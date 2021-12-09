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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Легия
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва
Прогнозы 208
Легия 22.6% (47)
X 27.4% (57)
Спартак Москва 50% (104)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Спартак Москва
3.00
3.57
2.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
1
Боруц
Артур
6
Йоханссон
Маттиас
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
5
Рибейру
Юри
8
Мартинш
Андре
99
Слиш
Бартош
7
Кастрати
Лирим
27
Жозуэ
Филипе
82
Лима
Лукас
II
11
Эмрели
Махир
57
Селихов
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
6
Айртон
Лукас
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
8
Мозес
Виктор
24
Промес
Куинси
10
Бакаев
Зелимхан
22
Игнатов
Михаил
Легия
4-2-3-1
Спартак Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Спартак Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
2:3
ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 2 0.4
Младенович Филип 1 0.2
Кастрати Лирим 1 0.2
Жозуэ Филипе 0 0
Мучи Эрнест 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 4 (1) 0.8
Промес Куинси 2 0.4
Мозес Виктор 1 0.2
Игнатов Михаил 1 0.2
Ларссон Джордан 1 0.2
Бакаев Зелимхан 0 0
Айртон Лукас 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 0
Жозуэ Филипе 3 0
Йоханссон Маттиас 2 0
Младенович Филип 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Мишта Цезарий 1 0
Эмрели Махир 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Кофрие Максимилиано 1 1
Ломовицкий Александр 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мозес Виктор 1 0
Промес Куинси 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Максименко Александр 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1
Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
2. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
3. Наполи Заявка 5 2 1 2 12 - 8 7
4. Легия Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
2. Легия Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Наполи Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Наполи Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Лестер Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Легия Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча последнего тура группового этапа Лиги Европы, в котором польская "Легия" сыграет дома с российским "Спартаком".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Легия - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 208
Легия 22.6% (47)
X 27.4% (57)
Спартак Москва 50% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Спартак Москва
3.00
3.57
2.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
Где смотреть матч Легия - Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч Легия - Спартак Москва

Исход игры
Легия
22.7% (47)
Ничья
27.1% (56)
Спартак Москва
50.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
48.92% (68)
Меньше
51.08% (71)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
20.3% (42)
1:1 Ничья
19.8% (41)
2:1 Легия
7.7% (16)
0:1 Спартак Москва
6.3% (13)
1:0 Легия
6.3% (13)
2:2 Ничья
1.4% (3)
2:3 Спартак Москва
1% (2)
1:4 Спартак Москва
1% (2)
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