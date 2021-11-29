Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6
|1.2
|Магуайр Гарри
|1
|0.2
|Теллес Алекс
|1
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.2
|Санчо Джедон
|1
|0.2
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Лингард Джесси
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Гринвуд Мэйсон
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|2
|0.4
|Хефти Сильван
|1
|0.2
|Нгамале Муми
|1
|0.2
|Сьерро Венсан
|1
|0.2
|Элиа Мешак
|1
|0.2
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уан-Биссака Аарон
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Нгамале Муми
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
4
67%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
4
67%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3
Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 10
|6
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
Исход игры
Манчестер Юнайтед
100% (51)
Ничья
0% (0)
Янг Бойз
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
42.86% (21)
Нет
57.14% (28)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
39.2% (20)
2:1 Манчестер Юнайтед
25.5% (13)
3:1 Манчестер Юнайтед
13.7% (7)
3:0 Манчестер Юнайтед
9.8% (5)
1:0 Манчестер Юнайтед
5.9% (3)
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