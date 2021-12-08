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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
9' Гол
Гринвуд Мэйсон
1:1
42' Гол
Ридер Фабиан
45'
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
31
Матич
Неманья
23
Шоу
Люк
34
Ван
де
Бек
Донни
16
Диалло
Амад
8
Мата
Хуан
14
Лингард
Джесси
36
Эланга
Энтони
11
Гринвуд
Мэйсон
91
Февр
Гийом
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
Манчестер Юнайтед
4-1-4-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

9'
Гринвуд Мэйсон
(Шоу Люк)
1:0
42'
1:1
Ридер Фабиан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Янг Бойз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 1
Гринвуд Мэйсон 1 0.17
Магуайр Гарри 1 0.17
Теллес Алекс 1 0.17
Рэшфорд Маркус 1 0.17
Санчо Джедон 1 0.17
Фернандеш Бруну 0 0
Шоу Люк 0 0
Лингард Джесси 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 2 0.33
Хефти Сильван 1 0.17
Нгамале Муми 1 0.17
Сьерро Венсан 1 0.17
Элиа Мешак 1 0.17
Эбишер Мишель 0 0
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уан-Биссака Аарон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Кавани Эдинсон 1 0
Матич Неманья 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Теллес Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Нгамале Муми 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Хефти Сильван 1 0
Элиа Мешак 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
4
67%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
4
67%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3
Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
2. Вильярреал Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
3. Аталанта Заявка 5 1 3 1 10 - 10 6
4. Янг Бойз 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Янг Бойз 1:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 8 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
2. Вильярреал Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Аталанта Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
4. Янг Бойз 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    Зацепился за мяч Сибачо в чужой штрафной и головой сбросил на Эбишера, который с лету пробил в дальний нижний угол, но Байи в подкате вынес сферу на угловой уже с линии ворот.
  • 44'
    По флангу отдавал Уан-Биссака в штрафную на Диалло, но тот не смог оторваться от защитника м потерял мяч.
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Фабиан Ридер! Ужасно ошибся Ван де Бек, подарив мяч на своей половине поля Ридеру, который в одно касание пробил по воротам. Мяч по невероятной траектории полетел точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.
  • 42'
    Дальний заброс исполнял Нгамале в штрафную на ход Элии, но тому добраться до мяча не позволил Байи.
  • 40'
    Сместился с правого фланга к штрафной соперника Мартинс и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 39'
    По флангу отдавал Уан-Биссака на ход Диалло, но того опередил Лустенбергер и вынес мяч головой в аут.
  • 38'
    С фланга сместился Элиа и покатил под удар Мартинсу, но вытянулся Хендерсон в струну и спас свою команду.
  • 37'
    Диагональ исполнял Мартинс на левый фланг, куда забегал Ридер, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Опасный момент
    36'
    Отобрал мяч на фланге Гринвуд, сместился вдоль лицевой линии в штрафную и покатил поперек на Мату, который пробил в касание, но в подкате заблокировал этот выстрел Лустенбергер.
  • 35'
    Врывался в штрафную соперника на скорости Диалло, но вместо паса на свободного Ван де Бека пробил по воротам, но точно в руки Февру.
  • 34'
    Обрезался на своей половине поля Уан-Биссака, подарив мяч Ридеру, который тут же прострелил вдоль ворот, где пробил Сибачо, но точно в руки Хендерсону.
  • 33'
    Тонко покатил низом в штрафную Нгамале на ход Сибачо, но тому пробить в борьбе против Байи не удалось.
  • 32'
    Со штрафного навесил Эбишер на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Матич и вынес мяч головой подальше.
  • 31'
    В центре поля Ван де Бек налетел на Нгамале на фланге. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 30'
    Мягко забросил в штрафную соперника Ван де Бек на ход Гринвуду, но вышел из ворот Февр и спокойно забрал мяч в руки.
  • 29'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Сибачо и головой сбросил на Эбишера, но выстрел последнего не принес проблем голкиперу. 
  • 28'
    Со штрафного Мата попытался закрутить в ближний верхний угол, но мяч полетел не только выше стенки, а и над перекладиной. 
  • 27'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Гринвуд от Лефора. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Манчестер Юнайтед".
  • 26'
    Долго катают мяч на чужой половине поля манкунианцы, но до опасных моментов дело уже давно не доходит.
  • 25'
    В центре поля грамотно подставился Мата и вынудил нарушить правила Эбишера. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 24'
    С левого фланга Эланга сместился в штрафную соперника и упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.
  • 23'
    Выскакивал на ворота соперника Элиа после заброса от Эбишера, но вышел далеко из ворот Хендерсон и вынес сферу ногами в аут.
  • 22'
    Мог убегать на ворота соперника Гринвуд после скидки от Маты, но не удалось ему оторваться от защитника.
  • 21'
    С угла поля подавал в штрафную соперника Мата, но вышел из ворот Февр и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • Угловой
    20'
    С правого фланга низом покатил в штрафную Уан-Биссака, но здесь Лефор вынес сферу за лицевую линию.
  • 19'
    В центре поля получил по ногам Эбишер в подкате от Эланги. Штрафной удар исполнять будут игроки "Янг Бойз".
  • 18'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Диалло. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 17'
    Прорвался по флангу Нгамале и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Хендерсон и перехватил этот пас.
  • 16'
    Забросил с фланга Лефор в штрафную на Ридера, но того не пустил к мячу Байи, позволив сфере выкатиться за пределы поля.
  • 15'
    Забросил по флангу Масейрас на ход Эбишеру, но тот в борьбе с Ван де Беком выпустил мяч за пределы поля.
  • 14'
    Прорывался к штрафной соперника Лингард и покатил на ход Гринвуду, но перехватил сферу в подкате Али.
  • 13'
    На чужой половине поля слишком активно прессинговал соперника Сибачо и нарушил правила в борьбе против Матича.
  • 12'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Нгамале, но напоролся на Ван де Бека, который в чистом подкате отобрал мяч.
  • 11'
    С левого фланга забросил Ридер в штрафную на ход Эбишеру, но того опередил Уан-Биссака и вынес мяч головой в аут.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мэйсон Гринвуд! Догнал мяч у лицевой линии Шоу, выдержал паузу и подал точно в центр штрафной. Здесь в падении "боковыми" ножницами Гринвуд вколотил снаряд точно в ближний нижний угол ворот.
  • 9'
    По флангу забросил Лефор на ход Ридеру, но тот выпустил сферу в борьбе с защитником за боковую линию.
  • 8'
    С центра поля забросил Мартинс на ход Ридеру, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 7'
    С фланга покатил низом в центр Нгамале на Сибачо, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • 6'
    Прорывался по флангу Уан-Биссака, но напоролся на Лустенбергера, который в подкате вынес сферу в аут.
  • 5'
    Прорвался по флангу Элиа и прострелил в центр штрафной, но здесь Сибачо нарушил правила в борьбе против Матича.
  • 4'
    Выскакивал в штрафную соперника Эланга после заброса от Маты и пробил с острого угла точно в руки Февру.
  • 3'
    Проникающий пас в штрафную Эбишер исполнял на ход Нгамале, но прочитал эпизод Уан-Биссака и перехватил мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Янг Бойз"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 1:1 Янг Бойз онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:1 Янг Бойз

Исход игры
Манчестер Юнайтед
94.6% (159)
Ничья
4.2% (7)
Янг Бойз
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
49.29% (69)
Нет
50.71% (71)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
32.7% (55)
2:1 Манчестер Юнайтед
23.8% (40)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.9% (20)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.8% (8)
1:0 Манчестер Юнайтед
4.8% (8)
1:1 Ничья
2.4% (4)
5:1 Манчестер Юнайтед
1.2% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.2% (2)
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