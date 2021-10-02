Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Вильярреал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|2
|0.4
|Паломино Хосе
|1
|0.2
|Фройлер Ремо
|1
|0.2
|Пашалич Марио
|1
|0.2
|Иличич Йосип
|1
|0.2
|Муриэль Луис
|1
|0.2
|Госенс Робин
|1
|0.2
|Пессина Маттео
|1
|0.2
|Демирал Мерих
|1
|0.2
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|2
|0.4
|Морено Херард
|1
|0.2
|Капу Этьен
|1
|0.2
|Алькасер Пако
|1
|0.2
|Морено Альберто
|1
|0.2
|Тригерос Мануэль
|1
|0.2
|Чуквезе Саму
|1
|0.2
|Пино Йереми
|1
|0.2
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|1
|1
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Морено Альберто
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3
Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 10
|6
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Вильярреал
Исход игры
Аталанта
87.5% (42)
Ничья
10.4% (5)
Вильярреал
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (36)
Меньше
23.4% (11)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
58.3% (28)
2:0 Аталанта
12.5% (6)
3:1 Аталанта
10.4% (5)
1:1 Ничья
6.3% (3)
1:0 Аталанта
4.2% (2)
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