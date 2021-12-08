Ахмедходжич у радиуса своей штрафной площади едва не подарил мяч Бентанкуру, но Нильсен успел подстраховать своего партнёра по команде.

Форвард "Мальмё" Антонио-Мирко Чолак получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ювентуса" против Ругани.

Бентанкур в борьбе за мяч в центре поля грубовато сыграл против Кристиансена, но в итоге Ирфан Пельто даже свистка не дал.

Кристиансен далеко не сразу поднялся с газона, но благо капитан "Мальмё" не получил повреждения, готов Андерс играть дальше.

Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли команда Йона Даля Томассона пытаться сегодня в Турине играть в футбол, либо "Мальмё" будет и дальше топтать свою половину поля в ожидании какого-то чуда и возможности убежать в контратаку, только у гостей и бежать особо некому.

В составе "Ювентуса" после перерыва произошла замена. Вместо Пауло Дибалы на поле вышел Альваро Мората.

Мората сразу же отправился в высокий прессинг, Бергет от левого угла штрафной площади вынужден был выбить мяч в аут на половину поля "Ювентуса".

Ахмедходжич в центре поля нарушил правила против Рабио. "Ювентус" не стал спешить при розыгрыше мяча.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма туринский "Ювентус" на своём поле при очень убаюкивающем футболе с минимальным счётом переигрывает "Мальмё". Пока, будем надеяться, единственный мяч в этой встрече забил Мойзе Кин. В целом же совсем непонятно, что ждать от "Мальмё" во второй половине матча, футболисты шведского клуба приехали сюда не биться за престиж, а просто отбывать номер и ждать, когда можно будет с чемоданами отправиться отдыхать после окончания сезона в Швеции.

45' Артур разогнал атаку по центру и затем от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной, Кин подработал мяч, сам Мойзе не смог пробить по воротам, а поэтому он вернул мяч Мело, Артур в свою очередь из центра штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

45' Одну минуту добавил Ирфан Пельто к основному времени первого тайма.

44' Бернардески с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ахмедходжич очень хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

43' Рабио теперь уже совершил рывок по левому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, футболисты "Мальмё" слишком сильно суетились, будет угловой.

42' Футболисты "Мальмё" решили разыграть на этот раз корнер без подачи, но в итоге ничего интересного на правом фланге игроки шведского клуба так и не придумали.

41' Бергет неплохо поработал на правом фланге и заработал ещё один угловой для своей команды.

40' А игроки туринского клуба пока решили уже и вовсе катать мяч на своей половине поля, чтобы на трибунах кто-то от такого зрелища не выдержал и уснул.

39' Болельщики "Ювентуса" уже начинают недовольно посвистывать, им совсем не нравится футбол, который сейчас показывает их команда.

38' Чолак и Кристиансен по центру забрались в штрафную площадь, затем Андерс выполнил передачу на правый угол вратарской, туда бежал Бергет, но Перин здорово сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч.

37' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, футболисты "Мальмё" всё ближе и ближе к отпуску.

36' Дибала попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но переиграть Мойсандера Пауло не смог в этот раз.

35' Ольссон прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Чолак в свою очередь выполнил скидку немного назад к линии штрафной, Инносент в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

34' Кристиансен с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бонуччи хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

33' Бергет с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Чолаку, Ругани не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

32' Де Винтер в центре поля нарушил правила против Бирманчевича. Игроки "Мальмё" очень долго разыгрывали стандарт.

31' В составе "Мальмё" произошла замена. Вместо Эрдаля Ракипа на поле вышел Серхио Пенья.

30' Бентанкур перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Мальмё", правила были нарушены против Чолака.

29' У "Мальмё" конец сезона, многие про это знают, но по футболистам хорошо видно, что сегодня им уже совсем ничего не нужно.

28' Дибала выполнил довольно неплохой заброс на левый угол штрафной площади на ход Бернардески, совсем немного Федерико не хватило, чтобы зацепиться за мяч, но при этом он всё равно был в офсайде.

27' Судя по всему Ракип дёрнул заднюю поверхность бедра, если это так, встречу он не сможет продолжить.

26' Ракип в борьбе за мяч на правом фланге получил небольшое повреждение колена, вышли на поле врачи "Мальмё". Пауза в игре.

25' Бентанкур выполнил передачу на ход Сандро по левому флангу, Алекс в свою очередь от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристиансен сыграл на опережение и не дал Бернардески пробить по воротам.

24' В очень среднем темпе продолжают действовать команды, временами футболисты чуть ли не пешком по полю ходят.

23' Бергет сделал рывок вперёд по правому флангу, Бентанкур грамотно накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

22' С левого фланга последовала неудачная подача в штрафную площадь "Мальмё", Диавара вновь спокойно перехватил мяч.

21' Ракип в центре поля сыграл грубовато против Дибалы. Пока Ирфан Пельто решил обойтись без жёлтой карточки.

20' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Кину на левый угол штрафной площади, Мойзе сделал рывок за мячом, но всё же Диавара оказался первым на мяче.

19' И всё же класс "Ювентуса" практически сразу же сказался. Убаюкал туринский клуб своего соперника, а затем открыл счёт в матче.

18' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кин!!! Бернардески прошёл вперёд по правому флангу и затем Федерико выполнил отличную подачу внешней стороной стопы в центр к линии вратарской, Кин в свою очередь оторвался от соперников и головой отправил мяч под левый угол ворот.

17' Очень медленно действуют футболисты "Ювентуса", а "Мальмё" практически всем составом окопался на своей половине поля.

16' Болельщики "Ювентуса" также в камерной обстановке смотрят эту встречу, сегодня они не ждут от своей команды чего-то особенного.

15' Кин отправился в штрафную площадь "Мальмё" прессинговать Диавара, голкипер шведского клуба сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг своему партнёру по команде.

14' Ахмедходжич в центре поля нарушил правила против Бентанкура. "Ювентус" не стал спешить при розыгрыше мяча.

13' Совсем ничего не получается у "Мальмё" пока что, мяч у шведской команды совсем не держится.

12' Бернардески теперь уже попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Ольссоном Федерико упустил мяч за лицевую линию поля.

11' Кин вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Мойсандер здорово накрыл Мойзе и в итоге форвард "Ювентуса" потерял мяч.

10' Дибала у радиуса штрафной площади "Мальмё" получил по ногам от Мойсандера, но Ирфан Пельто показал, что нужно играть дальше.

9' Рабио из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Бентанкур головой выполнил хорошую скидку в центр штрафной, но Кин не успел к мячу.

8' Старается "Ювентус" действовать за счёт позиционных атак, пока это у туринского клуба получается не очень хорошо, особенно при среднем темпе.

7' В среднем темпе действует сегодня "Ювентус", а "Мальмё" всё же решил играть от обороны.

6' Кин при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Дибалой, а затем Мойзе пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

5' Дибала вошёл в штрафную площадь по правому флангу и затем Пауло выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Бернардески пробил в правый угол ворот, мяч вновь полетел слабовато, Диавара без особого труда поймал его.

4' Дибала из центра поля выполнил заброс на ход Сандро по левому флангу, Алекс не смог раскачать Бергета, но в итоге бразилец выполнил передачу к левому углу штрафной площади на того де Дибалу, Пауло в свою очередь попытался в касание отправить мяч к дальней штанге на Кина, но в итоге мяч свалился с ноги у аргентинца и полетел в руки Диавара.

3' Угловой у ворот "Мальмё". Бернардески выполнил подачу в центр штрафной площади, Ругани неплохо выпрыгнул и головой пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Диавара выловил его без особого труда.

2' Достаточно спокойно начинается наша игра, пока футболисты "Ювентуса" забрали мяч под свой контроль, но "Мальмё" не хочет прижиматься к своим воротам.