Лига конференций 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
1:0
41' ГолБалик Гусейн
2:0
63' ГолНакамура Кейто
3:0
81' ГолГрубер Андреас
Ход матча
41'
1:0
63'
2:0
81'
3:0
История личных встреч
ЛАСК
ХИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|3
|0.5
|Хорват Саша
|2
|0.33
|Михорль Петер
|1
|0.17
|Гойгингер Томас
|1
|0.17
|Грубер Андреас
|1
|0.17
|Моншайн Кристоф
|1
|0.17
|Марешиц Дарио
|1
|0.17
|Балик Гусейн
|1
|0.17
|Хон Хён-Сок
|1
|0.17
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Танака Атому
|1
|0.17
|Валенчич Филип
|1
|0.17
|Риски Рику
|1
|0.17
|Риски Роопе
|1
|0.17
|Олусанья Антони
|1
|0.17
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3
ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2
ХИК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0
ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 1
|16
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 4
|11
|3.
|ХИК
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|ХИК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Прогнозы на матч ЛАСК 3:0 ХИК
Исход игры
ЛАСК
89.6% (112)
Ничья
7.2% (9)
ХИК
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
50.81% (63)
Нет
49.19% (61)
Популярный счёт
2:0 ЛАСК
40% (50)
2:1 ЛАСК
34.4% (43)
1:0 ЛАСК
8.8% (11)
1:1 Ничья
7.2% (9)
3:1 ЛАСК
5.6% (7)
1:2 ХИК
2.4% (3)
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