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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
ПСВ

История личных встреч

Реал Сосьедад
ПСВ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 3 0.6
Янузай Аднан 1 0.2
Сорлот Александр 1 0.2
Мерино Микель 1 0.2
Сальдуа Хосеба 0 0
Субельдия Игор 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 2 0.4
Гётце Марио 1 0.2
Винисиус Карлос 1 (1) 0.2
Захави Эран 1 0.2
Брума Арминду 1 0.2
Макс Филипп 1 0.2
Сангаре Ибрахим 1 0.2
Вертессен Йорбе 1 0.2
Ван Гинкел Марко 0 0
Мвене Филипп 0 0
Доан Рицу 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Янузай Аднан 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Горосабел Андони 1 0
Мерино Микель 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 1 1
Боскальи Оливье 2 0
Гакпо Коди 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Ван Гинкел Марко 1 0
Доан Рицу 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
40%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
2
33%
4
44%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
3. Реал Сосьедад Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Штурм Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. ПСВ Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Штурм Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. ПСВ Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Штурм Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Реал Сосьедад 51.9% (27)
    X 32.7% (17)
    ПСВ 15.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    ПСВ
    1.93
    4.10
    4.40
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Реал Сосьедад - ПСВ онлайн


    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - ПСВ

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    51.9% (27)
    Ничья
    32.7% (17)
    ПСВ
    15.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (32)
    Меньше
    37.25% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (45)
    Нет
    11.76% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    42.3% (22)
    1:1 Ничья
    26.9% (14)
    1:2 ПСВ
    11.5% (6)
    1:0 Реал Сосьедад
    5.8% (3)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
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