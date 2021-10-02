Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Reale Seguros Stadium
История личных встреч
Реал Сосьедад
ПСВ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|3
|0.6
|Янузай Аднан
|1
|0.2
|Сорлот Александр
|1
|0.2
|Мерино Микель
|1
|0.2
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|2
|0.4
|Гётце Марио
|1
|0.2
|Винисиус Карлос
|1 (1)
|0.2
|Захави Эран
|1
|0.2
|Брума Арминду
|1
|0.2
|Макс Филипп
|1
|0.2
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.2
|Вертессен Йорбе
|1
|0.2
|Ван Гинкел Марко
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
|Доан Рицу
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Гакпо Коди
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
40%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
2
33%
4
44%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|4.
|Штурм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|ПСВ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Штурм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - ПСВ
Исход игры
Реал Сосьедад
51.9% (27)
Ничья
32.7% (17)
ПСВ
15.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (32)
Меньше
37.25% (19)
Обе команды забьют
Да
88.24% (45)
Нет
11.76% (6)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.3% (22)
1:1 Ничья
26.9% (14)
1:2 ПСВ
11.5% (6)
1:0 Реал Сосьедад
5.8% (3)
2:2 Ничья
5.8% (3)
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