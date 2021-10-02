  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Антверпен
 
Позже

Стадион:
Олимпиакос

История личных встреч

Антверпен
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саматта Мбвана 3 0.6
Наингголан Раджа 1 0.2
Геркенс Питер 1 0.2
Фишер Виктор 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Бенсон Манюэль 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.6
Масурас Гиоргос 2 0.4
Соарес Франсиско 2 0.4
Рябчук Олег 1 0.2
Камара Мохамед III 0 0
Оньекуру Генри 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Агибу 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 1 1
Геркенс Питер 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Верстрате Биргер 2 0
Наингголан Раджа 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 3 0
Ба Уссейну 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Малонг Кунде 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1
Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0
АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
2. Олимпиакос Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3. Фенербахче Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
4. Антверпен Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Фенербахче Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Антверпен Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Фенербахче Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Антверпен Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Антверпен - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Антверпен 21.2% (11)
    X 38.5% (20)
    Олимпиакос 40.4% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Антверпен
    Ничья
    Олимпиакос
    3.42
    3.92
    2.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Антверпен - Олимпиакос онлайн


    Прогнозы на матч Антверпен - Олимпиакос

    Исход игры
    Антверпен
    21.2% (11)
    Ничья
    38.5% (20)
    Олимпиакос
    40.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (18)
    1:2 Олимпиакос
    28.8% (15)
    2:1 Антверпен
    13.5% (7)
    0:1 Олимпиакос
    9.6% (5)
    1:0 Антверпен
    5.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     