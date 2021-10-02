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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Вильярреал

История личных встреч

Аталанта
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 2 0.4
Паломино Хосе 1 0.2
Фройлер Ремо 1 0.2
Пашалич Марио 1 0.2
Иличич Йосип 1 0.2
Муриэль Луис 1 0.2
Госенс Робин 1 0.2
Пессина Маттео 1 0.2
Демирал Мерих 1 0.2
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 2 0.4
Морено Херард 1 0.2
Капу Этьен 1 0.2
Алькасер Пако 1 0.2
Морено Альберто 1 0.2
Тригерос Мануэль 1 0.2
Чуквезе Саму 1 0.2
Пино Йереми 1 0.2
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Паломино Хосе 1 0
Сапата Дуван 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Демирал Мерих 1 0
Ловато Маттео 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Альбиоль Рауль 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Морено Альберто 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3
Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
2. Вильярреал Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
3. Аталанта Заявка 5 1 3 1 10 - 10 6
4. Янг Бойз Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Янг Бойз Заявка 3 1 1 1 6 - 8 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
2. Вильярреал Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Аталанта Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
4. Янг Бойз Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Аталанта 86% (43)
    X 12% (6)
    Вильярреал 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Вильярреал
    1.86
    4.40
    4.40
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Аталанта - Вильярреал онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Вильярреал

    Исход игры
    Аталанта
    87.5% (42)
    Ничья
    10.4% (5)
    Вильярреал
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.6% (36)
    Меньше
    23.4% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    58.3% (28)
    2:0 Аталанта
    12.5% (6)
    3:1 Аталанта
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    1:0 Аталанта
    4.2% (2)
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