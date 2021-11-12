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Лига конференций 2021-2022

Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Ренн

История личных встреч

Тоттенхэм
Ренн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 0.8
Лукас Моура 1 0.2
Сон Хынмин 1 0.2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
Ло Чельсо Джовани 1 0.2
Алли Деле 1 (1) 0.2
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 5 1
Гирасси Серу 2 (2) 0.4
Тэт Флавьен 1 0.2
Баде Луак 1 0.2
Сулемана Камалдин 1 0.2

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сессеньон Райан 0 1
Ромеро Кристиан 0 1
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 0 1

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
33%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0
Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3
Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
2. Витесс Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
4. Мура Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Ренн Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
3. Витесс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Мура Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Витесс Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
3. Тоттенхэм Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Тоттенхэм 90% (45)
    X 8% (4)
    Ренн 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Ренн
    1.43
    5.20
    9.91
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Тоттенхэм - Ренн онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ренн

    Исход игры
    Тоттенхэм
    90% (45)
    Ничья
    8% (4)
    Ренн
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    46% (23)
    2:0 Тоттенхэм
    20% (10)
    3:1 Тоттенхэм
    12% (6)
    1:0 Тоттенхэм
    8% (4)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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