Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
История личных встреч
Легия
Спартак Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|2
|0.4
|Младенович Филип
|1
|0.2
|Кастрати Лирим
|1
|0.2
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Мучи Эрнест
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (1)
|0.8
|Промес Куинси
|2
|0.4
|Мозес Виктор
|1
|0.2
|Игнатов Михаил
|1
|0.2
|Ларссон Джордан
|1
|0.2
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Айртон Лукас
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|3
|0
|Йоханссон Маттиас
|2
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|Мишта Цезарий
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|1
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1
Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|4.
|Легия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|2.
|Легия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
Прогнозы на матч Легия - Спартак Москва
Исход игры
Легия
28.6% (16)
Ничья
28.6% (16)
Спартак Москва
42.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (29)
Меньше
44.23% (23)
Обе команды забьют
Да
78.85% (41)
Нет
21.15% (11)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
30.4% (17)
1:1 Ничья
21.4% (12)
2:1 Легия
14.3% (8)
1:0 Легия
12.5% (7)
0:1 Спартак Москва
5.4% (3)
2:2 Ничья
5.4% (3)
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