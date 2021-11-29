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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Янг Бойз

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Янг Бойз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 1.2
Магуайр Гарри 1 0.2
Теллес Алекс 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Санчо Джедон 1 0.2
Фернандеш Бруну 0 0
Лингард Джесси 0 0
Шоу Люк 0 0
Гринвуд Мэйсон 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 2 0.4
Хефти Сильван 1 0.2
Нгамале Муми 1 0.2
Сьерро Венсан 1 0.2
Элиа Мешак 1 0.2
Эбишер Мишель 0 0
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уан-Биссака Аарон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Кавани Эдинсон 1 0
Матич Неманья 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Теллес Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Нгамале Муми 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Хефти Сильван 1 0
Элиа Мешак 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
4
67%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
4
67%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3
Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
2. Вильярреал Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
3. Аталанта Заявка 5 1 3 1 10 - 10 6
4. Янг Бойз Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Янг Бойз Заявка 3 1 1 1 6 - 8 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
2. Вильярреал Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Аталанта Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
4. Янг Бойз Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Манчестер Юнайтед 100% (48)
    X 0% (0)
    Янг Бойз 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Янг Бойз
    1.43
    5.40
    8.26
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Янг Бойз онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Янг Бойз

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Янг Бойз
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (21)
    Нет
    57.14% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    39.2% (20)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    25.5% (13)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    13.7% (7)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    9.8% (5)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    5.9% (3)
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