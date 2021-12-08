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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ювентус
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Мальмё
0'
1:0
18' Гол
Кин Мойзе
49' Желтая карточка
Чолак Антонио-Мирко
52'
36
Перин
Маттиа
45
Де
Винтер
Кони
19
Бонуччи
Леонардо
24
Ругани
Даниэле
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
5
Мело
Артур
20
Бернардески
Федерико
10
Дибала
Пауло
30
Бентанкур
Родриго
18
Кин
Мойзе
30
Диавара
Исмаэль
32
Бергет
Йо
Инге
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
7
Ракип
Эрдаль
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
19
Бирманчевич
Велько
9
Чолак
Антонио-Мирко
Ювентус
4-2-3-1
Мальмё
5-4-1

Ход матча

18'
Кин Мойзе
(Бернардески Федерико)
1:0
30'
 
Пенья Серхио
Ракип Эрдаль
46'
Мората Альваро
Дибала Пауло
 
49'
 
Чолак Антонио-Мирко

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Ювентус
Мальмё

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:3
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (2) 0.5
Мората Альваро 2 0.33
Кьеза Федерико 2 0.33
Алекс Сандро 1 0.17
Кин Мойзе 1 0.17
Кулушевски Деян 1 0.17
Бернардески Федерико 0 0
Де Шильо Маттиа 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикс Сёрен 1 0.17
Бирманчевич Велько 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 2 0
Ремзи Аарон 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 1 1
Нильсен Лассе 2 0
Ларссон Эрик 2 0
Брорссон Франц 2 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Далин Юхан 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Рикс Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
40%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0
Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1
Мальмё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2
Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 1:0 Заявка 6 5 0 1 10 - 6 15
2. Челси 1:2 Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Зенит 2:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
4. Мальмё 0:1 Заявка 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:2 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Ювентус 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Зенит 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Мальмё 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Челси 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
4. Мальмё 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    Инносент на правой половине поля нарушил правила против Артура. "Ювентус" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Травма, повреждение
    53'
    Кристиансен далеко не сразу поднялся с газона, но благо капитан "Мальмё" не получил повреждения, готов Андерс играть дальше. 
  • Судья
    52'
    Бентанкур в борьбе за мяч в центре поля грубовато сыграл против Кристиансена, но в итоге Ирфан Пельто даже свистка не дал. 
  • Желтая карточка
    51'
    Форвард "Мальмё" Антонио-Мирко Чолак получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ювентуса" против Ругани. 
  • 50'
    Ахмедходжич у радиуса своей штрафной площади едва не подарил мяч Бентанкуру, но Нильсен успел подстраховать своего партнёра по команде. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Ахмедходжич в центре поля нарушил правила против Рабио. "Ювентус" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 48'
    Мората сразу же отправился в высокий прессинг, Бергет от левого угла штрафной площади вынужден был выбить мяч в аут на половину поля "Ювентуса". 
  • Замена
    47'
    В составе "Ювентуса" после перерыва произошла замена. Вместо Пауло Дибалы на поле вышел Альваро Мората. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли команда Йона Даля Томассона пытаться сегодня в Турине играть в футбол, либо "Мальмё" будет и дальше топтать свою половину поля в ожидании какого-то чуда и возможности убежать в контратаку, только у гостей и бежать особо некому. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма туринский "Ювентус" на своём поле при очень убаюкивающем футболе с минимальным счётом переигрывает "Мальмё". Пока, будем надеяться, единственный мяч в этой встрече забил Мойзе Кин. В целом же совсем непонятно, что ждать от "Мальмё" во второй половине матча, футболисты шведского клуба приехали сюда не биться за престиж, а просто отбывать номер и ждать, когда можно будет с чемоданами отправиться отдыхать после окончания сезона в Швеции. 
  • Опасный момент
    45'
    Артур разогнал атаку по центру и затем от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной, Кин подработал мяч, сам Мойзе не смог пробить по воротам, а поэтому он вернул мяч Мело, Артур в свою очередь из центра штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Ирфан Пельто к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    44'
    Бернардески с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ахмедходжич очень хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 43'
    Рабио теперь уже совершил рывок по левому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, футболисты "Мальмё" слишком сильно суетились, будет угловой. 
  • Угловой
    42'
    Футболисты "Мальмё" решили разыграть на этот раз корнер без подачи, но в итоге ничего интересного на правом фланге игроки шведского клуба так и не придумали. 
  • 41'
    Бергет неплохо поработал на правом фланге и заработал ещё один угловой для своей команды. 
  • 40'
    А игроки туринского клуба пока решили уже и вовсе катать мяч на своей половине поля, чтобы на трибунах кто-то от такого зрелища не выдержал и уснул. 
  • 39'
    Болельщики "Ювентуса" уже начинают недовольно посвистывать, им совсем не нравится футбол, который сейчас показывает их команда. 
  • 38'
    Чолак и Кристиансен по центру забрались в штрафную площадь, затем Андерс выполнил передачу на правый угол вратарской, туда бежал Бергет, но Перин здорово сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч. 
  • 37'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, футболисты "Мальмё" всё ближе и ближе к отпуску. 
  • 36'
    Дибала попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но переиграть Мойсандера Пауло не смог в этот раз. 
  • 35'
    Ольссон прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Чолак в свою очередь выполнил скидку немного назад к линии штрафной, Инносент в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Угловой
    34'
    Кристиансен с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бонуччи хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 33'
    Бергет с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Чолаку, Ругани не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Де Винтер в центре поля нарушил правила против Бирманчевича. Игроки "Мальмё" очень долго разыгрывали стандарт. 
  • Замена
    31'
    В составе "Мальмё" произошла замена. Вместо Эрдаля Ракипа на поле вышел Серхио Пенья. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Бентанкур перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Мальмё", правила были нарушены против Чолака. 
  • 29'
    У "Мальмё" конец сезона, многие про это знают, но по футболистам хорошо видно, что сегодня им уже совсем ничего не нужно. 
  • Офсайд
    28'
    Дибала выполнил довольно неплохой заброс на левый угол штрафной площади на ход Бернардески, совсем немного Федерико не хватило, чтобы зацепиться за мяч, но при этом он всё равно был в офсайде. 
  • 27'
    Судя по всему Ракип дёрнул заднюю поверхность бедра, если это так, встречу он не сможет продолжить. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Ракип в борьбе за мяч на правом фланге получил небольшое повреждение колена, вышли на поле врачи "Мальмё". Пауза в игре. 
  • 25'
    Бентанкур выполнил передачу на ход Сандро по левому флангу, Алекс в свою очередь от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристиансен сыграл на опережение и не дал Бернардески пробить по воротам. 
  • 24'
    В очень среднем темпе продолжают действовать команды, временами футболисты чуть ли не пешком по полю ходят. 
  • 23'
    Бергет сделал рывок вперёд по правому флангу, Бентанкур грамотно накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • 22'
    С левого фланга последовала неудачная подача в штрафную площадь "Мальмё", Диавара вновь спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Ракип в центре поля сыграл грубовато против Дибалы. Пока Ирфан Пельто решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 20'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Кину на левый угол штрафной площади, Мойзе сделал рывок за мячом, но всё же Диавара оказался первым на мяче. 
  • 19'
    И всё же класс "Ювентуса" практически сразу же сказался. Убаюкал туринский клуб своего соперника, а затем открыл счёт в матче. 
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кин!!! Бернардески прошёл вперёд по правому флангу и затем Федерико выполнил отличную подачу внешней стороной стопы в центр к линии вратарской, Кин в свою очередь оторвался от соперников и головой отправил мяч под левый угол ворот. 
  • 17'
    Очень медленно действуют футболисты "Ювентуса", а "Мальмё" практически всем составом окопался на своей половине поля. 
  • 16'
    Болельщики "Ювентуса" также в камерной обстановке смотрят эту встречу, сегодня они не ждут от своей команды чего-то особенного. 
  • 15'
    Кин отправился в штрафную площадь "Мальмё" прессинговать Диавара, голкипер шведского клуба сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг своему партнёру по команде. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Ахмедходжич в центре поля нарушил правила против Бентанкура. "Ювентус" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 13'
    Совсем ничего не получается у "Мальмё" пока что, мяч у шведской команды совсем не держится. 
  • 12'
    Бернардески теперь уже попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Ольссоном Федерико упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 11'
    Кин вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Мойсандер здорово накрыл Мойзе и в итоге форвард "Ювентуса" потерял мяч. 
  • Судья
    10'
    Дибала у радиуса штрафной площади "Мальмё" получил по ногам от Мойсандера, но Ирфан Пельто показал, что нужно играть дальше. 
  • 9'
    Рабио из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Бентанкур головой выполнил хорошую скидку в центр штрафной, но Кин не успел к мячу. 
  • 8'
    Старается "Ювентус" действовать за счёт позиционных атак, пока это у туринского клуба получается не очень хорошо, особенно при среднем темпе. 
  • 7'
    В среднем темпе действует сегодня "Ювентус", а "Мальмё" всё же решил играть от обороны. 
  • Опасный момент
    6'
    Кин при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Дибалой, а затем Мойзе пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 5'
    Дибала вошёл в штрафную площадь по правому флангу и затем Пауло выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Бернардески пробил в правый угол ворот, мяч вновь полетел слабовато, Диавара без особого труда поймал его. 
  • 4'
    Дибала из центра поля выполнил заброс на ход Сандро по левому флангу, Алекс не смог раскачать Бергета, но в итоге бразилец выполнил передачу к левому углу штрафной площади на того де Дибалу, Пауло в свою очередь попытался в касание отправить мяч к дальней штанге на Кина, но в итоге мяч свалился с ноги у аргентинца и полетел в руки Диавара. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот "Мальмё". Бернардески выполнил подачу в центр штрафной площади, Ругани неплохо выпрыгнул и головой пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Диавара выловил его без особого труда. 
  • 2'
    Достаточно спокойно начинается наша игра, пока футболисты "Ювентуса" забрали мяч под свой контроль, но "Мальмё" не хочет прижиматься к своим воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное противостояние, учитывая, что Массимилиано Аллегри провёл интересную ротацию состава. "Мальмё" уже ничего не решает в Лиге чемпионов, шведская команда стала последней в группе Н досрочно, а поэтому в Турине команда Йона Даля Томассона может просто сыграть в своё удовольствие. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Ювентус 1:0 Мальмё онлайн


Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Мальмё

Исход игры
Ювентус
98.1% (157)
Ничья
0.6% (1)
Мальмё
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (80)
Меньше
44.83% (65)
Обе команды забьют
Да
13.1% (19)
Нет
86.9% (126)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
38.8% (62)
3:0 Ювентус
33.1% (53)
2:1 Ювентус
5.6% (9)
4:0 Ювентус
4.4% (7)
3:1 Ювентус
3.8% (6)
1:0 Ювентус
1.9% (3)
4:1 Ювентус
1.3% (2)
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