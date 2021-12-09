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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Штурм
 
Позже

Стадион:
Монако
Прогнозы 149
Штурм 4% (6)
X 11.4% (17)
Монако 84.6% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Монако
4.94
4.21
1.91
Все Коэффициенты
Новости
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
30
Любич
Иван
11
Саркария
Манприт
15
Ньянгбо
Догбол
8
Прасс
Александр
13
Янтшер
Якоб
1
Маецки
Радослав
26
Агилар
Рубен
21
Павлович
Страхиня
34
Матсима
Крислен
12
Кайо
Энрике
17
Головин
Александр
8
Чуамени
Орельен
36
Матазо
Элио
39
Исидор
Вилсон
10
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Штурм
4-2-3-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Штурм
Монако

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 1 0.2
Горенц-Станкович Йон 1 0.2
Саркария Манприт 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диоп Софьян 1 0.2
Фолланд Кевин 1 0.2
Дисаси Аксель 1 0.2
Дьятта Крепен 1 0.2
Боаду Мирон 1 0.2
Фофана Юссуф 1 0.2
Головин Александр 0 0
Кайо Энрике 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 2 1
Вютрих Грегори 2 0
Газибегович Юсуф 2 0
Куэн Андреас 1 0
Зибенхандль Йорг 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Прасс Александр 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марипан Гильермо 3 0
Фофана Юссуф 0 1
Фолланд Кевин 1 0
Головин Александр 1 0
Нюбель Александр 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0
Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1
Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
3. Реал Сосьедад Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Штурм Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. ПСВ Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Штурм Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. ПСВ Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Штурм Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Штурм - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 31 минуту.



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    • Прогнозы 149
    Штурм 4% (6)
    X 11.4% (17)
    Монако 84.6% (126)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штурм
    Ничья
    Монако
    4.94
    4.21
    1.91
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Штурм - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Штурм - Монако

    Исход игры
    Штурм
    4% (6)
    Ничья
    11.3% (17)
    Монако
    84.7% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.48% (83)
    Меньше
    38.52% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    71.85% (97)
    Нет
    28.15% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    46% (69)
    0:2 Монако
    14% (21)
    1:1 Ничья
    10% (15)
    0:1 Монако
    10% (15)
    1:3 Монако
    3.3% (5)
    1:4 Монако
    2.7% (4)
    2:1 Штурм
    1.3% (2)
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