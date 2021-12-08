Гармаш врывался на правый край штрафной площади соперника, но под прессингом Мариу просто вышел с мячом за лицевую линию, даже не попытавшись выполнить прострел.

Цыганков запустил правым флангом в атаку Тымчика, который простреливал вдоль ворот, но защитники "орлов" отбили мяч на угловой.

Разыграли угловой "бело-голубые", но никакой остроты после этого у ворот Влаходимоса не произошло. Не попытались украинцы подать мяч в штрафную площадку, отпасовав снаряд к центральному кругу.

Снова взорвались овациями болельщики "Бенфики" на "Эштадиу да Луш", ведь "Бавария" забила второй гол в ворота Барселоны.

39' Невнимательно Буяльский сыграл на чужой половине поля, не заметив, как соперники поймали его в офсайдную ловушку.

38' Отличное настроение у болельщиков "Бенфики" на трибунах, ведь они уже получили информацию, что "Бавария" в параллельном матче забила гол "Барселоне". Лиссабонцы очень близки к выходу в плей-офф.

36' Штрафной удар заработали хозяева поля метрах в 30-ти от ворот соперника. Гримально пробивал со стандарта, метя в верхний угол, но Бущан успел переместиться и мяч поймал.

34' Сидорчук с левого фланга сместился с мячом в центр и пробивал по воротам португальцев, но мяч улетел на добрых четыре метра правее створа ворот.

33' Яремчук получил повреждение в стыке с Сиротой. Больно было нападающему "Бенфики", но вскоре боль ушла, и арбитру не пришлось даже вызывать на поле медицинскую бригаду.

32' Тымчик теперь подключился в атаку гостей по правому флангу, откуда простреливал вдоль ворот, но мяч подальше сумел вынести Алмейда.

31' Шапаренко на скорости протащил мяч вперёд по левому флангу, но поля немного не хватило Николаю, и подачу в центр он уже выполнял из-за лицевой линии.

30' Забарный сравнял счёт по жёлтым карточкам, грубо сыграв в центральной зоне.

29' Передача на левый край штрафной площади следовала на Вербича, но словенца опередил сработавший на выходе Влаходимос, после чего Беньямин по инерции слегка задел грека по голове.

28' Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, стараниями Рафы Силвы. Оригинально накоротке был разыгран мяч, после чего подача следовала в направлении Отаменди, но тому пробить по воротам со "второго этажа" не позволили.

27' После второго гола "орлы" немного успокоились, начав позволять украинцам катать мяч поперёк поля, но за центральную линию их, по-прежнему, стараются не выпускать.

26' Заброс на левый фланг атаки следовал у динамовцев на забегающего в эту зону Буяльского, но Виталий оказался в положении "вне игры", что чётко зафиксировали судьи.

25' На радостях Жилберто получил в свой пассив жёлтую карточку, совершив грубый фол в середине поля.

23' Гол. 2:0. Жуниор Жилберто.

Мда. Вербич выдал шикарный голевой пас на правый край своей штрафной площади, куда ворвался Жилберто и пробил Бущана.

22' Проигрывая в счёте, безнадёжному аутсайдеру на чужом поле очень сложно найти нужную мотивацию и совершать подвиги.

21' Очень обидно, что в первую десятиминутку Цыганков запорол стопроцентный шанс. Тогда бы игра стала куда более интересной и жаркой.

20' Стараются динамовцы работать на контратаках, но последние несколько минут не могут выйти за центральную линию поля.

19' "Бенфика", конечно, не будет останавливаться. Команда Жорже Жезуша продолжает агрессивно играть в прессинге на чужой половине поля.

17' Гол. 1:0. Роман Яремчук.

Воспитанник киевского "Динамо" забивает в ворота родной команды, после чего бурно празднует взятие ворот. Замкнул украинский нападающий прострел Мариу слева.

15' Отаменди в центральной зоне грубовато сыграет против Вербича, но арбитр проявляет последовательность, и защитника португальской команды также не наказывает предупреждением.

13' Подача углового особо опасной не получилась для ворот "Динамо". Подбор также был выигран киевлянами.

12' ОПАСНО! Пицци палил по воротам с линии штрафной площади, но получилось практически по центру ворот, что позволило Бущену перевести мяч на угловой.

11' Вербич грубовато сыграл на чужой половине поля против одного из соперников, но до жёлтой карточки словенец всё-таки не добрался.

10' Получил повреждение Денис Гармаш, которому надо оказать помощь за пределами поля. Будем надеяться, что он сумеет вернуться в игру.

9' ОПАСНО!!! КАК???!!! Буяльский ворвался на левый край штрафной площади, обыграл двух соперников, выманил на себя вратаря, после чего вывел Цыганкова на пустые ворота, но Виктор пальнул над воротами. Невероятно!

8' Дождь идёт в Лиссабоне. Но дождь - не снег. Не помешает это проведению сегодняшнего матча, в отличие от Бергамо, где "Аталанте" играть с "Вильярреалом".

7' "Бенфике" также надо ориентироваться на параллельный матч, где "Бавария" играет с "Барселоной", и если каталонцы там победят, то у лиссабонцев не будет шансов выйти на второе место в группе.

6' Постепенно стихает стартовый запал "Бенфики", благодаря чему игра переходит в более спокойное русло. Наскоком "орлам" не удалось взять чемпиона Украины.

5' Огрызнулись украинцы контратакой правым флангом, откуда Цыганков выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но чётко сумел сыграть на перехвате Влаходимос.

4' В течении последней минуты игроки "Бенфики" ещё дважды сфолили в атаке. Невероятны заряжены сегодня на победу подопечные Жорже Жезуша.

3' Сидорчук в середине поля получил по ногам от Жоау Мариу, и был зафиксирован фол. Киевлянам надо пытаться подобными способами сбивать игровой ритм.

2' ОПАСНО! Едва в первой же атаке на забили лиссабонцы! Яремчук ворвался на левый край штрафной площади, но с его ударом справился Бущан, а Рафа Силва с 13-ти метров на добивании послал мяч над перекладиной.