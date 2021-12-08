3-0
Denis Matasov #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (2)
|0.5
|Мората Альваро
|2
|0.33
|Кьеза Федерико
|2
|0.33
|Алекс Сандро
|1
|0.17
|Кин Мойзе
|1
|0.17
|Кулушевски Деян
|1
|0.17
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикс Сёрен
|1
|0.17
|Бирманчевич Велько
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|1
|1
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Ларссон Эрик
|2
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|2.
|Челси
|1:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Зенит
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|4.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Зенит
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1