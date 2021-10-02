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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Мальмё

История личных встреч

Ювентус
Мальмё

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:3
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (2) 0.6
Мората Альваро 2 0.4
Кьеза Федерико 2 0.4
Алекс Сандро 1 0.2
Кулушевски Деян 1 0.2
Бернардески Федерико 0 0
Де Шильо Маттиа 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикс Сёрен 1 0.2
Бирманчевич Велько 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 2 0
Ремзи Аарон 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 1 1
Нильсен Лассе 2 0
Ларссон Эрик 2 0
Брорссон Франц 2 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Далин Юхан 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Рикс Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
40%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0
Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1
Мальмё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2
Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
2. Ювентус Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
3. Зенит Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
4. Мальмё Заявка 5 0 1 4 1 - 13 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Зенит Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мальмё Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Зенит Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Мальмё от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2021, осталось 2 дня 10 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 51
    Ювентус 100% (51)
    X 0% (0)
    Мальмё 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Мальмё
    1.21
    7.70
    19.93
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Мальмё онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Мальмё

    Исход игры
    Ювентус
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Мальмё
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    8% (4)
    Нет
    92% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    49% (25)
    3:0 Ювентус
    31.4% (16)
    4:0 Ювентус
    5.9% (3)
    3:1 Ювентус
    3.9% (2)
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