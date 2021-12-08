Гости допустили ошибку в передаче в центре поля, но затем и хозяева ответили взаимностью, выполнив неточный пас в штрафную площадь.

Ракитич увидел рывок Окампоса по левому флангу и выполнил передачу, но Кристенсен прочитал замысел хорвата и сыграл на перехвате.

Окампос катит на Аугустинссона на левый фланг, после чего Людвиг выполняет прострел и попадает в Кристенсена, зарабатывая корнер.

Кунде откликнулся на подачу с угла поля и нанёс удар, отправив мяч чуть выше перекладины.

41' Высокий прессинг использует "Ред Булл Зальцбург", но "Севилья" справляется, выходя из-под давления при помощи коротких и средних передач.

39' Ракитич выполнил подачу со штрафного с левого фланга, после чего головой пробил Фернандо, но в створ не попал. А сразу после этого судья дал свисток, сообщив об офсайде.

38' Гомес обыграл Кристенсена на левом фланге, а потом выполнил прострел, который был прерван соперниками.

37' Низом гости разыграли штрафной, доставив мяч на правый фланг, откуда безадресный навес в центр штрафной площади исполнил Хордан.

36' Жером Онгене остановил атаку "Севильи" при помощи фола, из-за чего и увидел карточку жёлтого цвета.

35' "Севилья" отвечает своим моментом - Иван Ракитич стреляет с дуги штрафной площадки в правый угол, но Филипп Кён на месте.

33' Лука Шушич завершает атаку ударом с линии штрафной площадки, отправляя мяч рядом с правой штангой.

32' Гомес сыграл в стенку с Аугустинссоном на левом фланге, а потом выполнил подачу, но после того, как мяч покинул пределы поля.

31' Кристенсен подключился к атаке правым флангом и выполнил передачу в штрафную площадку, но никого из партнёров не нашёл.

29' Кристенсен нарушил правила на левом фланге, после чего гости ввели мяч в игру и допустили ошибку в передаче.

28' Ноа Окафор продолжает активничать на правом фланге. Сейчас снова попытался войти в штрафную площадь, но на сей раз Диего Карлос остановил его.

27' Аугустинссон не позволил обыграть себя Окафору на левом фланге, выбив мяч за боковую линию при помощи подката.

26' Пока незаметен Эль-Хаддади, хотя сейчас заставил о себе говорить, нарушив правила в центральном круге.

25' Иван Ракитич принял мяч перед штрафной площадкой и нанёс удар, после которого игровой снаряд отправился выше цели.

23' Хоан Хордан нарушил правила на чужой половине поля, уронив на газон Андреаса Ульмера.

22' Лука Шушич не сумел пройти по правому флангу, встретившись с сопротивлением Людвига Аугустинссона.

21' Алехандро Гомес получил мяч на левом фланге, сместился в центр и нанёс удар, который успели заблокировать хозяева.

19' Лукас Окампос попытался начать атаку правом флангом, но хозяева оказались против, остановив соперника при помощи фола.

18' Хозяева отбились от углового соперника, а потом отправились в атаку, которую посредством фола сорвал Аугустинссон, нарушив правила - жёлтая карточка показана.

16' Монтьель прорывается по правому флангу и выполняет прострел, который прерывает Онгене, выбивая мяч за лицевую линию.

15' Николас Зайвальд отобрал мяч в центре поля и добрался до штрафной площадки, после чего нанёс удар в соперника.

14' Аугустинссон подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, с которой справился Кён, успешно сыграв на выходе.

12' Наступление хозяев левым флангом было прервано свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Ноа Окафор.

11' Разыграли гости корнер на правом фланге, после чего Хордан выполнил подачу - Кунде нанёс удар головой, отправив мяч мимо цели.

10' Окампос врывается в штрафную площадку правым краем и выполняет прострел - мяч от Соле уходит за лицевую линию.

9' Гомес потерял мяч в центре поля. Ааронсон подобрал игровой снаряд и выполнил передачу по центру на Адейеми, но соперники перехватили.

8' Диего Карлос надёжно сыграл на левом фланге, позволив выйти за лицевую линию мячу, к которому рвался Ноа Окафор.

6' Пока без опасных моментов, так как мяч преимущественно задерживается на флангах, без дальнейшего обострения.

5' Алехандро Гомес принял мяч на левом фланге и выполнил передачу, после которой круглый попал в соперника и ушёл - в аут, что уже привычно.

4' Бренден Ааронсон попытался ворваться в штрафную площадку, но Диего Карлос вступил в отбор, после чего отправил мяч в аут.

3' Пока фланговой игре команды уделяют внимание, в результате чего мяч часто выкатывается за боковую линию.

2' Левым флангом "Севилья" попыталась провести атаку, но хозяева накрыли, отправив игровой снаряд за боковую линию.