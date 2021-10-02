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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Брага
 
Позже

Стадион:
Црвена Звезда

История личных встреч

Брага
Црвена Звезда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 5 (1) 1
Орта Рикарду 3 0.6
Гонсалес Марио 1 0.2
Медейруш Юри 1 0.2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.2
Секейра Нуну 0 0
Моура Франсишку 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванич Мирко 2 0.4
Канга Каку 1 0.2
Родич Милан 1 0.2
Катай Александар 1 (1) 0.2
Дьони Лои 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каштру Андре 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Лейте Диогу 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Моура Франсишку 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гобелич Марко 1 1
Крстичич Ненад 2 0
Срнич Славолюб 2 0
Иванич Мирко 2 0
Павков Милан 2 0
Дегенек Милош 0 1
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Катай Александар 1 0
Канга Каку 1 0
Дьони Лои 1 0
Гаич Милан II 1 0
Эракович Страхиня 1 0
Petar Stanic 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
50%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0
Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Напредак - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Вождовац 1:0 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Брага Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Митьюлланд Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
4. Лудогорец Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Брага Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Митьюлланд Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
3. Митьюлланд Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брага - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Брага 86.3% (44)
    X 9.8% (5)
    Црвена Звезда 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брага
    Ничья
    Црвена Звезда
    2.00
    3.75
    4.00
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Брага - Црвена Звезда онлайн


    Прогнозы на матч Брага - Црвена Звезда

    Исход игры
    Брага
    86.3% (44)
    Ничья
    9.8% (5)
    Црвена Звезда
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    74% (37)
    Нет
    26% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    56.9% (29)
    1:0 Брага
    15.7% (8)
    2:0 Брага
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
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