Лига конференций 2021-2022
1:0
4' ГолБёйтинк Томас
2:0
35' ГолИкома Луис
3:0
40' ГолУйсман Дан
3:1
82' ГолМароса Амадей
Ход матча
4'
1:0
35'
2:0
40'
3:0
82'
3:1
История личных встреч
Витесс
Мура
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виттек Максимилиан
|2
|0.33
|Икома Луис
|2
|0.33
|Бёйтинк Томас
|2
|0.33
|Уйсман Дан
|2
|0.33
|Расмуссен Якоб
|1
|0.17
|Беро Матуш
|1
|0.17
|Тронстад Сондре
|1
|0.17
|Духи Данило
|1
|0.17
Мура
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мароса Амадей
|2
|0.33
|Лотрич Митя
|1
|0.17
|Коуш Жига
|1
|0.17
|Хорват Томи
|1
|0.17
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуберт Маркус
|0
|1
|Духи Данило
|0
|1
Мура
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0
Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5
Мура
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мура - Табор Сежана 1:0 Мура - Марибор 3:1 Мура - Тоттенхэм 2:1 Мура - Домжале 1:1
Ренн - Мура 1:0 Целе - Мура 1:0 Мура - Браво 1:1 Радомлье - Мура 2:2 Мура - Ренн 1:2 Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0 Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|2.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|4.
|Мура
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|Мура
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Прогнозы на матч Витесс 3:1 Мура
Исход игры
Витесс
94.4% (119)
Ничья
4.8% (6)
Мура
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (64)
Меньше
48.39% (60)
Обе команды забьют
Да
36.29% (45)
Нет
63.71% (79)
Популярный счёт
2:0 Витесс
35.7% (45)
2:1 Витесс
21.4% (27)
3:0 Витесс
14.3% (18)
1:0 Витесс
7.9% (10)
3:1 Витесс
6.3% (8)
1:1 Ничья
4% (5)
4:0 Витесс
4% (5)
4:1 Витесс
1.6% (2)
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