Лига конференций 2021-2022
1:0
17' ГолЖивкович Андрия
2:0
55' ГолШваб Штефан
Ход матча
17'
1:0
55'
2:0
История личных встреч
ПАОК
Линкольн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|3
|0.5
|Акпом Чуба
|2
|0.33
|Шваб Штефан
|1
|0.17
|Митрицэ Александру
|1
|0.17
|Сидклей Феррейра
|1
|0.17
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чиполина Рой
|1
|0.17
|Роса Маркос
|1
|0.17
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
50%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0
Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1
Линкольн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Линкольн - Монс Кальпе 3:0 Линкольн - Копенгаген 0:4 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:4
Линкольн - Слован Братислава 1:4 Линкольн - Лайонз Гибралтар 1:0 Линкс - Линкольн 1:7 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Линкольн - Европа 3:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Линкольн - ПАОК 0:2 Линкольн - Рига 3:1 Рига - Линкольн 1:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - Фола 5:0 Фола - Линкольн 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|3.
|Слован Братислава
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Линкольн
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Слован Братислава
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|ПАОК
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Линкольн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|ПАОК
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Слован Братислава
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Линкольн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч ПАОК 2:0 Линкольн
Исход игры
ПАОК
98.4% (124)
Ничья
1.6% (2)
Линкольн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.45% (70)
Меньше
43.55% (54)
Обе команды забьют
Да
18.55% (23)
Нет
81.45% (101)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
31% (39)
3:0 ПАОК
26.2% (33)
2:1 ПАОК
13.5% (17)
1:0 ПАОК
10.3% (13)
4:0 ПАОК
7.1% (9)
3:1 ПАОК
3.2% (4)
5:0 ПАОК
3.2% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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