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Лига конференций 2021-2022

ЛАСК
3:0
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
1:0
41' Гол
Балик Гусейн
2:0
63' Гол
Накамура Кейто
3:0
81' Гол
Грубер Андреас
90'+3

Ход матча

41'
Балик Гусейн
1:0
63'
Накамура Кейто
2:0
81'
Грубер Андреас
3:0
Прогнозы 125
ЛАСК 89.6% (112)
X 7.2% (9)
ХИК 3.2% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

ЛАСК
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 3 0.5
Хорват Саша 2 0.33
Михорль Петер 1 0.17
Гойгингер Томас 1 0.17
Грубер Андреас 1 0.17
Моншайн Кристоф 1 0.17
Марешиц Дарио 1 0.17
Балик Гусейн 1 0.17
Хон Хён-Сок 1 0.17
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Танака Атому 1 0.17
Валенчич Филип 1 0.17
Риски Рику 1 0.17
Риски Роопе 1 0.17
Олусанья Антони 1 0.17

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3
ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2
ХИК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0
ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 5 1 0 12 - 1 16
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 6 3 2 1 14 - 4 11
3. ХИК Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
4. Алашкерт Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
3. ХИК Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
4. Алашкерт Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 3 1 2 0 7 - 2 5
3. ХИК Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Алашкерт Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Балик Гусейн бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Халсти Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
ЛАСК 89.6% (112)
X 7.2% (9)
ХИК 3.2% (4)
Все прогнозы
Где смотреть матч ЛАСК 3:0 ХИК онлайн


Прогнозы на матч ЛАСК 3:0 ХИК

Исход игры
ЛАСК
89.6% (112)
Ничья
7.2% (9)
ХИК
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
50.81% (63)
Нет
49.19% (61)
Популярный счёт
2:0 ЛАСК
40% (50)
2:1 ЛАСК
34.4% (43)
1:0 ЛАСК
8.8% (11)
1:1 Ничья
7.2% (9)
3:1 ЛАСК
5.6% (7)
1:2 ХИК
2.4% (3)
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