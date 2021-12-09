Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Merkur-Arena
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
36
Матазо
Элио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Mortitz Wels
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
38 Yllan Okou
-
-
Главный тренер: Ковач Нико
История личных встреч
Штурм
Монако
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|1
|0.2
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.2
|Саркария Манприт
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диоп Софьян
|1
|0.2
|Фолланд Кевин
|1
|0.2
|Дисаси Аксель
|1
|0.2
|Дьятта Крепен
|1
|0.2
|Боаду Мирон
|1
|0.2
|Фофана Юссуф
|1
|0.2
|Головин Александр
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|2
|1
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марипан Гильермо
|3
|0
|Фофана Юссуф
|0
|1
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0
Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1
Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|4.
|Штурм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|ПСВ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Штурм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штурм - Монако
Исход игры
Штурм
4% (6)
Ничья
11.3% (17)
Монако
84.7% (127)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (83)
Меньше
38.52% (52)
Обе команды забьют
Да
71.85% (97)
Нет
28.15% (38)
Популярный счёт
1:2 Монако
46% (69)
0:2 Монако
14% (21)
1:1 Ничья
10% (15)
0:1 Монако
10% (15)
1:3 Монако
3.3% (5)
1:4 Монако
2.7% (4)
2:1 Штурм
1.3% (2)
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