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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Спарта Прага
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 976
Брондбю
0'
7' Желтая карточка
Слимане Анис
1:0
43' Гол
Ганцко Давид
47' Желтая карточка
Риверос Блас
47' Желтая карточка
Виснер Томаш
48' Желтая карточка
Пулкраб Матей
48' Желтая карточка
Махсо Андреас
2:0
49' Гол
Гложек Адам
51' Желтая карточка
Соучек Филип
57' Вторая желтая карточка
Виснер Томаш
75' Вторая желтая карточка
Слимане Анис
88' Желтая карточка
Сидну Джагвир Сингх
90'+6

Ход матча

7'
 
Слимане Анис
43'
Ганцко Давид
1:0
46'
 
Греве Матиас
Хеггхейм Хенрик
47'
 
Риверос Блас
47'
Виснер Томаш
 
48'
Пулкраб Матей
 
48'
 
Махсо Андреас
49'
Гложек Адам
2:0
51'
Соучек Филип
 
57'
Виснер Томаш
 
60'
Виннхейм Андреас
Пулкраб Матей
 
61'
 
Бруус Андреас
Риверос Блас
61'
 
Каппис Кристиан
Радошевич Йосип
69'
Крейчи Ладислав
Пешек Якуб
 
72'
 
Сидну Джагвир Сингх
Хедлунд Симон
75'
 
Слимане Анис
80'
 
Квистгарден Матиас
Уре Микаэль
86'
Минчев Мартин
Гараслин Лукаш
 
88'
 
Сидну Джагвир Сингх

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 7
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 145
Спарта Прага 84.8% (123)
X 12.4% (18)
Брондбю 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
77
Голец
Доминик
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
37
Крейчи
Ладислав
II
33
Ганцко
Давид
6
Соучек
Филип
8
Павелка
Давид
21
Пешек
Якуб
20
Гложек
Адам
22
Гараслин
Лукаш
18
Пулкраб
Матей
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
15
Риверос
Блас
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
Спарта Прага
4-2-3-1
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Спарта Прага
Брондбю

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 2 0.33
Ганцко Давид 2 0.33
Крейчи Ладислав II 1 0.17
Гложек Адам 1 0.17
Пешек Якуб 0 0
Минчев Мартин 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 1 0.17

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виснер Томаш 2 1
Гараслин Лукаш 2 0
Соучек Филип 2 0
Павелка Давид 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Виннхейм Андреас 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слимане Анис 1 1
Шиембе Кевин 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Махсо Андреас 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Риверос Блас 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Сидну Джагвир Сингх 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Карвина - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Словацко - Спарта Прага 4:0
Спарта Прага - Теплице 4:2 Лион - Спарта Прага 3:0 Баник Острава - Спарта Прага 2:2 Теплице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:0 Спарта Прага - Лион 3:4 Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5 Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:2 Спарта Прага - Ческе-Будеевице 1:0 Спарта Прага - Градец Кралове 4:0
Брондбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2
Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Глазго Рейнджерс Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
3. Спарта Прага Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Брондбю Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Спарта Прага Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Брондбю Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Спарта Прага Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Брондбю Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Спарта Прага 84.8% (123)
X 12.4% (18)
Брондбю 2.8% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Спарта Прага 2:0 Брондбю онлайн


Прогнозы на матч Спарта Прага 2:0 Брондбю

Исход игры
Спарта Прага
84.8% (123)
Ничья
12.4% (18)
Брондбю
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
59.71% (83)
Нет
40.29% (56)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
43.4% (63)
1:0 Спарта Прага
26.2% (38)
1:1 Ничья
10.3% (15)
2:0 Спарта Прага
10.3% (15)
3:2 Спарта Прага
1.4% (2)
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