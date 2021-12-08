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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Севилья
0'
18' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
37' Желтая карточка
Онгене Жером
45'+1
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
6
Онгене
Жером
22
Соле
Умар
17
Ульмер
Андреас
21
Шушич
Лука
19
Камара
Мохамед
VII
11
Ааронсон
Бренден
13
Зайвальд
Николас
77
Окафор
Ноа
27
Адейеми
Карим
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
3
Аугустинссон
Людвиг
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
11
Мунир
Эль-Хаддади
24
Гомес
Алехандро
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

18'
 
Аугустинссон Людвиг
37'
Онгене Жером
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Севилья

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЕ
0:2
ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 3 (2) 0.5
Окафор Ноа 2 0.33
Вебер Максимилиан 1 0.17
Шушич Лука 1 (1) 0.17
Бернардо Фернандес 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракитич Иван 2 (2) 0.33
Окампос Лукас 1 0.17
Мир Рафа 1 0.17
Хордан Хоан 1 0.17

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 3 0
Адейеми Карим 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Камара Мохамед VII 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Онгене Жером 1 0
Окафор Ноа 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эн-Несири Юссеф 2 1
Делани Томас 2 0
Карлос Диего Сантос 2 0
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Фернандо Режес 1 0
Ламела Эрик 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Сусо Хесус 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0
Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
3. Севилья 0:0 Заявка 6 1 4 1 5 - 4 7
4. Вольфсбург 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Лилль 1:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Севилья 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Вольфсбург 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Севилья 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Вольфсбург 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Опасный момент
    45'
    Кунде откликнулся на подачу с угла поля и нанёс удар, отправив мяч чуть выше перекладины. 
  • Угловой
    44'
    Окампос катит на Аугустинссона на левый фланг, после чего Людвиг выполняет прострел и попадает в Кристенсена, зарабатывая корнер. 
  • 43'
    Ракитич увидел рывок Окампоса по левому флангу и выполнил передачу, но Кристенсен прочитал замысел хорвата и сыграл на перехвате. 
  • 42'
    Гости допустили ошибку в передаче в центре поля, но затем и хозяева ответили взаимностью, выполнив неточный пас в штрафную площадь. 
  • 41'
    Высокий прессинг использует "Ред Булл Зальцбург", но "Севилья" справляется, выходя из-под давления при помощи коротких и средних передач. 
  • Офсайд
    39'
    Ракитич выполнил подачу со штрафного с левого фланга, после чего головой пробил Фернандо, но в створ не попал. А сразу после этого судья дал свисток, сообщив об офсайде. 
  • 38'
    Гомес обыграл Кристенсена на левом фланге, а потом выполнил прострел, который был прерван соперниками. 
  • 37'
    Низом гости разыграли штрафной, доставив мяч на правый фланг, откуда безадресный навес в центр штрафной площади исполнил Хордан. 
  • Желтая карточка
    36'
    Жером Онгене остановил атаку "Севильи" при помощи фола, из-за чего и увидел карточку жёлтого цвета. 
  • Опасный момент
    35'
    "Севилья" отвечает своим моментом - Иван Ракитич стреляет с дуги штрафной площадки в правый угол, но Филипп Кён на месте. 
  • Опасный момент
    33'
    Лука Шушич завершает атаку ударом с линии штрафной площадки, отправляя мяч рядом с правой штангой. 
  • 32'
    Гомес сыграл в стенку с Аугустинссоном на левом фланге, а потом выполнил подачу, но после того, как мяч покинул пределы поля. 
  • 31'
    Кристенсен подключился к атаке правым флангом и выполнил передачу в штрафную площадку, но никого из партнёров не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Кристенсен нарушил правила на левом фланге, после чего гости ввели мяч в игру и допустили ошибку в передаче. 
  • 28'
    Ноа Окафор продолжает активничать на правом фланге. Сейчас снова попытался войти в штрафную площадь, но на сей раз Диего Карлос остановил его. 
  • 27'
    Аугустинссон не позволил обыграть себя Окафору на левом фланге, выбив мяч за боковую линию при помощи подката. 
  • Фол, нарушение
    26'

    Пока незаметен Эль-Хаддади, хотя сейчас заставил о себе говорить, нарушив правила в центральном круге. 

  • 25'
    Иван Ракитич принял мяч перед штрафной площадкой и нанёс удар, после которого игровой снаряд отправился выше цели. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Хоан Хордан нарушил правила на чужой половине поля, уронив на газон Андреаса Ульмера. 
  • 22'
    Лука Шушич не сумел пройти по правому флангу, встретившись с сопротивлением Людвига Аугустинссона.
  • 21'
    Алехандро Гомес получил мяч на левом фланге, сместился в центр и нанёс удар, который успели заблокировать хозяева. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Лукас Окампос попытался начать атаку правом флангом, но хозяева оказались против, остановив соперника при помощи фола. 
  • Желтая карточка
    18'
    Хозяева отбились от углового соперника, а потом отправились в атаку, которую посредством фола сорвал Аугустинссон, нарушив правила - жёлтая карточка показана. 
  • 16'
    Монтьель прорывается по правому флангу и выполняет прострел, который прерывает Онгене, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • 15'
    Николас Зайвальд отобрал мяч в центре поля и добрался до штрафной площадки, после чего нанёс удар в соперника. 
  • 14'
    Аугустинссон подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, с которой справился Кён, успешно сыграв на выходе. 
  • Офсайд
    12'
    Наступление хозяев левым флангом было прервано свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Ноа Окафор. 
  • 11'
    Разыграли гости корнер на правом фланге, после чего Хордан выполнил подачу - Кунде нанёс удар головой, отправив мяч мимо цели. 
  • Угловой
    10'
    Окампос врывается в штрафную площадку правым краем и выполняет прострел - мяч от Соле уходит за лицевую линию. 
  • 9'
    Гомес потерял мяч в центре поля. Ааронсон подобрал игровой снаряд и выполнил передачу по центру на Адейеми, но соперники перехватили. 
  • 8'
    Диего Карлос надёжно сыграл на левом фланге, позволив выйти за лицевую линию мячу, к которому рвался Ноа Окафор. 
  • 6'
    Пока без опасных моментов, так как мяч преимущественно задерживается на флангах, без дальнейшего обострения. 
  • 5'
    Алехандро Гомес принял мяч на левом фланге и выполнил передачу, после которой круглый попал в соперника и ушёл - в аут, что уже привычно. 
  • 4'
    Бренден Ааронсон попытался ворваться в штрафную площадку, но Диего Карлос вступил в отбор, после чего отправил мяч в аут. 
  • 3'
    Пока фланговой игре команды уделяют внимание, в результате чего мяч часто выкатывается за боковую линию. 
  • 2'
    Левым флангом "Севилья" попыталась провести атаку, но хозяева накрыли, отправив игровой снаряд за боковую линию. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается! 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Севилья

Исход игры
Ред Булл Зальцбург
13.7% (21)
Ничья
32.7% (50)
Севилья
53.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (84)
Меньше
40.43% (57)
Обе команды забьют
Да
87.23% (123)
Нет
12.77% (18)
Популярный счёт
1:2 Севилья
37.9% (58)
1:1 Ничья
25.5% (39)
0:1 Севилья
8.5% (13)
2:1 Ред Булл Зальцбург
7.2% (11)
2:2 Ничья
4.6% (7)
3:2 Ред Булл Зальцбург
2% (3)
2:3 Севилья
1.3% (2)
1:0 Ред Булл Зальцбург
1.3% (2)
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