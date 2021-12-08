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Лига конференций 2021-2022

ЦСКА София
 
Позже

Стадион:
Рома
Прогнозы 147
ЦСКА София 3.4% (5)
X 4.1% (6)
Рома 92.5% (136)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Рома
8.99
5.70
1.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА София
Рома

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

27 матчей

70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37%
51.9%
11.1%
10 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
5:1
ЛЕ
3:1
ЛЕ
0:0
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ЛЕ
0:3
ГА
2:0
ЛЕ
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кери Грэм 1 0.2
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 4 0.8
Эль-Шаарави Стефан 3 0.6
Пеллегрини Лоренцо 2 0.4
Перес Карлес 2 0.4
Смоллинг Крис 1 0.2
Манчини Джанлука 1 0.2
Дзаньоло Николо 1 0.2
Ибаньес Рожер 1 0.2

Карточки

ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилдсхут Янник 0 1
Вион Тибо 0 1
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

1
15
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
1
100%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
5
50%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА София
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пирин Благоевград - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Локомотив София 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0
ЦСКА София - Арда Карджали 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:0 Заря - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:3 ЦСКА София - Арда Карджали 2:0 Берое - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Заря 0:1 ЦСКА София - Ботев Пловдив 3:2 Царско Село - ЦСКА София 1:2 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 ЦСКА София - Левски София 2:1 ЦСКА София - Хебар Пазарджик 3:0 Ботев Враца - ЦСКА София 2:4 Рома - ЦСКА София 5:1 ЦСКА София - Славия София 1:1 Черно Море - ЦСКА София 0:1
Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0
Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
2. Рома Заявка 5 3 1 1 15 - 9 10
3. Заря Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
4. ЦСКА София Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рома Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Заря Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
2. Заря Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
3. Будё-Глимт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. ЦСКА София Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА София - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    ЦСКА София 3.4% (5)
    X 4.1% (6)
    Рома 92.5% (136)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА София
    Ничья
    Рома
    8.99
    5.70
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ЦСКА София - Рома онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА София - Рома

    Исход игры
    ЦСКА София
    3.4% (5)
    Ничья
    4.1% (6)
    Рома
    92.5% (135)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.48% (73)
    Меньше
    45.52% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    52.99% (71)
    Нет
    47.01% (63)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    29.5% (43)
    0:2 Рома
    28.1% (41)
    1:3 Рома
    12.3% (18)
    0:1 Рома
    10.3% (15)
    0:3 Рома
    4.8% (7)
    1:1 Ничья
    3.4% (5)
    1:4 Рома
    1.4% (2)
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