Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Газпром Арена
История личных встреч
Зенит
Челси
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракицкий Ярослав
|1 (1)
|0.2
|Азмун Сердар
|1
|0.2
|Сутормин Алексей
|1
|0.2
|Кузяев Далер
|1
|0.2
|Клаудиньо
|1
|0.2
|Вендел Маркус
|1
|0.2
|Дзюба Артём
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.4
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.2
|Зиеш Хаким
|1
|0.2
|Лукаку Ромелу
|1
|0.2
|Вернер Тимо
|1
|0.2
|Кристенсен Андреас
|1
|0.2
|Чалоба Трево
|1
|0.2
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|Джеймс Рис II
|1
|0.2
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чистяков Дмитрий
|1
|1
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
1
11%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
1
10%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1
Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2
Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0
Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|4.
|Мальмё
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 13
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Прогнозы на матч Зенит - Челси
Исход игры
Зенит
12.3% (7)
Ничья
7% (4)
Челси
80.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
58% (29)
Меньше
42% (21)
Обе команды забьют
Да
62% (31)
Нет
38% (19)
Популярный счёт
1:2 Челси
31.6% (18)
0:2 Челси
17.5% (10)
1:3 Челси
12.3% (7)
0:1 Челси
7% (4)
1:1 Ничья
7% (4)
1:0 Зенит
5.3% (3)
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