Лига чемпионов 2021-2022
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Альянц Арена
3' Желтая карточкаБускетс Серхио
16' Желтая карточкаАраухо Рональд
1:0
34' ГолМюллер Томас
2:0
43' ГолСане Лерой
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
18
Альба
Жорди
30
Гави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
37 Ахомач ИлиасНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
34'
43'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Бавария
Барселона
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|9 (1)
|1.5
|Сане Лерой
|4
|0.67
|Мюллер Томас
|2
|0.33
|Гнабри Серж
|2
|0.33
|Коман Кингсли
|1
|0.17
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.17
|Нойер Мануэль
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пике Херард
|1
|0.17
|Фати Ансу
|1
|0.17
|Альба Жорди
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юпамекано Део
|3
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Сарр Буна
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|2
|1
|Пике Херард
|2
|0
|Гави
|2
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
100%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
18
2
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
50%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1
Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0
Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Бенфика
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|3.
|Барселона
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 8
|7
|4.
|Динамо Киев
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Бенфика
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Барселона
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|4.
|Динамо Киев
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Прогнозы на матч Бавария 2:0 Барселона
Исход игры
Бавария
84.2% (170)
Ничья
7.9% (16)
Барселона
7.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (102)
Меньше
27.66% (39)
Обе команды забьют
Да
73.05% (103)
Нет
26.95% (38)
Популярный счёт
2:1 Бавария
24.3% (49)
2:0 Бавария
14.4% (29)
3:1 Бавария
14.4% (29)
1:1 Ничья
3.5% (7)
3:2 Бавария
2.5% (5)
3:0 Бавария
2% (4)
2:2 Ничья
2% (4)
1:2 Барселона
1.5% (3)
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