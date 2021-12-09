Лига Европы 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена Зрители: 976
7' Желтая карточкаСлимане Анис
1:0
43' ГолГанцко Давид
47' Желтая карточкаРиверос Блас
47' Желтая карточкаВиснер Томаш
48' Желтая карточкаПулкраб Матей
48' Желтая карточкаМахсо Андреас
2:0
49' ГолГложек Адам
51' Желтая карточкаСоучек Филип
57' Вторая желтая карточкаВиснер Томаш
75' Вторая желтая карточкаСлимане Анис
88' Желтая карточкаСидну Джагвир Сингх
Ход матча
7'
43'
1:0
47'
47'
48'
48'
49'
2:0
51'
57'
75'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 7
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
33
Ганцко
Давид
21
Пешек
Якуб
20
Гложек
Адам
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виснер ТомашЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пешек ЯкубПолузащитник
-
20 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Геча МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дочкал БорекПолузащитник
-
36 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
-
14 Дрхал ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Прага
Брондбю
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|2
|0.33
|Ганцко Давид
|2
|0.33
|Крейчи Ладислав II
|1
|0.17
|Гложек Адам
|1
|0.17
|Пешек Якуб
|0
|0
|Минчев Мартин
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|1
|0.17
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виснер Томаш
|2
|1
|Гараслин Лукаш
|2
|0
|Соучек Филип
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слимане Анис
|1
|1
|Шиембе Кевин
|2
|0
|Павлович Андрия
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|Сидну Джагвир Сингх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Карвина - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Словацко - Спарта Прага 4:0
Спарта Прага - Теплице 4:2 Лион - Спарта Прага 3:0 Баник Острава - Спарта Прага 2:2 Теплице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:0 Спарта Прага - Лион 3:4 Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5 Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:2 Спарта Прага - Ческе-Будеевице 1:0 Спарта Прага - Градец Кралове 4:0
Брондбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2
Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|4.
|Брондбю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Прогнозы на матч Спарта Прага 2:0 Брондбю
Исход игры
Спарта Прага
84.8% (123)
Ничья
12.4% (18)
Брондбю
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
59.71% (83)
Нет
40.29% (56)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
43.4% (63)
1:0 Спарта Прага
26.2% (38)
1:1 Ничья
10.3% (15)
2:0 Спарта Прага
10.3% (15)
3:2 Спарта Прага
1.4% (2)
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