ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Лерой Сане! 2:0! Опа, ещё один влетел! Ничего не стал выдумывать Сане, от души стрельнул с дальней дистанции, Тер Штеген вытянулся в прыжке, но мяч предательски от перчатки вратаря влетел в сетку.

Да, спокойно на классе "Бавария" действует, надо это признать. Совсем ничего не получается у "Барселоны", но и мало попыток что-то сделать.

61% на 39% по владению мячом. И "Бавария" уже 4 удара в створ нанесли. "Барселона" только один раз в створ пробила.

Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.

Старается "Барселона" прессинговать, но делает это с опаской, в итоге "Бавария" без проблем разбивает попытки соперника отобрать мяч.

41' Немногое получается у "Барселоны" впереди, да и "Бавария" не даёт сопернику на своей половине поля разгуляться. Трудно будет гостям продолжить шествие в Лиге чемпионов.

40' Длинный заброс вперёд на Мюллера, в итоге близок к мячу был не остановившийся Коман, но на опережение сыграл Ленгле и откинул мяч головой своему вратарю.

39' Подходит к концу первый тайм. "Бавария" уверенно действует, на классе контролируя мяч. Прессинг никакого успеха не приносит гостевой команде.

37' Неплохой ответ от "Барселоны", Дембеле слева забрался в штрафную, из-под защитника пробивал в ближний угол, но не попал в створ. Похоже, тут офсайд был у Усмана.

37' Коман отыграл под удар Мюллеру, который неплохо приложился, но справился Тер Штеген в этом эпизоде.

36' А теперь в офсайд забрался Левандовски. "Бавария" в общем-то продолжает доминировать.

35' Да, румынский арбитр уверенно показал на центр поля, продемонстрировав, что у него сработал датчик взятия ворот. Повтор также показал, что Араухо не успел мяч вынести.

34' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Томас Мюллер! 1:0!

Сане классную передачу налево отдал на ход Левандовски, который забрался в штрафную, из-под Пике навесил на дальнюю штангу, куда выскочил Мюллер, эффектно головой перебросил Тер Штегена, и Араухо не успел вынести мяч с линии ворот!

32' Хорошая атака правым флангом в исполнении "Баварии", пошла подача в штрафную площадь, Мусиала пробил головой, и смог Тер Штеген поймать мяч после рикошета от плеча Пике! По сути помог голкиперу этот рикошет.

31' Чуть больше получаса команды сыграли в первом тайме. "Бавария" продолжает мяч контролировать и искать пути к воротам соперника.

30' Да, состоялась вынужденная замена в составе "Барселоны". Покинул поле Жорди Альба, которому мы желаем здоровья. В игре появился Оскар Мингеса.

29' Да, потянул заднюю поверхность бедра Жорди Альба, и это большая потеря для "Барселоны". Оскар Мингеса готовится в срочном порядке появиться на поле.

28' Есть проблемы у Жорди Альбы. Выбивал он мяч после неудачного удара Левандовски мгновением ранее и практически на ровном месте тут умудрился потянуть мышцу.

27' Быстрая атака "Баварии", Мюллер слева ворвался в штрафную площадь, прострелил на дальнюю штангу на Левандовски, но Тер Штеген дотянулся до мяча, потому не успел подстроиться под него Роберт. Опасный момент!

26' Футболисты "Баварии" в эти минуты мяч контролируют, и давненько игроки "Барселоны" на чужой половине поля не появлялись.

25' Коман отыграл налево на Алфонсо Дэвиса, который вырвался на оперативный простор, прострелил в центр штрафной площади на ход партнёру, но на перехвате сыграл игрок "Барселоны". Вовремя!

24' Вновь фол у нас. Депай оказался на газоне после верховой борьбы с Юпамекано. Защитник "Баварии" слегка подтолкнул соперника в спину, и тот неудачно приземлился с большой высоты.

23' Коман попытался обострить ситуацию в штрафной площади соперника, но Тер Штеген уверенно сыграл и забрал мяч в руки.

22' Пока нет у нас опасных моментов, но и преимущество ни одной из команд отдать нельзя. Много мелких фолов, много борьбы, а вот ударов пока особо нет.

20' Альфонсо Дэвис вновь активен на левом фланге, приблизился он к штрафной площади, пытался сделать проникающий пас, но "Барселона" сыграла на перехвате.

19' Дембеле получил мяч в центре поля, и в подкате его сбил с ног Толиссо. Без карточки обошлось.

18' Толиссо сделал отличный пас на ход Мюллеру, который с Левандовски на Тер Штегена убегал. Повезло гостям, что небольшой офсайд был!

17' Сане со штрафного слева навесил на дальнюю штангу, но получилось точно на голову игроку "Барселоны". Мяч выбит.

16' Альфонсо Дэвис взял на себя инициативу на левом фланге, набрал приличную скорость, и на подходе к лицевой линии Араухо в подкате оппонента сбивает. Это карточка и опасный штрафной.

15' Неплохая атака "Барселоны" после розыгрыша углового, в итоге Араухо даже смог по воротам пробить, но его накрыли. Другое дело, что уже был офсайд.

13' Зюле по центру протащил мяч в атаку, попытался проникающий пас в штрафную исполнить, но на перехвате игрок "Барселоны" сыграл.

12' Коман слева исполнил угловой, навесил к линии вратарской, откуда без проблем мяч выносит Пике. Атака "Баварии" продолжилась вторым темпом, но закончилась офсайдом.

11' Сане со штрафного забросил мяч к линии вратарской, где Альба сыграл на опережение и выбил его на угловой. Коман был рядом, но не добрался он до мяча.

10' Потеряли мяч в центре поля игроки "Барселоны", и Гави нарушил правила, сорвав атаку соперника.

9' Чуть больше владеют мячом футболисты "Барселоны", хозяева поля готовы встречать и действовать на быстрых атаках.

8' Снег идёт в Мюнхене, но всё же это не Бергамо, где уже вовсю рисуют оранжевые полосы, а матч "Аталанта" - "Вильярреал" под большим вопросом. У нас не такой серьёзный снегопад, мяч белый.

6' Бускетс оказался на газоне у "Барселоны", но привели его в порядок врачи гостевой команды. Продолжается наша встреча.

5' Сане мощно пробил со штрафного, подстрелив кого-то из игроков "Барселоны".

4' Долго готовятся исполнить штрафной игроки "Баварии". Внушительную стенку поставил Тер Штеген, горизонтальное положение за ней занял Жорди Альба.

3' Первая карточка в нашем матче. Серхио Бускетс получил жёлтую карточку, сорвал он проход Левандовски. Опасный штрафной заработала "Бавария" прямо перед штрафной площадью соперника.

2' "Бавария" пока без потерь идёт в Лиге чемпионов, уверенно возглавляет свою группу, поэтому никакого турнирного значения сегодня для немецкой команды этот матч не имеет. А вот "Барселона" может при определённых раскладах и вовсе не попасть в плей-офф Лиги чемпионов, так что сегодня гостям надо постараться.