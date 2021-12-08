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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Зенит
2:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Челси
0'
0:1
2' Гол
Вернер Тимо
37' Желтая карточка
Хадсон-Одои Каллум
1:1
38' Гол
Клаудиньо
2:1
41' Гол
Азмун Сердар
51'
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
10
Малком
Филипе
14
Кузяев
Далер
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
7
Азмун
Сердар
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
31
Сарр
Маланг
20
Хадсон-Одои
Каллум
24
Джеймс
Рис
II
18
Баркли
Росс
17
Ньигес
Сауль
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
9
Лукаку
Ромелу
Зенит
4-1-4-1
Челси
3-4-2-1

Ход матча

2'
0:1
Вернер Тимо
(Кристенсен Андреас)
37'
 
Хадсон-Одои Каллум
38'
Клаудиньо
(Дуглас Сантос)
1:1
41'
Азмун Сердар
(Малком Филипе)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Зенит
Челси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азмун Сердар 2 0.33
Клаудиньо 2 0.33
Ракицкий Ярослав 1 (1) 0.17
Сутормин Алексей 1 0.17
Кузяев Далер 1 0.17
Вендел Маркус 1 0.17
Дуглас Сантос 0 0
Дзюба Артём 0 0
Малком Филипе 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 2 0.33
Жоржиньо II 2 (2) 0.33
Хадсон-Одои Каллум 1 0.17
Зиеш Хаким 1 0.17
Кристенсен Андреас 1 0.17
Лукаку Ромелу 1 0.17
Чалоба Трево 1 0.17
Хаверц Кай 1 0.17
Джеймс Рис II 1 0.17
Аспиликуэта Сесар 0 0
Силва Тьяго 0 0
Рюдигер Антонио 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чистяков Дмитрий 1 1
Ракицкий Ярослав 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Клаудиньо 1 0
Вендел Маркус 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
1
11%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
1
10%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1
Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2
Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0
Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 1:0 Заявка 6 5 0 1 10 - 6 15
2. Челси 1:2 Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Зенит 2:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
4. Мальмё 0:1 Заявка 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:2 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Ювентус 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Зенит 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Мальмё 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Челси 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
4. Мальмё 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
  • Второй тайм
  • Замена
    51'
    По всей видимости, повреждение мышечного плана у Вендела, неторопливо по периметру поля он шлёпает с врачами к скамейке запасных. Андрей Мостовой на поле появился.
  • Травма, повреждение
    50'
    Андрей Мостовой срочно переодевается у "Зенита". Вендел получил повреждение, присел на газон, и на поле появились врачи. Нужна будет замена Семаку.
  • 49'
    Быструю атаку развернули футболисты "Челси", Хадсон-Одои подключился по правому флангу, простреливал в центр штрафной площади, на перехвате сыграли хозяева.
  • 48'
    Не такое искромётное начало получается, как в дебюте нашей встречи, "Челси" неторопливо мяч контролирует, "Зенит" старается прессинговать.
  • 47'
    Ерохин и Круговой разминаются у "Зенита" в начале второго тайма. А "Челси" старается активно начать вторую часть матча, контролируют гости мяч на половине поля российской команды.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Футболисты "Зенита" катастрофически начали поединок, пропустили через минуту с небольшим, но постепенно сбили атакующий порыв "Челси" и перехватили инициативу. В итоге две быстрые атаки российской команды, и на табло уже 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Подозреваю, что Томас Тухель просто так это не оставит, поэтому второй тайм будет интересным. А пока немного отдохнём!
  • 45'
    Длинная передача в штрафную площадь "Зенита" на Лукаку, который с правого фланга на ударную позицию выбраться не смог.
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Да, очевидно уступает "Челси". Пропал у гостей прессинг, пропала скорость и желание. Неужели так быстро лондонцы уверовали в лёгкую прогулку?
  • Опасный момент
    44'
    И ещё раз Азмун мог забивать!
    Отличная контратака, Малком очередной пас выдал на ход Азмуну, который в штрафную ворвался, но Кепа успел выскочить и вовремя рукой зацепил мяч после удара иранца!
  • 43'
    Нет, всё в порядке, "Зенит" выходит вперёд! Не было положения "вне игры", и весьма неожиданный результат мы получаем к перерыву. Петербуржцы лучше, надо это признать!
  • Видеоповтор
    42'
    ВАР вмешивается в дело. Смотрят повтор в специальной комнате на предмет возможного положения "вне игры" у иранца.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сердар Азмун! 2:1!
    Ой, как красиво сделано всё! Перехватили петербуржцы мяч в центре поля, Клаудиньо отыграл на Малкома, а тот выдал идеальную разрезающую передачу между двумя защитниками! Азмун убежал один на один, спокойно ушёл от Кепы вправо и отправил мяч в пустой створ!
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот "Зенита". Навесил Баркли от левого флажка на ближнюю штангу, но на этот раз удалось отбиться российскому клубу.
  • 40'
    Подходит первый тайм к своему окончанию. Будет "Челси" сейчас стараться взвинтить темп, чтобы вернуть себе преимущество. Вообще, вторая половина тайма у гостей не получается.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Клаудиньо! 1:1!
    Сравнивает счёт "Зенит"! Не прошла атака по центру, гости отбились. Дуглас Сантос подкараулил отскок на своём левом фланге, выдал зрячую подачу на Клаудинью, который выскочил из-за спин защитников и с линии вратарской головой переправил мяч в створ!
  • Желтая карточка
    37'
    А вот и первая карточка в нашем матче. Хадсон-Одои откровенно ударил по ноге Дугласа Сантоса, и это уже точно предупреждение.
  • 36'
    Азмун справа здорово ворвался в штрафную, момента для удара не было, в итоге от лицевой отыграл иранец в центр, но вынесли оттуда мяч игроки "Челси".
  • Фол, нарушение
    35'
    Клаудиньо получил мяч, Аспиликуэта сзади аккуратно его уложил на газон, а затем случайно на руку наступил. К счастью, не так сильно, обошлось без серьёзной травмы.
  • Опасный момент
    34'
    Кержаков спасает!
    Быстро перебрались игроки "Челси" в атаку, пошёл заброс от Лукаку на дальнюю штангу на Маунта, который пробил в упор, и лишь вовремя выскочивший из рамки Кержаков смог накрыть соперника!
  • 33'
    Хорошая атака "Зенита", Караваев забежал по правому флангу, прострелил на ближний край штрафной площади, Кузяев попытался в касание пробить, но накрыл его защитник.
  • 31'
    Пошли в быструю атаку игроки "Зенита", Клаудиньо получил мяч на левом фланге, но против него оказался Хадсон-Одои, которого обыграть не удалось. Аут в пользу петербургской команды.
  • Фол, нарушение
    30'
    Хадсон-Одои нарушил правила, играл прямой ногой, зацепил мяч, но и в голеностоп игроку "Зенита" тоже угодил. Пока без карточек у нас, хотя вот это нарушение было близко к "горчичнику".
  • 29'
    Угловой на левом фланге заработали игроки "Челси", Баркли навесил от угла поля на Сауля, который выскочил на мяч, пробил головой, но получилось не очень опасно.
  • 28'
    Начало что-то получаться у "Зенита", и это радует. "Челси" перешёл на более спокойную игру, стараются гости просто контролировать всё происходящее и не сильно всё форсировать.
  • 27'
    Ещё одна быстрая атака "Зенита", Клаудиньо получил мяч на левом фланге, навесил в центр на Азмуна, который из борьбы с Сарром смог пробить головой, но получилось не особо удачно. Мимо ворот.
  • Опасный момент
    26'
    Малком не забивает, выйдя один на один!
    Ну а когда ещё забивать, если не в таких эпизодах? Звёзды ёлки-палки! Бразилец убежал один на один, не стал сближаться с голкипером, пробив с линии штрафной, но Кепа уже выбежал и ногой отбил мяч!
  • Угловой
    25'
    Разыграли угловой на правом фланге игроки "Зенита", но сделали это не очень удачно. Подача Ракицкого в штрафную площадь оказался совсем безадресной.
  • 24'
    Неплохая контратака "Зенита" получилась 2 в 2, но замешкался Малком на правом фланге, в итоге успели соперники вернуться, а Сауль накрыл попытку удара бразильца с линии штрафной.
  • 24'
    Лукаку по центру врывался в штрафную площадь "Зенита", смог уйти от Ракицкого, но сместился Дуглас Сантос и смог мяч отобрать.
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт, Дуглас Сантос решил длинной передачей начать атаку "Зенита", но никто не пошёл на его заброс. Потеря на ровном месте.
  • Фол, нарушение
    21'
    Кристенсен в центре поля опоздал на мяч, в итоге влетел в ногу Малкому. К счастью, без травмы обошлось в этом эпизоде, всё-таки стык получился слишком неприятным.
  • 20'
    Продолжают комбинировать футболисты "Зенита", и игроки лондонской команды встречают соперника в центре поля.
  • 19'
    Довели игроки "Зенита" дело до удара. Клаудиньо получил мяч слева и пробил из-за пределов штрафной площади. Удар ради удара, намного выше перекладины получилось.
  • 18'
    Да, игра успокоилась. "Зенит" научился справляться с прессингом соперника, но пока впереди не очень клеится у петербургского клуба.
  • 16'
    "Зенит" вновь завладел мячом на своей половине поля, "Челси" старается прессинговать, но уже не так активно. Но пока всё устраивает гостей по такой игре.
  • Угловой
    15'
    Ракицкий справа исполнил угловой, навешивал к линии вратарской, но мяч лондонцы выбили. Атака продолжилась, Ракицкий ещё раз навесил справа, Ловрен на дальней штанге до мяча с трудом дотянулся, в итоге угодил в себя же, после чего тот отскочил за лицевую. Кепа сыграет от ворот.
  • Угловой
    14'
    Разыграли угловой на левом фланге футболисты "Зенита", долго мяч катали, в итоге Барриос отважился на дальний удар, и мяч после рикошета улетел за пределы поля. Вновь корнер.
  • 13'
    Атака "Зенита" правым флангом, пошла подача в штрафную площадь, где на мяч летел Азмун, но защитники "Челси" оказались увереннее, Аспиликуэта выбил его на угловой.
  • 12'
    Чуть сбавили свой атакующий порыв игроки "Челси", но продолжают контролировать мяч. "Зенит" начинает хоть немного мячом владеть.
  • 11'
    Быструю атаку развернули игроки "Челси", пошла передача налево, а затем подача в штрафную на Лукаку, но получилось слишком сильно. Не добрался бельгиец до мяча.
  • 10'
    Попытались игроки "Зенита" выйти в атаку, но Дуглас Сантос сделал передачу на стоящего Вендела, без проблем на перехвате сыграл игрок "Челси". Такое чувство, что наша команда и не собирается вперёд бежать.
  • Угловой
    9'
    Пошла подача справа в центр штрафной площади, до мяча игрок "Челси" не дотянулся. Атака гостей продолжилась, последовал заброс на Лукаку, который на линии вратарской оказался в положении "вне игры".
  • 8'
    Хадсон-Одои на правом фланге сначала уступил мяч Венделу, но затем всё-таки вернул его, и Маунт навешивал в штрафную. Угловой будет.
  • Фол, нарушение
    7'
    Аспиликуэта нарушил правила на фланге, подтолкнул в спину получившего мяч Вендела. Хоть какая-то возможность у "Зенита" с мячом оказаться.
  • 6'
    Вновь "Челси" атакует, Вернер с правого края штрафной сделал мягкую подачу в центр, но точно на голову Ловрену мяч прилетел. Капитан "Зенита" спокойно его выбил.
  • 5'
    Быстрая атака "Челси", Вернер набегал по центру, получал от Баркли передачу в разрез, но всё же слишком сильный пас получился, Кержаков вовремя сыграл на выходе.
  • 4'
    Печально смотрится "Зенит" на первых минутах встречи, даже со своей половины поля не получается выбраться у хозяев. "Челси" раз за разом всё перехватывает.
  • 3'
    Сработал прессинг "Челси", Лукаку получил мяч на правом фланге, прострелил в центр на Вернера, и Караваев вовремя сыграл на опережение, мяч выбил.
  • 3'
    А теперь ещё и в прессинг бросились футболисты "Челси", "прибит" петербургский клуб на первых минутах.
  • Описание гола
    2'
    Гол. Тимо Вернер. 0:1.
    Угловой у ворот "Зенита" сразу стал голевым. Пошла подача слева на ближнюю штангу от Баркли, Кристенсен подправил мяч дальше, и Вернер буквально с полуметра воткнул его в сетку ворот отыгранного Кержакова.
  • Опасный момент
    1'
    И уже опасно у ворот "Зенита"! Сауль ворвался по центру в штрафную площадь, но Ракцикий и Кержаков бросились на соперника, не дав толком пробить. Угловой посмотрим.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! На глазах Миллера и Абрамовича мяч с центра поля развели игроки "Челси". В тёмной форме с красными вставками будут играть гости, а "Зенит" в традиционной голубой.
  • Второй тайм
  • 51'
    Зенит вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вендел Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 50'
    Контроль мяча: Зенит: 54%, Челси: 46%.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Зенит контролирует мяч.
  • 49'
    Хадсон-Одои Каллум из команды Челси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 49'
    Челси пытается что-то создать.
  • 48'
    Челси контролирует мяч.
  • 48'
    Зенит вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Маунт Мэйсон из команды Челси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Челси пытается что-то создать.
  • 47'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Челси пытается что-то создать.
  • 47'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Челси пытается что-то создать.
  • 47'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Кузяев Далер наказан за толчок Ньигес Сауль
  • 46'
    Зенит контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Зенит 2:1 Челси онлайн


Прогнозы на матч Зенит 2:1 Челси

Исход игры
Зенит
12.1% (26)
Ничья
15% (32)
Челси
72.9% (156)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (84)
Меньше
42.86% (63)
Обе команды забьют
Да
67.35% (99)
Нет
32.65% (48)
Популярный счёт
1:2 Челси
24.3% (52)
1:1 Ничья
10.3% (22)
0:2 Челси
9.3% (20)
0:1 Челси
8.4% (18)
1:3 Челси
6.1% (13)
2:1 Зенит
3.7% (8)
0:3 Челси
2.8% (6)
1:0 Зенит
1.4% (3)
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