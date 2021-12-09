Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
33
Уна
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Уорд ДэнниВратарь
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
45 Нельсон БенЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
53 Oliver Ewing
-
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
История личных встреч
Наполи
Лестер
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|0.8
|Элмас Эльиф
|2
|0.4
|Политано Маттео
|1
|0.2
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.2
|Лосано Ирвинг
|1
|0.2
|Уна Адам
|1
|0.2
|Мертенс Дрис
|1 (1)
|0.2
|Зелиньски Пётр
|1 (1)
|0.2
|Петанья Андреа
|0
|0
|Фабиан Руис
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дака Пэтсон
|5
|1
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.2
|Барнс Харви
|1
|0.2
|Перес Айосе
|1
|0.2
|Амарти Даниэль
|1
|0.2
|Ндиди Уилфред
|1
|0.2
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Лукмен Адемола
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манолас Костас
|2
|0
|Кулибали Калиду
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Руй Мариу
|0
|1
|Фабиан Руис
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Томас Люк
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
7
6
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
10
1 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
7
58%
1
10%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1
Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1
Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|4.
|Легия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|2.
|Легия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Лестер
Исход игры
Наполи
76.8% (129)
Ничья
14.3% (24)
Лестер
8.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
76.26% (106)
Меньше
23.74% (33)
Обе команды забьют
Да
84.89% (118)
Нет
15.11% (21)
Популярный счёт
2:1 Наполи
47.6% (80)
2:0 Наполи
8.3% (14)
1:1 Ничья
7.1% (12)
2:2 Ничья
4.8% (8)
3:1 Наполи
4.2% (7)
1:0 Наполи
3.6% (6)
1:2 Лестер
3.6% (6)
3:2 Наполи
1.8% (3)
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