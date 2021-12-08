Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Славутич-Арена
История личных встреч
Заря
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0.4
|Громов Артём
|1
|0.2
|Захеди Шахаб
|1
|0.2
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|4
|0.8
|Сольбаккен Ола
|4
|0.8
|Пеллегрино Амаль
|2
|0.4
|Салтнес Ульрик
|1
|0.2
|Берг Патрик
|1
|0.2
|Фет Сондре
|1
|0.2
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
13
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
3
75%
3
23%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1
Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0
Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 9
|10
|3.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|2.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Прогнозы на матч Заря - Будё-Глимт
Исход игры
Заря
32.9% (46)
Ничья
21.4% (30)
Будё-Глимт
45.7% (64)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
77.27% (102)
Нет
22.73% (30)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
30.7% (43)
1:1 Ничья
17.9% (25)
2:1 Заря
17.1% (24)
1:0 Заря
7.1% (10)
2:0 Заря
5% (7)
0:1 Будё-Глимт
5% (7)
1:3 Будё-Глимт
3.6% (5)
0:2 Будё-Глимт
2.9% (4)
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