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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бавария
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Барселона
0'
3' Желтая карточка
Бускетс Серхио
16' Желтая карточка
Араухо Рональд
1:0
34' Гол
Мюллер Томас
2:0
43' Гол
Сане Лерой
45'+1
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
4
Зюле
Никлас
19
Альфонсо
Дэвис
24
Толиссо
Корентен
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
2
Дест
Серджино
9
Депай
Мемфис
7
Дембеле
Усман
Бавария
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

Ход матча

3'
 
Бускетс Серхио
16'
 
Араухо Рональд
31'
 
Мингеса Оскар
Альба Жорди
34'
Мюллер Томас
(Левандовски Роберт)
1:0
43'
Сане Лерой
(Коман Кингсли)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Бавария
Барселона

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:8
ЛЧ
3:2
ЛЧ
3:0
ТМС
2:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
КА
0:2
ТМС
2:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 (1) 1.5
Сане Лерой 4 0.67
Мюллер Томас 2 0.33
Гнабри Серж 2 0.33
Коман Кингсли 1 0.17
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.17
Нойер Мануэль 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Станишич Йосип 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пике Херард 1 0.17
Фати Ансу 1 0.17
Альба Жорди 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юпамекано Део 3 0
Эрнандес Люка 2 0
Сарр Буна 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 2 1
Пике Херард 2 0
Гави 2 0
Бускетс Серхио 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Дест Серджино 1 0
Араухо Рональд 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
100%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

18
2
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
50%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1
Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0
Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Бенфика 2:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
3. Барселона 0:2 Заявка 6 2 1 3 2 - 8 7
4. Динамо Киев 0:2 Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
2. Бенфика 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Барселона 0:2 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
4. Динамо Киев 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Барселона 0:2 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
3. Бенфика 2:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
4. Динамо Киев 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Старается "Барселона" прессинговать, но делает это с опаской, в итоге "Бавария" без проблем разбивает попытки соперника отобрать мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 45'
    61% на 39% по владению мячом. И "Бавария" уже 4 удара в створ нанесли. "Барселона" только один раз в створ пробила.
  • 45'
    Да, спокойно на классе "Бавария" действует, надо это признать. Совсем ничего не получается у "Барселоны", но и мало попыток что-то сделать.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Лерой Сане! 2:0!
    Опа, ещё один влетел! Ничего не стал выдумывать Сане, от души стрельнул с дальней дистанции, Тер Штеген вытянулся в прыжке, но мяч предательски от перчатки вратаря влетел в сетку.
  • 41'
    Немногое получается у "Барселоны" впереди, да и "Бавария" не даёт сопернику на своей половине поля разгуляться. Трудно будет гостям продолжить шествие в Лиге чемпионов.
  • 40'
    Длинный заброс вперёд на Мюллера, в итоге близок к мячу был не остановившийся Коман, но на опережение сыграл Ленгле и откинул мяч головой своему вратарю.
  • 39'
    Подходит к концу первый тайм. "Бавария" уверенно действует, на классе контролируя мяч. Прессинг никакого успеха не приносит гостевой команде.
  • Офсайд
    37'
    Неплохой ответ от "Барселоны", Дембеле слева забрался в штрафную, из-под защитника пробивал в ближний угол, но не попал в створ. Похоже, тут офсайд был у Усмана.
  • 37'
    Коман отыграл под удар Мюллеру, который неплохо приложился, но справился Тер Штеген в этом эпизоде.
  • Офсайд
    36'
    А теперь в офсайд забрался Левандовски. "Бавария" в общем-то продолжает доминировать.
  • 35'
    Да, румынский арбитр уверенно показал на центр поля, продемонстрировав, что у него сработал датчик взятия ворот. Повтор также показал, что Араухо не успел мяч вынести.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Томас Мюллер! 1:0!
    Сане классную передачу налево отдал на ход Левандовски, который забрался в штрафную, из-под Пике навесил на дальнюю штангу, куда выскочил Мюллер, эффектно головой перебросил Тер Штегена, и Араухо не успел вынести мяч с линии ворот!
  • Опасный момент
    32'
    Хорошая атака правым флангом в исполнении "Баварии", пошла подача в штрафную площадь, Мусиала пробил головой, и смог Тер Штеген поймать мяч после рикошета от плеча Пике! По сути помог голкиперу этот рикошет.
  • 31'
    Чуть больше получаса команды сыграли в первом тайме. "Бавария" продолжает мяч контролировать и искать пути к воротам соперника.
  • Замена
    30'
    Да, состоялась вынужденная замена в составе "Барселоны". Покинул поле Жорди Альба, которому мы желаем здоровья. В игре появился Оскар Мингеса.
  • Травма, повреждение
    29'
    Да, потянул заднюю поверхность бедра Жорди Альба, и это большая потеря для "Барселоны". Оскар Мингеса готовится в срочном порядке появиться на поле.
  • 28'
    Есть проблемы у Жорди Альбы. Выбивал он мяч после неудачного удара Левандовски мгновением ранее и практически на ровном месте тут умудрился потянуть мышцу.
  • Опасный момент
    27'
    Быстрая атака "Баварии", Мюллер слева ворвался в штрафную площадь, прострелил на дальнюю штангу на Левандовски, но Тер Штеген дотянулся до мяча, потому не успел подстроиться под него Роберт. Опасный момент!
  • 26'
    Футболисты "Баварии" в эти минуты мяч контролируют, и давненько игроки "Барселоны" на чужой половине поля не появлялись.
  • 25'
    Коман отыграл налево на Алфонсо Дэвиса, который вырвался на оперативный простор, прострелил в центр штрафной площади на ход партнёру, но на перехвате сыграл игрок "Барселоны". Вовремя!
  • Фол, нарушение
    24'
    Вновь фол у нас. Депай оказался на газоне после верховой борьбы с Юпамекано. Защитник "Баварии" слегка подтолкнул соперника в спину, и тот неудачно приземлился с большой высоты.
  • 23'
    Коман попытался обострить ситуацию в штрафной площади соперника, но Тер Штеген уверенно сыграл и забрал мяч в руки.
  • 22'
    Пока нет у нас опасных моментов, но и преимущество ни одной из команд отдать нельзя. Много мелких фолов, много борьбы, а вот ударов пока особо нет.
  • 20'
    Альфонсо Дэвис вновь активен на левом фланге, приблизился он к штрафной площади, пытался сделать проникающий пас, но "Барселона" сыграла на перехвате.
  • Фол, нарушение
    19'
    Дембеле получил мяч в центре поля, и в подкате его сбил с ног Толиссо. Без карточки обошлось.
  • Офсайд
    18'
    Толиссо сделал отличный пас на ход Мюллеру, который с Левандовски на Тер Штегена убегал. Повезло гостям, что небольшой офсайд был!
  • 17'
    Сане со штрафного слева навесил на дальнюю штангу, но получилось точно на голову игроку "Барселоны". Мяч выбит.
  • Желтая карточка
    16'
    Альфонсо Дэвис взял на себя инициативу на левом фланге, набрал приличную скорость, и на подходе к лицевой линии Араухо в подкате оппонента сбивает. Это карточка и опасный штрафной.
  • Офсайд
    15'
    Неплохая атака "Барселоны" после розыгрыша углового, в итоге Араухо даже смог по воротам пробить, но его накрыли. Другое дело, что уже был офсайд.
  • 13'
    Зюле по центру протащил мяч в атаку, попытался проникающий пас в штрафную исполнить, но на перехвате игрок "Барселоны" сыграл.
  • Угловой
    12'
    Коман слева исполнил угловой, навесил к линии вратарской, откуда без проблем мяч выносит Пике. Атака "Баварии" продолжилась вторым темпом, но закончилась офсайдом.
  • 11'
    Сане со штрафного забросил мяч к линии вратарской, где Альба сыграл на опережение и выбил его на угловой. Коман был рядом, но не добрался он до мяча.
  • Фол, нарушение
    10'
    Потеряли мяч в центре поля игроки "Барселоны", и Гави нарушил правила, сорвав атаку соперника.
  • 9'
    Чуть больше владеют мячом футболисты "Барселоны", хозяева поля готовы встречать и действовать на быстрых атаках.
  • 8'
    Снег идёт в Мюнхене, но всё же это не Бергамо, где уже вовсю рисуют оранжевые полосы, а матч "Аталанта" - "Вильярреал" под большим вопросом. У нас не такой серьёзный снегопад, мяч белый.
  • 6'
    Бускетс оказался на газоне у "Барселоны", но привели его в порядок врачи гостевой команды. Продолжается наша встреча.
  • 5'
    Сане мощно пробил со штрафного, подстрелив кого-то из игроков "Барселоны".
  • 4'
    Долго готовятся исполнить штрафной игроки "Баварии". Внушительную стенку поставил Тер Штеген, горизонтальное положение за ней занял Жорди Альба.
  • Желтая карточка
    3'
    Первая карточка в нашем матче. Серхио Бускетс получил жёлтую карточку, сорвал он проход Левандовски. Опасный штрафной заработала "Бавария" прямо перед штрафной площадью соперника.
  • 2'
    "Бавария" пока без потерь идёт в Лиге чемпионов, уверенно возглавляет свою группу, поэтому никакого турнирного значения сегодня для немецкой команды этот матч не имеет. А вот "Барселона" может при определённых раскладах и вовсе не попасть в плей-офф Лиги чемпионов, так что сегодня гостям надо постараться.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! В желтой форме сегодня сыграет "Барселона", а "Бавария" действует в традиционной красной форме.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 2:0 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Бавария 2:0 Барселона

Исход игры
Бавария
84.2% (170)
Ничья
7.9% (16)
Барселона
7.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (102)
Меньше
27.66% (39)
Обе команды забьют
Да
73.05% (103)
Нет
26.95% (38)
Популярный счёт
2:1 Бавария
24.3% (49)
2:0 Бавария
14.4% (29)
3:1 Бавария
14.4% (29)
1:1 Ничья
3.5% (7)
3:2 Бавария
2.5% (5)
3:0 Бавария
2% (4)
2:2 Ничья
2% (4)
1:2 Барселона
1.5% (3)
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