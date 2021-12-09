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Лига конференций 2021-2022

Витесс
3:1
Конец матча

Стадион:
Мура
0'
1:0
4' Гол
Бёйтинк Томас
2:0
35' Гол
Икома Луис
3:0
40' Гол
Уйсман Дан
3:1
82' Гол
Мароса Амадей
90'+4

Ход матча

4'
Бёйтинк Томас
1:0
35'
Икома Луис
2:0
40'
Уйсман Дан
3:0
82'
3:1
Мароса Амадей
Прогнозы 126
Витесс 94.4% (119)
X 4.8% (6)
Мура 0.8% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Витесс
Мура

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виттек Максимилиан 2 0.33
Икома Луис 2 0.33
Бёйтинк Томас 2 0.33
Уйсман Дан 2 0.33
Расмуссен Якоб 1 0.17
Беро Матуш 1 0.17
Тронстад Сондре 1 0.17
Духи Данило 1 0.17
Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мароса Амадей 2 0.33
Лотрич Митя 1 0.17
Коуш Жига 1 0.17
Хорват Томи 1 0.17

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуберт Маркус 0 1
Духи Данило 0 1
Мура
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0
Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5
Мура
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мура - Табор Сежана 1:0 Мура - Марибор 3:1 Мура - Тоттенхэм 2:1 Мура - Домжале 1:1
Ренн - Мура 1:0 Целе - Мура 1:0 Мура - Браво 1:1 Радомлье - Мура 2:2 Мура - Ренн 1:2 Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0 Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
2. Витесс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
4. Мура Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Ренн Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
4. Мура Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Витесс Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
3. Тоттенхэм Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Мура Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Даан Хейсман бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Икома Луис бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бёйтинк Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Витесс 94.4% (119)
X 4.8% (6)
Мура 0.8% (1)
Все прогнозы
Где смотреть матч Витесс 3:1 Мура онлайн


Прогнозы на матч Витесс 3:1 Мура

Исход игры
Витесс
94.4% (119)
Ничья
4.8% (6)
Мура
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (64)
Меньше
48.39% (60)
Обе команды забьют
Да
36.29% (45)
Нет
63.71% (79)
Популярный счёт
2:0 Витесс
35.7% (45)
2:1 Витесс
21.4% (27)
3:0 Витесс
14.3% (18)
1:0 Витесс
7.9% (10)
3:1 Витесс
6.3% (8)
1:1 Ничья
4% (5)
4:0 Витесс
4% (5)
4:1 Витесс
1.6% (2)
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