Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Мальмё
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (2)
|0.6
|Мората Альваро
|2
|0.4
|Кьеза Федерико
|2
|0.4
|Алекс Сандро
|1
|0.2
|Кулушевски Деян
|1
|0.2
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикс Сёрен
|1
|0.2
|Бирманчевич Велько
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|1
|1
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Ларссон Эрик
|2
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
40%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0
Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1
Мальмё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2
Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|4.
|Мальмё
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 13
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Мальмё
Исход игры
Ювентус
100% (51)
Ничья
0% (0)
Мальмё
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
8% (4)
Нет
92% (46)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
49% (25)
3:0 Ювентус
31.4% (16)
4:0 Ювентус
5.9% (3)
3:1 Ювентус
3.9% (2)
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