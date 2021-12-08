Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Ред Булл Арена
18' Желтая карточкаАугустинссон Людвиг
37' Желтая карточкаОнгене Жером
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
21
Шушич
Лука
77
Окафор
Ноа
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Делани ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
-
44 Juan Alcedo
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Севилья
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|3 (2)
|0.5
|Окафор Ноа
|2
|0.33
|Вебер Максимилиан
|1
|0.17
|Шушич Лука
|1 (1)
|0.17
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракитич Иван
|2 (2)
|0.33
|Окампос Лукас
|1
|0.17
|Мир Рафа
|1
|0.17
|Хордан Хоан
|1
|0.17
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|3
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Зайвальд Николас
|2
|0
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эн-Несири Юссеф
|2
|1
|Делани Томас
|2
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|Ракитич Иван
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0
Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Лилль
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Севилья
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
13.7% (21)
Ничья
32.7% (50)
Севилья
53.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (84)
Меньше
40.43% (57)
Обе команды забьют
Да
87.23% (123)
Нет
12.77% (18)
Популярный счёт
1:2 Севилья
37.9% (58)
1:1 Ничья
25.5% (39)
0:1 Севилья
8.5% (13)
2:1 Ред Булл Зальцбург
7.2% (11)
2:2 Ничья
4.6% (7)
3:2 Ред Булл Зальцбург
2% (3)
2:3 Севилья
1.3% (2)
1:0 Ред Булл Зальцбург
1.3% (2)
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