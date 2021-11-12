Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
История личных встреч
Тоттенхэм
Ренн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|4
|0.8
|Лукас Моура
|1
|0.2
|Сон Хынмин
|1
|0.2
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.2
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.2
|Алли Деле
|1 (1)
|0.2
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|5
|1
|Гирасси Серу
|2 (2)
|0.4
|Тэт Флавьен
|1
|0.2
|Баде Луак
|1
|0.2
|Сулемана Камалдин
|1
|0.2
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сессеньон Райан
|0
|1
|Ромеро Кристиан
|0
|1
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
33%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0
Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3
Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|4.
|Мура
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|3.
|Витесс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Мура
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ренн
Исход игры
Тоттенхэм
90% (45)
Ничья
8% (4)
Ренн
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
46% (23)
2:0 Тоттенхэм
20% (10)
3:1 Тоттенхэм
12% (6)
1:0 Тоттенхэм
8% (4)
1:1 Ничья
4% (2)
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