Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Брага Мунисипал
2
Коуто
Ян
34
Раул
Силва
10
Орта
Андре
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Родич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Petar Stanic
-
Главный тренер: Станкович Деян
История личных встреч
Брага
Црвена Звезда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|5 (1)
|1
|Орта Рикарду
|3
|0.6
|Гонсалес Марио
|1
|0.2
|Медейруш Юри
|1
|0.2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.2
|Секейра Нуну
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванич Мирко
|2
|0.4
|Канга Каку
|1
|0.2
|Родич Милан
|1
|0.2
|Катай Александар
|1 (1)
|0.2
|Дьони Лои
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каштру Андре
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гобелич Марко
|1
|1
|Крстичич Ненад
|2
|0
|Срнич Славолюб
|2
|0
|Иванич Мирко
|2
|0
|Павков Милан
|2
|0
|Дегенек Милош
|0
|1
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Катай Александар
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Эракович Страхиня
|1
|0
|Petar Stanic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
50%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0
Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Напредак - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Вождовац 1:0 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|2.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брага - Црвена Звезда
Исход игры
Брага
82.1% (115)
Ничья
13.6% (19)
Црвена Звезда
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (84)
Меньше
38.24% (52)
Обе команды забьют
Да
72.06% (98)
Нет
27.94% (38)
Популярный счёт
2:1 Брага
50% (70)
1:0 Брага
20% (28)
1:1 Ничья
10% (14)
2:0 Брага
5.7% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:1 Брага
2.1% (3)
3:2 Брага
1.4% (2)
1:3 Црвена Звезда
1.4% (2)
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