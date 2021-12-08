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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бенфика
2:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Динамо Киев
0'
1:0
16' Гол
Яремчук Роман
2:0
22' Гол
Жилберто Жуниор
24' Желтая карточка
Жилберто Жуниор
30' Желтая карточка
Забарный Илья
36' Желтая карточка
Вербич Беньямин
44' Желтая карточка
Цыганков Виктор
44'
99
Влаходимос
Одиссей
34
Алмейда
Андре
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
2
Жилберто
Жуниор
21
Пицци
Луиш
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
15
Яремчук
Роман
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
10
Шапаренко
Николай
5
Сидорчук
Сергей
29
Буяльский
Виталий
15
Цыганков
Виктор
19
Гармаш
Денис
7
Вербич
Беньямин
Бенфика
3-5-2
Динамо Киев
4-3-3

Ход матча

16'
Яремчук Роман
(Мариу Жоау)
1:0
22'
Жилберто Жуниор
2:0
24'
Жилберто Жуниор
 
30'
 
Забарный Илья
36'
 
Вербич Беньямин
44'
 
Цыганков Виктор

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Бенфика
Динамо Киев

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 3 (1) 0.5
Родригес Фелипе II 1 0.17
Жилберто Жуниор 1 0.17
Силва Рафа 1 0.17
Яремчук Роман 1 0.17
Мариу Жоау 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гармаш Денис 1 0.17
Цыганков Виктор 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Гримальдо Алехандро 2 0
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Адель Таарабт 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Яремчук Роман 1 0
Лукас VI 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гармаш Денис 2 0
Забарный Илья 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1
Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6
Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Бенфика 2:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
3. Барселона 0:2 Заявка 6 2 1 3 2 - 8 7
4. Динамо Киев 0:2 Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
2. Бенфика 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Барселона 0:2 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
4. Динамо Киев 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Барселона 0:2 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
3. Бенфика 2:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
4. Динамо Киев 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • Первый тайм
  • 44'
    Снова взорвались овациями болельщики "Бенфики" на "Эштадиу да Луш", ведь "Бавария" забила второй гол в ворота Барселоны.
  • 43'
    Разыграли угловой "бело-голубые", но никакой остроты после этого у ворот Влаходимоса не произошло. Не попытались украинцы подать мяч в штрафную площадку, отпасовав снаряд к центральному кругу.
  • Угловой
    42'
    Цыганков запустил правым флангом в атаку Тымчика, который простреливал вдоль ворот, но защитники "орлов" отбили мяч на угловой.
  • 41'
    Продолжают лиссабонцы позволять "Динамо" катать мяч поперёк поля на чужой половине поля.
  • 40'
    Гармаш врывался на правый край штрафной площади соперника, но под прессингом Мариу просто вышел с мячом за лицевую линию, даже не попытавшись выполнить прострел.
  • Офсайд
    39'
    Невнимательно Буяльский сыграл на чужой половине поля, не заметив, как соперники поймали его в офсайдную ловушку.
  • 38'
    Отличное настроение у болельщиков "Бенфики" на трибунах, ведь они уже получили информацию, что "Бавария" в параллельном матче забила гол "Барселоне". Лиссабонцы очень близки к выходу в плей-офф.
  • Опасный момент
    36'
    Штрафной удар заработали хозяева поля метрах в 30-ти от ворот соперника. Гримально пробивал со стандарта, метя в верхний угол, но Бущан успел переместиться и мяч поймал.
  • 34'
    Сидорчук с левого фланга сместился с мячом в центр и пробивал по воротам португальцев, но мяч улетел на добрых четыре метра правее створа ворот.
  • Травма, повреждение
    33'
    Яремчук получил повреждение в стыке с Сиротой. Больно было нападающему "Бенфики", но вскоре боль ушла, и арбитру не пришлось даже вызывать на поле медицинскую бригаду.
  • 32'
    Тымчик теперь подключился в атаку гостей по правому флангу, откуда простреливал вдоль ворот, но мяч подальше сумел вынести Алмейда.
  • 31'
    Шапаренко на скорости протащил мяч вперёд по левому флангу, но поля немного не хватило Николаю, и подачу в центр он уже выполнял из-за лицевой линии.
  • Желтая карточка
    30'
    Забарный сравнял счёт по жёлтым карточкам, грубо сыграв в центральной зоне.
  • Травма, повреждение
    29'
    Передача на левый край штрафной площади следовала на Вербича, но словенца опередил сработавший на выходе Влаходимос, после чего Беньямин по инерции слегка задел грека по голове.
  • Угловой
    28'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, стараниями Рафы Силвы. Оригинально накоротке был разыгран мяч, после чего подача следовала в направлении Отаменди, но тому пробить по воротам со "второго этажа" не позволили.
  • 27'
    После второго гола "орлы" немного успокоились, начав позволять украинцам катать мяч поперёк поля, но за центральную линию их, по-прежнему, стараются не выпускать.
  • Офсайд
    26'
    Заброс на левый фланг атаки следовал у динамовцев на забегающего в эту зону Буяльского, но Виталий оказался в положении "вне игры", что чётко зафиксировали судьи.
  • Желтая карточка
    25'
    На радостях Жилберто получил в свой пассив жёлтую карточку, совершив грубый фол в середине поля.
  • Описание гола
    23'
    Гол. 2:0. Жуниор Жилберто.
    Мда. Вербич выдал шикарный голевой пас на правый край своей штрафной площади, куда ворвался Жилберто и пробил Бущана.
  • 22'
    Проигрывая в счёте, безнадёжному аутсайдеру на чужом поле очень сложно найти нужную мотивацию и совершать подвиги.
  • 21'
    Очень обидно, что в первую десятиминутку Цыганков запорол стопроцентный шанс. Тогда бы игра стала куда более интересной и жаркой.
  • 20'
    Стараются динамовцы работать на контратаках, но последние несколько минут не могут выйти за центральную линию поля.
  • 19'
    "Бенфика", конечно, не будет останавливаться. Команда Жорже Жезуша продолжает агрессивно играть в прессинге на чужой половине поля.
  • Описание гола
    17'
    Гол. 1:0. Роман Яремчук.
    Воспитанник киевского "Динамо" забивает в ворота родной команды, после чего бурно празднует взятие ворот. Замкнул украинский нападающий прострел Мариу слева.
  • Фол, нарушение
    15'
    Отаменди в центральной зоне грубовато сыграет против Вербича, но арбитр проявляет последовательность, и защитника португальской команды также не наказывает предупреждением.
  • Угловой
    13'
    Подача углового особо опасной не получилась для ворот "Динамо". Подбор также был выигран киевлянами.
  • Опасный момент
    12'
    ОПАСНО! Пицци палил по воротам с линии штрафной площади, но получилось практически по центру ворот, что позволило Бущену перевести мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    11'
    Вербич грубовато сыграл на чужой половине поля против одного из соперников, но до жёлтой карточки словенец всё-таки не добрался.
  • Травма, повреждение
    10'
    Получил повреждение Денис Гармаш, которому надо оказать помощь за пределами поля. Будем надеяться, что он сумеет вернуться в игру.
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО!!! КАК???!!! Буяльский ворвался на левый край штрафной площади, обыграл двух соперников, выманил на себя вратаря, после чего вывел Цыганкова на пустые ворота, но Виктор пальнул над воротами. Невероятно!
  • Дождь
    8'
    Дождь идёт в Лиссабоне. Но дождь - не снег. Не помешает это проведению сегодняшнего матча, в отличие от Бергамо, где "Аталанте" играть с "Вильярреалом".
  • 7'
    "Бенфике" также надо ориентироваться на параллельный матч, где "Бавария" играет с "Барселоной", и если каталонцы там победят, то у лиссабонцев не будет шансов выйти на второе место в группе.
  • 6'
    Постепенно стихает стартовый запал "Бенфики", благодаря чему игра переходит в более спокойное русло. Наскоком "орлам" не удалось взять чемпиона Украины.
  • 5'
    Огрызнулись украинцы контратакой правым флангом, откуда Цыганков выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но чётко сумел сыграть на перехвате Влаходимос.
  • Фол, нарушение
    4'
    В течении последней минуты игроки "Бенфики" ещё дважды сфолили в атаке. Невероятны заряжены сегодня на победу подопечные Жорже Жезуша.
  • Фол, нарушение
    3'
    Сидорчук в середине поля получил по ногам от Жоау Мариу, и был зафиксирован фол. Киевлянам надо пытаться подобными способами сбивать игровой ритм.
  • Опасный момент
    2'
    ОПАСНО! Едва в первой же атаке на забили лиссабонцы! Яремчук ворвался на левый край штрафной площади, но с его ударом справился Бущан, а Рафа Силва с 13-ти метров на добивании послал мяч над перекладиной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли португальцы.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Бенфика 2:0 Динамо Киев онлайн


Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Динамо Киев

Исход игры
Бенфика
90.1% (145)
Ничья
6.2% (10)
Динамо Киев
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
54.23% (77)
Меньше
45.77% (65)
Обе команды забьют
Да
54.23% (77)
Нет
45.77% (65)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
35.4% (57)
2:0 Бенфика
29.8% (48)
1:0 Бенфика
5.6% (9)
3:1 Бенфика
5% (8)
3:0 Бенфика
3.7% (6)
1:1 Ничья
3.7% (6)
1:2 Динамо Киев
1.2% (2)
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