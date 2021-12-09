Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Гроупама Арена
52
Hugo
Vogel
19
Кейта
Хабиб
18
Шерки
Райан
23
Райт
Скотт
18
Камара
Глен
25
Руф
Кемар
14
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
52 Hugo VogelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
25 Руф КемарНападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келли СтивенПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
Лион
Глазго Рейнджерс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экамби Карл Токо
|6
|1.2
|Слимани Ислам
|3
|0.6
|Шерки Райан
|2
|0.4
|Ауа Уссем
|2
|0.4
|Пакета Лукас
|1
|0.2
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морелос Альфредо
|2
|0.4
|Хаджи Янис
|1
|0.2
|Балогун Леон
|1
|0.2
|Руф Кемар
|1
|0.2
|Тавернье Джеймс
|0
|0
|Кент Райан
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюсто Мало
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
7
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3
Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0
Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6 Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:1 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Данди - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 2:0 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|4.
|Брондбю
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|4.
|Брондбю
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Прогнозы на матч Лион - Глазго Рейнджерс
Исход игры
Лион
87.7% (135)
Ничья
11.7% (18)
Глазго Рейнджерс
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (88)
Меньше
35.29% (48)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
2:1 Лион
45.5% (70)
1:0 Лион
13.6% (21)
2:0 Лион
11.7% (18)
3:1 Лион
5.2% (8)
1:1 Ничья
4.5% (7)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Лион
1.3% (2)
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