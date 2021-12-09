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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Ференцварош
1:0
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
26' Желтая карточка
Беллараби Карим
1:0
82' Гол
Ледуни Аисса
84' Желтая карточка
Ледуни Аисса
86' Желтая карточка
Рецос Панайотис
87' Желтая карточка
Коссуну Одилон
90' Желтая карточка
Блажич Миха
90' Желтая карточка
Кабрая Марьян
90'+4

Ход матча

26'
 
Беллараби Карим
46'
 
Та Джонатан
Тапсоба Эдмон
46'
Ммаэ Райан
Нгуэн Токмак
 
64'
 
Андрих Роберт
Паласиос Эксекиэль
70'
Сомалиа Вергитон
Захариассен Кристоффер
 
71'
 
Диаби Мусса
Беллараби Карим
71'
 
Фримпонг Жереми
Арангис Чарлес
81'
 
Адли Амин
Аларио Лукас
81'
Вечеи Балинт
Лончар Стьепан
 
82'
Ледуни Аисса
(Зубков Александр)
1:0
84'
Ледуни Аисса
 
86'
 
Рецос Панайотис
87'
 
Коссуну Одилон
88'
Кабрая Марьян
Зубков Александр
 
90'
Блажич Миха
 
90'
Кабрая Марьян
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 144
Ференцварош 4.9% (7)
X 6.3% (9)
Байер Л 88.9% (128)
Все прогнозы
Новости
90
Дибус
Денеш
25
Блажич
Миха
3
Ммаэ
Сами
15
Ковачевич
Аднан
21
Ботка
Эндре
16
Захариассен
Кристоффер
93
Ледуни
Аисса
44
Лончар
Стьепан
11
Зубков
Александр
10
Нгуэн
Токмак
77
Узуни
Мюрто
40
Лунёв
Андрей
3
Рецос
Панайотис
6
Коссуну
Одилон
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
20
Арангис
Чарлес
25
Паласиос
Эксекиэль
38
Беллараби
Карим
11
Амири
Надим
7
Паулиньо
Жозе
13
Аларио
Лукас
Ференцварош
3-5-2
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Ференцварош
Байер Л

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 2 0.33
Ммаэ Райан 1 0.17
Ледуни Аисса 1 0.17
Нгуэн Токмак 0 0
Зубков Александр 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 3 0.5
Вирц Флориан 3 0.5
Андрих Роберт 3 0.5
Амири Надим 1 0.17
Паласиос Эксекиэль 1 0.17
Адли Амин 1 0.17
Инкапье Пьеро 1 0.17
Аларио Лукас 1 (1) 0.17
Паулиньо Жозе 0 0
Баккер Митчел 0 0
Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ледуни Аисса 3 0
Ммаэ Сами 2 0
Блажич Миха 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Ботка Эндре 1 0
Кабрая Марьян 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 1
Градецки Лукаш 1 0
Аларио Лукас 1 0
Беллараби Карим 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Баккер Митчел 1 0
Диаби Мусса 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
60%
6
43%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:1 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3 Бетис - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Фехервар 3:0
Кишварда - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Дьирмот - Ференцварош 0:2 Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 4:1
Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0
Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
2. Бетис Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
3. Селтик Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
4. Ференцварош Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Селтик Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Ференцварош Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
2. Селтик Заявка 3 1 0 2 8 - 9 3
3. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Ференцварош Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Беллараби Карим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Ференцварош 4.9% (7)
X 6.3% (9)
Байер Л 88.9% (128)
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Где смотреть матч Ференцварош 1:0 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Ференцварош 1:0 Байер Л

Исход игры
Ференцварош
4.9% (7)
Ничья
6.3% (9)
Байер Л
88.9% (128)
Тотал 2.5
Больше
73.38% (102)
Меньше
26.62% (37)
Обе команды забьют
Да
74.1% (103)
Нет
25.9% (36)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
46.5% (67)
0:2 Байер Л
13.2% (19)
1:3 Байер Л
12.5% (18)
0:1 Байер Л
7.6% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
2:1 Ференцварош
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:4 Байер Л
2.1% (3)
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