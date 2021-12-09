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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Генк
0:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
21' Желтая карточка
Martin Moormann
0:1
29' Гол
Любичич Роберт
41' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
50' Желтая карточка
Онуачу Пол
52' Желтая карточка
Штрунц Оливер
75' Желтая карточка
Грюлль Марко
76' Желтая карточка
Стойкович Филип
90' Желтая карточка
Куэста Карлос
90' Желтая карточка
Гартлер Пауль
90'+7

Ход матча

21'
 
Martin Moormann
29'
0:1
Любичич Роберт
(Шик Торстен)
40'
 
Штрунц Оливер
Кара Эркан
41'
 
Ульманн Максимилиан
46'
Куэста Карлос
Ито Дзюнъя
 
46'
Лукуми Джон
Садик Муджаид
 
46'
Онуачу Пол
Угбо Ике
 
46'
 
Китагава Коя
Кнасмюлльнер Кристоф
50'
Онуачу Пол
 
52'
 
Штрунц Оливер
69'
Юклеред Симен
Артеага Херардо
 
75'
 
Граховац Срджан
Любичич Роберт
75'
 
Грюлль Марко
75'
 
Ауэр Йонас
Грюлль Марко
76'
 
Стойкович Филип
78'
Ойен Люка
Пресиадо Анхело
 
89'
 
Диякович Марко
Ульманн Максимилиан
90'
Куэста Карлос
 
90'
 
Гартлер Пауль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 14 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 143
Генк 75.5% (108)
X 19.6% (28)
Рапид Вена 4.9% (7)
Все прогнозы
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
42
Торстведт
Кристиан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Бонгонда
Тео
21
Угбо
Ике
7
Ито
Дзюнъя
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
26
Martin
Moormann
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
13
Шик
Торстен
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
Генк
4-3-3
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Рапид Вена

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:2
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угбо Ике 1 0.17
Онуачу Пол 1 0.17
Пейнтсил Джозеф 1 0.17
Ито Дзюнъя 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Роберт 1 0.17
Грюлль Марко 1 0.17
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.17
Хофманн Максимилиан 1 0.17
Шик Торстен 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 1 1
Онуачу Пол 2 0
Пейнтсил Джозеф 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Лукуми Джон 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 3 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Виммер Кевин 1 0
Стойкович Филип 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Китагава Коя 1 0
Петрович Деян 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Грюлль Марко 1 0
Штрунц Оливер 1 0
Martin Moormann 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1
Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0
Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2. Динамо Загреб Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
3. Рапид Вена Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
4. Генк Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Генк Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Динамо Загреб Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Генк Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ульманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Кара Эркан уходит с поля. Oliver Strunz выходит вместо него
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Любичич Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Martin Moormann получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Генк 75.5% (108)
X 19.6% (28)
Рапид Вена 4.9% (7)
Все прогнозы
Где смотреть матч Генк 0:1 Рапид Вена онлайн


Прогнозы на матч Генк 0:1 Рапид Вена

Исход игры
Генк
75.5% (108)
Ничья
19.6% (28)
Рапид Вена
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.86% (81)
Меньше
42.14% (59)
Обе команды забьют
Да
73.57% (103)
Нет
26.43% (37)
Популярный счёт
2:1 Генк
46.9% (67)
1:0 Генк
16.8% (24)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Генк
6.3% (9)
1:2 Рапид Вена
4.2% (6)
3:1 Генк
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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