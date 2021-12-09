Лига Европы 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
21' Желтая карточкаMartin Moormann
0:1
29' ГолЛюбичич Роберт
41' Желтая карточкаУльманн Максимилиан
50' Желтая карточкаОнуачу Пол
52' Желтая карточкаШтрунц Оливер
75' Желтая карточкаГрюлль Марко
76' Желтая карточкаСтойкович Филип
90' Желтая карточкаКуэста Карлос
90' Желтая карточкаГартлер Пауль
Ход матча
21'
29'
0:1
46'
50'
52'
75'
76'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
14 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
10
Бонгонда
Тео
21
Угбо
Ике
13
Шик
Торстен
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Хедль НикласВратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Генк
Рапид Вена
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угбо Ике
|1
|0.17
|Онуачу Пол
|1
|0.17
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.17
|Ито Дзюнъя
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Роберт
|1
|0.17
|Грюлль Марко
|1
|0.17
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.17
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.17
|Шик Торстен
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Онуачу Пол
|2
|0
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граймль Лео
|3
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Китагава Коя
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Штрунц Оливер
|1
|0
|Martin Moormann
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1
Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0
Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|4.
|Генк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Генк
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Генк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Прогнозы на матч Генк 0:1 Рапид Вена
Исход игры
Генк
75.5% (108)
Ничья
19.6% (28)
Рапид Вена
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.86% (81)
Меньше
42.14% (59)
Обе команды забьют
Да
73.57% (103)
Нет
26.43% (37)
Популярный счёт
2:1 Генк
46.9% (67)
1:0 Генк
16.8% (24)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Генк
6.3% (9)
1:2 Рапид Вена
4.2% (6)
3:1 Генк
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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