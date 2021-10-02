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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Лестер

История личных встреч

Наполи
Лестер

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 0.8
Элмас Эльиф 2 0.4
Политано Маттео 1 0.2
Инсинье Лоренцо 1 0.2
Лосано Ирвинг 1 0.2
Уна Адам 1 0.2
Мертенс Дрис 1 (1) 0.2
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.2
Петанья Андреа 0 0
Фабиан Руис 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дака Пэтсон 5 1
Мэддисон Джеймс 1 0.2
Барнс Харви 1 0.2
Перес Айосе 1 0.2
Амарти Даниэль 1 0.2
Ндиди Уилфред 1 0.2
Ихеаначо Келечи 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Лукмен Адемола 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолас Костас 2 0
Кулибали Калиду 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Руй Мариу 0 1
Фабиан Руис 1 0
Жуан Жезус 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 1 1
Сумаре Бубакари 2 0
Томас Люк 2 0
Олбрайтон Марк 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

7
6
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
10
1 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
7
58%
1
10%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1
Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1
Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
2. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
3. Наполи Заявка 5 2 1 2 12 - 8 7
4. Легия Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
2. Легия Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Наполи Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Наполи Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Лестер Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Легия Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Наполи 81.1% (43)
    X 9.4% (5)
    Лестер 9.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Лестер
    2.18
    3.95
    3.68
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Наполи - Лестер

    Исход игры
    Наполи
    81.1% (43)
    Ничья
    9.4% (5)
    Лестер
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.69% (43)
    Меньше
    17.31% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.54% (45)
    Нет
    13.46% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    60.4% (32)
    2:0 Наполи
    9.4% (5)
    1:2 Лестер
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
    3:2 Наполи
    5.7% (3)
    1:0 Наполи
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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