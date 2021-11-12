  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Заря
 
Позже

Стадион:
Будё-Глимт

История личных встреч

Заря
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 2 0.4
Громов Артём 1 0.2
Захеди Шахаб 1 0.2
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 4 0.8
Сольбаккен Ола 4 0.8
Пеллегрино Амаль 2 0.4
Салтнес Ульрик 1 0.2
Берг Патрик 1 0.2
Фет Сондре 1 0.2

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
13
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
3
75%
3
23%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1
Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0
Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
2. Рома Заявка 5 3 1 1 15 - 9 10
3. Заря Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
4. ЦСКА София Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рома Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Заря Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
2. Заря Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
3. Будё-Глимт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. ЦСКА София Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Заря 41.2% (21)
    X 15.7% (8)
    Будё-Глимт 43.1% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Заря
    Ничья
    Будё-Глимт
    3.90
    3.90
    1.91
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Заря - Будё-Глимт онлайн


    Прогнозы на матч Заря - Будё-Глимт

    Исход игры
    Заря
    41.2% (21)
    Ничья
    15.7% (8)
    Будё-Глимт
    43.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Будё-Глимт
    29.4% (15)
    2:1 Заря
    21.6% (11)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:0 Заря
    9.8% (5)
    1:0 Заря
    9.8% (5)
    0:2 Будё-Глимт
    7.8% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     