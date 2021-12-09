Лига Европы 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Групама Арена
26' Желтая карточкаБеллараби Карим
1:0
82' ГолЛедуни Аисса
84' Желтая карточкаЛедуни Аисса
86' Желтая карточкаРецос Панайотис
87' Желтая карточкаКоссуну Одилон
90' Желтая карточкаБлажич Миха
90' Желтая карточкаКабрая Марьян
Ход матча
26'
82'
1:0
84'
86'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
90
Дибус
Денеш
25
Блажич
Миха
21
Ботка
Эндре
93
Ледуни
Аисса
10
Нгуэн
Токмак
77
Узуни
Мюрто
40
Лунёв
Андрей
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
25 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
-
77 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
69 Санто РегёПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
История личных встреч
Ференцварош
Байер Л
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|2
|0.33
|Ммаэ Райан
|1
|0.17
|Ледуни Аисса
|1
|0.17
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Зубков Александр
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|3
|0.5
|Вирц Флориан
|3
|0.5
|Андрих Роберт
|3
|0.5
|Амири Надим
|1
|0.17
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.17
|Адли Амин
|1
|0.17
|Инкапье Пьеро
|1
|0.17
|Аларио Лукас
|1 (1)
|0.17
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ледуни Аисса
|3
|0
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Кабрая Марьян
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|1
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Беллараби Карим
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
60%
6
43%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:1 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3 Бетис - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Фехервар 3:0
Кишварда - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Дьирмот - Ференцварош 0:2 Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 4:1
Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0
Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|3.
|Селтик
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|9
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Селтик
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ференцварош 1:0 Байер Л
Исход игры
Ференцварош
4.9% (7)
Ничья
6.3% (9)
Байер Л
88.9% (128)
Тотал 2.5
Больше
73.38% (102)
Меньше
26.62% (37)
Обе команды забьют
Да
74.1% (103)
Нет
25.9% (36)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
46.5% (67)
0:2 Байер Л
13.2% (19)
1:3 Байер Л
12.5% (18)
0:1 Байер Л
7.6% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
2:1 Ференцварош
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:4 Байер Л
2.1% (3)
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