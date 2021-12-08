Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Стадион Болгарской Армии
История личных встреч
ЦСКА София
Рома
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
27 матчей
70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37%
51.9%
11.1%
10 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кери Грэм
|1
|0.2
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|4
|0.8
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.6
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.4
|Перес Карлес
|2
|0.4
|Смоллинг Крис
|1
|0.2
|Манчини Джанлука
|1
|0.2
|Дзаньоло Николо
|1
|0.2
|Ибаньес Рожер
|1
|0.2
Карточки
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|Вион Тибо
|0
|1
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
1
15
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
1
100%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
5
50%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА София
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пирин Благоевград - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Локомотив София 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0
ЦСКА София - Арда Карджали 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:0 Заря - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:3 ЦСКА София - Арда Карджали 2:0 Берое - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Заря 0:1 ЦСКА София - Ботев Пловдив 3:2 Царско Село - ЦСКА София 1:2 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 ЦСКА София - Левски София 2:1 ЦСКА София - Хебар Пазарджик 3:0 Ботев Враца - ЦСКА София 2:4 Рома - ЦСКА София 5:1 ЦСКА София - Славия София 1:1 Черно Море - ЦСКА София 0:1
Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0
Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 9
|10
|3.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|2.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Прогнозы на матч ЦСКА София - Рома
Исход игры
ЦСКА София
3.4% (5)
Ничья
4.1% (6)
Рома
92.5% (135)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
52.99% (71)
Нет
47.01% (63)
Популярный счёт
1:2 Рома
29.5% (43)
0:2 Рома
28.1% (41)
1:3 Рома
12.3% (18)
0:1 Рома
10.3% (15)
0:3 Рома
4.8% (7)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:4 Рома
1.4% (2)
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