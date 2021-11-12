Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Alashkert Stadium
История личных встреч
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алашкерт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмбало Хосе
|2
|0.4
|Глишич Александар
|1
|0.2
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabi Kanikovski
|3
|0.6
|Шамир Эден
|2
|0.4
|Хозец Матан
|2
|0.4
|Перица Стипе
|2 (1)
|0.4
|Кювас Брандлей
|1
|0.2
|Саборит Энрик
|1 (1)
|0.2
|Битон Дан
|1 (1)
|0.2
Карточки
Алашкерт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григорян Артак
|0
|1
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
2
67%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
21%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Алашкерт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нораванк - Алашкерт 0:2 Алашкерт - Арарат 1:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Урарту - Алашкерт 2:0
Алашкерт - Урарту 2:1 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Ван - Алашкерт 0:4 Алашкерт - Ноа Ереван 0:0 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 Пюник - Алашкерт 1:1 Алашкерт - ХИК 2:4 Алашкерт - ЦСКА Ереван 2:1 Алашкерт - Арарат 1:0 Алашкерт - Нораванк 0:0 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Арарат - Алашкерт 3:2 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт - Юниор Севан 0:0 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 0:2 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:0 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Караганда 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:1 Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|3.
|ХИК
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|6
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ХИК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч Алашкерт - Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Алашкерт
6.6% (4)
Ничья
8.2% (5)
Маккаби Тель-Авив
85.2% (52)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (25)
Меньше
58.33% (35)
Обе команды забьют
Да
46.67% (28)
Нет
53.33% (32)
Популярный счёт
0:2 Маккаби Тель-Авив
36.1% (22)
1:2 Маккаби Тель-Авив
34.4% (21)
0:1 Маккаби Тель-Авив
8.2% (5)
1:1 Ничья
6.6% (4)
1:0 Алашкерт
4.9% (3)
1:3 Маккаби Тель-Авив
3.3% (2)
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