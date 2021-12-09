Второй тайм

96' Спарта Прага заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ганцко Давид оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Мэдс Хермансен перевел мяч на угловой.

96' Рустед Сигурд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Хорошие навыки показал Каппис Кристиан из команды Брондбю , красиво сыграв в пас с одноклубником.

95' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Голец Доминик взял и забрал мяч на выходе

93' Ох, нехорошо это выглядит. Соучек Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Матч возобновится спорным мячом

93' Матч возобновлен

92' Соучек Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Голец Доминик взял и забрал мяч на выходе

91' Ганцко Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Спарта Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Спарта Прага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Брондбю выполняет удар от ворот.

89' Спарта Прага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Ганцко Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сидну Джагвир Сингх оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Спарта Прага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Крейчи Ладислав II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Голец Доминик взял и забрал мяч на выходе

82' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Голец Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Бруус Андреас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

82' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Квистгарден Матиас из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Брондбю выполняет удар от ворот.

81' Как он промахнулся? Гараслин Лукаш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Голец Доминик взял и забрал мяч на выходе

79' Игрок Уре Микаэль из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

78' Голец Доминик взял и забрал мяч на выходе

78' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

78' Сегодняшная посещаемость составляет 976 болельщиков

78' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Какой промах! Ганцко Давид имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

76' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Крейчи Ладислав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Слимане Анис получает вторую желтую карточку

75' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Спарта Прага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Панак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Бруус Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Спарта Прага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Брондбю выполняет удар от ворот.

71' Гложек Адам не смог попасть в створ ударом издали

71' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Панак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Крейчи Ладислав II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Соучек Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Отличные скиллы показывает Пешек Якуб , обводя своих соперников

63' Спарта Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хедлунд Симон из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

51' Соучек Филип получил желтую карточку от судьи

49' Г О О О О Л - Гложек Адам первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

49' Мэдс Хермансен не дал случится голу! Пешек Якуб должен был забивать, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв

48' Махсо Андреас получает желтую карточку за неспортивное поведение

48' Пулкраб Матей получил желтую карточку от судьи

47' Виснер Томаш получил желтую карточку от судьи

47' Риверос Блас получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля