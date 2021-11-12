  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Алашкерт
 
Позже

Стадион:
Маккаби Тель-Авив

История личных встреч

Алашкерт
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмбало Хосе 2 0.4
Глишич Александар 1 0.2
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabi Kanikovski 3 0.6
Шамир Эден 2 0.4
Хозец Матан 2 0.4
Перица Стипе 2 (1) 0.4
Кювас Брандлей 1 0.2
Саборит Энрик 1 (1) 0.2
Битон Дан 1 (1) 0.2

Карточки

Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григорян Артак 0 1
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
2
67%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
21%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Алашкерт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нораванк - Алашкерт 0:2 Алашкерт - Арарат 1:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Урарту - Алашкерт 2:0
Алашкерт - Урарту 2:1 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Ван - Алашкерт 0:4 Алашкерт - Ноа Ереван 0:0 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 Пюник - Алашкерт 1:1 Алашкерт - ХИК 2:4 Алашкерт - ЦСКА Ереван 2:1 Алашкерт - Арарат 1:0 Алашкерт - Нораванк 0:0 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Арарат - Алашкерт 3:2 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт - Юниор Севан 0:0 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 0:2 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:0 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Караганда 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:1 Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 5 3 1 1 13 - 3 10
3. ХИК Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
4. Алашкерт Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
2. ЛАСК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ХИК Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3. ХИК Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Алашкерт Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алашкерт - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Алашкерт 6.6% (4)
    X 8.2% (5)
    Маккаби Тель-Авив 85.2% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алашкерт
    Ничья
    Маккаби Тель-Авив
    5.85
    4.40
    1.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алашкерт - Маккаби Тель-Авив онлайн


    Прогнозы на матч Алашкерт - Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Алашкерт
    6.6% (4)
    Ничья
    8.2% (5)
    Маккаби Тель-Авив
    85.2% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (25)
    Меньше
    58.33% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (28)
    Нет
    53.33% (32)
    Популярный счёт
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    36.1% (22)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    34.4% (21)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    8.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    1:0 Алашкерт
    4.9% (3)
    1:3 Маккаби Тель-Авив
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     