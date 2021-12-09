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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге Европы. В рамках поединка 6-го тура группового этапа турнира сойдутся лицом к лицу футболисты «Браги» и «Црвены Звезды». Встреча состоится в португальской Браге, на стадионе «Мунисипал-ди-Брага».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав . Добро пожаловать на игру, дамы и господа!