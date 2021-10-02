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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Зенит
Челси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракицкий Ярослав 1 (1) 0.2
Азмун Сердар 1 0.2
Сутормин Алексей 1 0.2
Кузяев Далер 1 0.2
Клаудиньо 1 0.2
Вендел Маркус 1 0.2
Дзюба Артём 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоржиньо II 2 (2) 0.4
Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
Зиеш Хаким 1 0.2
Лукаку Ромелу 1 0.2
Вернер Тимо 1 0.2
Кристенсен Андреас 1 0.2
Чалоба Трево 1 0.2
Хаверц Кай 1 0.2
Джеймс Рис II 1 0.2
Аспиликуэта Сесар 0 0
Силва Тьяго 0 0
Рюдигер Антонио 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чистяков Дмитрий 1 1
Ракицкий Ярослав 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Клаудиньо 1 0
Вендел Маркус 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
1
11%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
1
10%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1
Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2
Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0
Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
2. Ювентус Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
3. Зенит Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
4. Мальмё Заявка 5 0 1 4 1 - 13 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Зенит Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мальмё Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Зенит Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2021, осталось 2 дня 10 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Зенит 12.5% (7)
    X 7.1% (4)
    Челси 80.4% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Челси
    6.50
    4.42
    1.58
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Зенит - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Челси

    Исход игры
    Зенит
    12.3% (7)
    Ничья
    7% (4)
    Челси
    80.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    62% (31)
    Нет
    38% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    31.6% (18)
    0:2 Челси
    17.5% (10)
    1:3 Челси
    12.3% (7)
    0:1 Челси
    7% (4)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    1:0 Зенит
    5.3% (3)
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