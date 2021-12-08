Лига чемпионов 2021-2022
2:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Эштадиу да Луш
1:0
16' ГолЯремчук Роман
2:0
22' ГолЖилберто Жуниор
24' Желтая карточкаЖилберто Жуниор
30' Желтая карточкаЗабарный Илья
36' Желтая карточкаВербич Беньямин
44' Желтая карточкаЦыганков Виктор
21
Пицци
Луиш
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
97 ФерруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Антюх ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
73 Шкурин ИльяНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
22'
2:0
24'
30'
36'
44'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
Бенфика
Динамо Киев
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|3 (1)
|0.5
|Родригес Фелипе II
|1
|0.17
|Жилберто Жуниор
|1
|0.17
|Силва Рафа
|1
|0.17
|Яремчук Роман
|1
|0.17
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гармаш Денис
|1
|0.17
|Цыганков Виктор
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Адель Таарабт
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гармаш Денис
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1
Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6
Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Бенфика
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|3.
|Барселона
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 8
|7
|4.
|Динамо Киев
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Бенфика
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Барселона
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|4.
|Динамо Киев
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Динамо Киев
Исход игры
Бенфика
90.1% (145)
Ничья
6.2% (10)
Динамо Киев
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
54.23% (77)
Меньше
45.77% (65)
Обе команды забьют
Да
54.23% (77)
Нет
45.77% (65)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
35.4% (57)
2:0 Бенфика
29.8% (48)
1:0 Бенфика
5.6% (9)
3:1 Бенфика
5% (8)
3:0 Бенфика
3.7% (6)
1:1 Ничья
3.7% (6)
1:2 Динамо Киев
1.2% (2)
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