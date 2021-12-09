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Добрый вечер, уважаемые болельщики! В одном из самых громких по вывеске поединков последнего тура группового раунда Лиги Европы встретятся "Наполи" и "Лестер". В этой встрече будет разыгрываться путевка в следующий раунд, так что будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!