Лига чемпионов 2021-2022
2:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Газпром Арена
0:1
2' ГолВернер Тимо
37' Желтая карточкаХадсон-Одои Каллум
1:1
38' ГолКлаудиньо
2:1
41' ГолАзмун Сердар
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
31
Сарр
Маланг
18
Баркли
Росс
17
Ньигес
Сауль
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
38'
1:1
41'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Зенит
Челси
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азмун Сердар
|2
|0.33
|Клаудиньо
|2
|0.33
|Ракицкий Ярослав
|1 (1)
|0.17
|Сутормин Алексей
|1
|0.17
|Кузяев Далер
|1
|0.17
|Вендел Маркус
|1
|0.17
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Дзюба Артём
|0
|0
|Малком Филипе
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|2
|0.33
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.33
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.17
|Зиеш Хаким
|1
|0.17
|Кристенсен Андреас
|1
|0.17
|Лукаку Ромелу
|1
|0.17
|Чалоба Трево
|1
|0.17
|Хаверц Кай
|1
|0.17
|Джеймс Рис II
|1
|0.17
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чистяков Дмитрий
|1
|1
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
1
11%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
1
10%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1
Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2
Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0
Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|2.
|Челси
|1:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Зенит
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|4.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Зенит
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Прогнозы на матч Зенит 2:1 Челси
Исход игры
Зенит
12.1% (26)
Ничья
15% (32)
Челси
72.9% (156)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (84)
Меньше
42.86% (63)
Обе команды забьют
Да
67.35% (99)
Нет
32.65% (48)
Популярный счёт
1:2 Челси
24.3% (52)
1:1 Ничья
10.3% (22)
0:2 Челси
9.3% (20)
0:1 Челси
8.4% (18)
1:3 Челси
6.1% (13)
2:1 Зенит
3.7% (8)
0:3 Челси
2.8% (6)
1:0 Зенит
1.4% (3)
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