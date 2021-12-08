Ерохин и Круговой разминаются у "Зенита" в начале второго тайма. А "Челси" старается активно начать вторую часть матча, контролируют гости мяч на половине поля российской команды.

Не такое искромётное начало получается, как в дебюте нашей встречи, "Челси" неторопливо мяч контролирует, "Зенит" старается прессинговать.

Быструю атаку развернули футболисты "Челси", Хадсон-Одои подключился по правому флангу, простреливал в центр штрафной площади, на перехвате сыграли хозяева.

Андрей Мостовой срочно переодевается у "Зенита". Вендел получил повреждение, присел на газон, и на поле появились врачи. Нужна будет замена Семаку.

По всей видимости, повреждение мышечного плана у Вендела, неторопливо по периметру поля он шлёпает с врачами к скамейке запасных. Андрей Мостовой на поле появился.

Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен! Футболисты "Зенита" катастрофически начали поединок, пропустили через минуту с небольшим, но постепенно сбили атакующий порыв "Челси" и перехватили инициативу. В итоге две быстрые атаки российской команды, и на табло уже 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Подозреваю, что Томас Тухель просто так это не оставит, поэтому второй тайм будет интересным. А пока немного отдохнём!

45' Длинная передача в штрафную площадь "Зенита" на Лукаку, который с правого фланга на ударную позицию выбраться не смог.

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Да, очевидно уступает "Челси". Пропал у гостей прессинг, пропала скорость и желание. Неужели так быстро лондонцы уверовали в лёгкую прогулку?

44' И ещё раз Азмун мог забивать!

Отличная контратака, Малком очередной пас выдал на ход Азмуну, который в штрафную ворвался, но Кепа успел выскочить и вовремя рукой зацепил мяч после удара иранца!

43' Нет, всё в порядке, "Зенит" выходит вперёд! Не было положения "вне игры", и весьма неожиданный результат мы получаем к перерыву. Петербуржцы лучше, надо это признать!

42' ВАР вмешивается в дело. Смотрят повтор в специальной комнате на предмет возможного положения "вне игры" у иранца.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сердар Азмун! 2:1!

Ой, как красиво сделано всё! Перехватили петербуржцы мяч в центре поля, Клаудиньо отыграл на Малкома, а тот выдал идеальную разрезающую передачу между двумя защитниками! Азмун убежал один на один, спокойно ушёл от Кепы вправо и отправил мяч в пустой створ!

41' Угловой у ворот "Зенита". Навесил Баркли от левого флажка на ближнюю штангу, но на этот раз удалось отбиться российскому клубу.

40' Подходит первый тайм к своему окончанию. Будет "Челси" сейчас стараться взвинтить темп, чтобы вернуть себе преимущество. Вообще, вторая половина тайма у гостей не получается.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Клаудиньо! 1:1!

Сравнивает счёт "Зенит"! Не прошла атака по центру, гости отбились. Дуглас Сантос подкараулил отскок на своём левом фланге, выдал зрячую подачу на Клаудинью, который выскочил из-за спин защитников и с линии вратарской головой переправил мяч в створ!

37' А вот и первая карточка в нашем матче. Хадсон-Одои откровенно ударил по ноге Дугласа Сантоса, и это уже точно предупреждение.

36' Азмун справа здорово ворвался в штрафную, момента для удара не было, в итоге от лицевой отыграл иранец в центр, но вынесли оттуда мяч игроки "Челси".

35' Клаудиньо получил мяч, Аспиликуэта сзади аккуратно его уложил на газон, а затем случайно на руку наступил. К счастью, не так сильно, обошлось без серьёзной травмы.

34' Кержаков спасает!

Быстро перебрались игроки "Челси" в атаку, пошёл заброс от Лукаку на дальнюю штангу на Маунта, который пробил в упор, и лишь вовремя выскочивший из рамки Кержаков смог накрыть соперника!

33' Хорошая атака "Зенита", Караваев забежал по правому флангу, прострелил на ближний край штрафной площади, Кузяев попытался в касание пробить, но накрыл его защитник.

31' Пошли в быструю атаку игроки "Зенита", Клаудиньо получил мяч на левом фланге, но против него оказался Хадсон-Одои, которого обыграть не удалось. Аут в пользу петербургской команды.

30' Хадсон-Одои нарушил правила, играл прямой ногой, зацепил мяч, но и в голеностоп игроку "Зенита" тоже угодил. Пока без карточек у нас, хотя вот это нарушение было близко к "горчичнику".

29' Угловой на левом фланге заработали игроки "Челси", Баркли навесил от угла поля на Сауля, который выскочил на мяч, пробил головой, но получилось не очень опасно.

28' Начало что-то получаться у "Зенита", и это радует. "Челси" перешёл на более спокойную игру, стараются гости просто контролировать всё происходящее и не сильно всё форсировать.

27' Ещё одна быстрая атака "Зенита", Клаудиньо получил мяч на левом фланге, навесил в центр на Азмуна, который из борьбы с Сарром смог пробить головой, но получилось не особо удачно. Мимо ворот.

26' Малком не забивает, выйдя один на один!

Ну а когда ещё забивать, если не в таких эпизодах? Звёзды ёлки-палки! Бразилец убежал один на один, не стал сближаться с голкипером, пробив с линии штрафной, но Кепа уже выбежал и ногой отбил мяч!

25' Разыграли угловой на правом фланге игроки "Зенита", но сделали это не очень удачно. Подача Ракицкого в штрафную площадь оказался совсем безадресной.

24' Неплохая контратака "Зенита" получилась 2 в 2, но замешкался Малком на правом фланге, в итоге успели соперники вернуться, а Сауль накрыл попытку удара бразильца с линии штрафной.

24' Лукаку по центру врывался в штрафную площадь "Зенита", смог уйти от Ракицкого, но сместился Дуглас Сантос и смог мяч отобрать.

23' Середина первого тайма у нас идёт, Дуглас Сантос решил длинной передачей начать атаку "Зенита", но никто не пошёл на его заброс. Потеря на ровном месте.

21' Кристенсен в центре поля опоздал на мяч, в итоге влетел в ногу Малкому. К счастью, без травмы обошлось в этом эпизоде, всё-таки стык получился слишком неприятным.

20' Продолжают комбинировать футболисты "Зенита", и игроки лондонской команды встречают соперника в центре поля.

19' Довели игроки "Зенита" дело до удара. Клаудиньо получил мяч слева и пробил из-за пределов штрафной площади. Удар ради удара, намного выше перекладины получилось.

18' Да, игра успокоилась. "Зенит" научился справляться с прессингом соперника, но пока впереди не очень клеится у петербургского клуба.

16' "Зенит" вновь завладел мячом на своей половине поля, "Челси" старается прессинговать, но уже не так активно. Но пока всё устраивает гостей по такой игре.

15' Ракицкий справа исполнил угловой, навешивал к линии вратарской, но мяч лондонцы выбили. Атака продолжилась, Ракицкий ещё раз навесил справа, Ловрен на дальней штанге до мяча с трудом дотянулся, в итоге угодил в себя же, после чего тот отскочил за лицевую. Кепа сыграет от ворот.

14' Разыграли угловой на левом фланге футболисты "Зенита", долго мяч катали, в итоге Барриос отважился на дальний удар, и мяч после рикошета улетел за пределы поля. Вновь корнер.

13' Атака "Зенита" правым флангом, пошла подача в штрафную площадь, где на мяч летел Азмун, но защитники "Челси" оказались увереннее, Аспиликуэта выбил его на угловой.

12' Чуть сбавили свой атакующий порыв игроки "Челси", но продолжают контролировать мяч. "Зенит" начинает хоть немного мячом владеть.

11' Быструю атаку развернули игроки "Челси", пошла передача налево, а затем подача в штрафную на Лукаку, но получилось слишком сильно. Не добрался бельгиец до мяча.

10' Попытались игроки "Зенита" выйти в атаку, но Дуглас Сантос сделал передачу на стоящего Вендела, без проблем на перехвате сыграл игрок "Челси". Такое чувство, что наша команда и не собирается вперёд бежать.

9' Пошла подача справа в центр штрафной площади, до мяча игрок "Челси" не дотянулся. Атака гостей продолжилась, последовал заброс на Лукаку, который на линии вратарской оказался в положении "вне игры".

8' Хадсон-Одои на правом фланге сначала уступил мяч Венделу, но затем всё-таки вернул его, и Маунт навешивал в штрафную. Угловой будет.

7' Аспиликуэта нарушил правила на фланге, подтолкнул в спину получившего мяч Вендела. Хоть какая-то возможность у "Зенита" с мячом оказаться.

6' Вновь "Челси" атакует, Вернер с правого края штрафной сделал мягкую подачу в центр, но точно на голову Ловрену мяч прилетел. Капитан "Зенита" спокойно его выбил.

5' Быстрая атака "Челси", Вернер набегал по центру, получал от Баркли передачу в разрез, но всё же слишком сильный пас получился, Кержаков вовремя сыграл на выходе.

4' Печально смотрится "Зенит" на первых минутах встречи, даже со своей половины поля не получается выбраться у хозяев. "Челси" раз за разом всё перехватывает.

3' Сработал прессинг "Челси", Лукаку получил мяч на правом фланге, прострелил в центр на Вернера, и Караваев вовремя сыграл на опережение, мяч выбил.

3' А теперь ещё и в прессинг бросились футболисты "Челси", "прибит" петербургский клуб на первых минутах.

2' Гол. Тимо Вернер. 0:1.

Угловой у ворот "Зенита" сразу стал голевым. Пошла подача слева на ближнюю штангу от Баркли, Кристенсен подправил мяч дальше, и Вернер буквально с полуметра воткнул его в сетку ворот отыгранного Кержакова.

1' И уже опасно у ворот "Зенита"! Сауль ворвался по центру в штрафную площадь, но Ракцикий и Кержаков бросились на соперника, не дав толком пробить. Угловой посмотрим.