Сместился с правого фланга к штрафной соперника Мартинс и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.

Дальний заброс исполнял Нгамале в штрафную на ход Элии, но тому добраться до мяча не позволил Байи.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Фабиан Ридер! Ужасно ошибся Ван де Бек, подарив мяч на своей половине поля Ридеру, который в одно касание пробил по воротам. Мяч по невероятной траектории полетел точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.

По флангу отдавал Уан-Биссака в штрафную на Диалло, но тот не смог оторваться от защитника м потерял мяч.

Зацепился за мяч Сибачо в чужой штрафной и головой сбросил на Эбишера, который с лету пробил в дальний нижний угол, но Байи в подкате вынес сферу на угловой уже с линии ворот.

39' По флангу отдавал Уан-Биссака на ход Диалло, но того опередил Лустенбергер и вынес мяч головой в аут.

38' С фланга сместился Элиа и покатил под удар Мартинсу, но вытянулся Хендерсон в струну и спас свою команду.

37' Диагональ исполнял Мартинс на левый фланг, куда забегал Ридер, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

36' Отобрал мяч на фланге Гринвуд, сместился вдоль лицевой линии в штрафную и покатил поперек на Мату, который пробил в касание, но в подкате заблокировал этот выстрел Лустенбергер.

35' Врывался в штрафную соперника на скорости Диалло, но вместо паса на свободного Ван де Бека пробил по воротам, но точно в руки Февру.

34' Обрезался на своей половине поля Уан-Биссака, подарив мяч Ридеру, который тут же прострелил вдоль ворот, где пробил Сибачо, но точно в руки Хендерсону.

33' Тонко покатил низом в штрафную Нгамале на ход Сибачо, но тому пробить в борьбе против Байи не удалось.

32' Со штрафного навесил Эбишер на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Матич и вынес мяч головой подальше.

31' В центре поля Ван де Бек налетел на Нгамале на фланге. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

30' Мягко забросил в штрафную соперника Ван де Бек на ход Гринвуду, но вышел из ворот Февр и спокойно забрал мяч в руки.

29' Выиграл подбор у чужой штрафной Сибачо и головой сбросил на Эбишера, но выстрел последнего не принес проблем голкиперу.

28' Со штрафного Мата попытался закрутить в ближний верхний угол, но мяч полетел не только выше стенки, а и над перекладиной.

27' Перед чужой штрафной получил по ногам Гринвуд от Лефора. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Манчестер Юнайтед".

26' Долго катают мяч на чужой половине поля манкунианцы, но до опасных моментов дело уже давно не доходит.

25' В центре поля грамотно подставился Мата и вынудил нарушить правила Эбишера. Штрафной удар исполнят хозяева.

24' С левого фланга Эланга сместился в штрафную соперника и упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.

23' Выскакивал на ворота соперника Элиа после заброса от Эбишера, но вышел далеко из ворот Хендерсон и вынес сферу ногами в аут.

22' Мог убегать на ворота соперника Гринвуд после скидки от Маты, но не удалось ему оторваться от защитника.

21' С угла поля подавал в штрафную соперника Мата, но вышел из ворот Февр и спокойно забрал мяч в свои руки.

20' С правого фланга низом покатил в штрафную Уан-Биссака, но здесь Лефор вынес сферу за лицевую линию.

19' В центре поля получил по ногам Эбишер в подкате от Эланги. Штрафной удар исполнять будут игроки "Янг Бойз".

18' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Диалло. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

17' Прорвался по флангу Нгамале и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Хендерсон и перехватил этот пас.

16' Забросил с фланга Лефор в штрафную на Ридера, но того не пустил к мячу Байи, позволив сфере выкатиться за пределы поля.

15' Забросил по флангу Масейрас на ход Эбишеру, но тот в борьбе с Ван де Беком выпустил мяч за пределы поля.

14' Прорывался к штрафной соперника Лингард и покатил на ход Гринвуду, но перехватил сферу в подкате Али.

13' На чужой половине поля слишком активно прессинговал соперника Сибачо и нарушил правила в борьбе против Матича.

12' Прорывался по центру к штрафной соперника Нгамале, но напоролся на Ван де Бека, который в чистом подкате отобрал мяч.

11' С левого фланга забросил Ридер в штрафную на ход Эбишеру, но того опередил Уан-Биссака и вынес мяч головой в аут.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мэйсон Гринвуд! Догнал мяч у лицевой линии Шоу, выдержал паузу и подал точно в центр штрафной. Здесь в падении "боковыми" ножницами Гринвуд вколотил снаряд точно в ближний нижний угол ворот.

9' По флангу забросил Лефор на ход Ридеру, но тот выпустил сферу в борьбе с защитником за боковую линию.

8' С центра поля забросил Мартинс на ход Ридеру, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

7' С фланга покатил низом в центр Нгамале на Сибачо, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

6' Прорывался по флангу Уан-Биссака, но напоролся на Лустенбергера, который в подкате вынес сферу в аут.

5' Прорвался по флангу Элиа и прострелил в центр штрафной, но здесь Сибачо нарушил правила в борьбе против Матича.

4' Выскакивал в штрафную соперника Эланга после заброса от Маты и пробил с острого угла точно в руки Февру.

3' Проникающий пас в штрафную Эбишер исполнял на ход Нгамале, но прочитал эпизод Уан-Биссака и перехватил мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.