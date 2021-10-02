Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Босуил
История личных встреч
Антверпен
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саматта Мбвана
|3
|0.6
|Наингголан Раджа
|1
|0.2
|Геркенс Питер
|1
|0.2
|Фишер Виктор
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|0.6
|Масурас Гиоргос
|2
|0.4
|Соарес Франсиско
|2
|0.4
|Рябчук Олег
|1
|0.2
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Оньекуру Генри
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Агибу
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батай Йелле
|1
|1
|Геркенс Питер
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1
Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0
АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|4.
|Антверпен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Антверпен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
Прогнозы на матч Антверпен - Олимпиакос
Исход игры
Антверпен
21.2% (11)
Ничья
38.5% (20)
Олимпиакос
40.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (18)
1:2 Олимпиакос
28.8% (15)
2:1 Антверпен
13.5% (7)
0:1 Олимпиакос
9.6% (5)
1:0 Антверпен
5.8% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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