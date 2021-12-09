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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лион
 
Позже

Стадион:
Глазго Рейнджерс
Прогнозы 151
Лион 87.4% (132)
X 11.9% (18)
Глазго Рейнджерс 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Глазго Рейнджерс
2.03
4.20
4.06
Все Коэффициенты
30
Поллерсбек
Юлиан
52
Hugo
Vogel
21
Да
Сильва
Дамьен
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
25
Какере
Максанс
19
Кейта
Хабиб
18
Шерки
Райан
29
Шакири
Джердан
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
33
Маклафилин
Джон
16
Паттерсон
Нэйтан
6
Голдсон
Коннор
3
Угелумба
Кэлвин
31
Баришич
Борна
23
Райт
Скотт
4
Ландстрем
Джон
18
Камара
Глен
25
Руф
Кемар
7
Хаджи
Янис
14
Кент
Райан
Лион
4-2-3-1
Глазго Рейнджерс
4-3-3

История личных встреч

Лион
Глазго Рейнджерс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2
ТМС
0:2
ЛЧ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экамби Карл Токо 6 1.2
Слимани Ислам 3 0.6
Шерки Райан 2 0.4
Ауа Уссем 2 0.4
Пакета Лукас 1 0.2
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Какере Максанс 0 0
Гюсто Мало 0 0
Баркола Бредли 0 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морелос Альфредо 2 0.4
Хаджи Янис 1 0.2
Балогун Леон 1 0.2
Руф Кемар 1 0.2
Тавернье Джеймс 0 0
Кент Райан 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюсто Мало 1 1
Боатенг Жером 2 0
Слимани Ислам 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Какере Максанс 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Морелос Альфредо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Голдсон Коннор 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0
Арибо Джо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
7
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3
Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0
Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6 Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:1 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Данди - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 2:0 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Глазго Рейнджерс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
3. Спарта Прага Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
4. Брондбю Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Брондбю Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Глазго Рейнджерс Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Спарта Прага Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Брондбю Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Лион" - "Глазго Рейнджерс", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Лион 87.4% (132)
X 11.9% (18)
Глазго Рейнджерс 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Глазго Рейнджерс
2.03
4.20
4.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лион - Глазго Рейнджерс онлайн


Прогнозы на матч Лион - Глазго Рейнджерс

Исход игры
Лион
87.7% (135)
Ничья
11.7% (18)
Глазго Рейнджерс
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (88)
Меньше
35.29% (48)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
2:1 Лион
45.5% (70)
1:0 Лион
13.6% (21)
2:0 Лион
11.7% (18)
3:1 Лион
5.2% (8)
1:1 Ничья
4.5% (7)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Лион
1.3% (2)
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