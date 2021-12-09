  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

ПАОК
2:0
Конец матча

Стадион:
Линкольн
0'
1:0
17' Гол
Живкович Андрия
2:0
55' Гол
Шваб Штефан
90'+5

Ход матча

17'
Живкович Андрия
1:0
55'
Шваб Штефан
2:0
Прогнозы 126
ПАОК 98.4% (124)
X 1.6% (2)
Линкольн 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

ПАОК
Линкольн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 3 0.5
Акпом Чуба 2 0.33
Шваб Штефан 1 0.17
Митрицэ Александру 1 0.17
Сидклей Феррейра 1 0.17
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиполина Рой 1 0.17
Роса Маркос 1 0.17

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
50%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0
Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1
Линкольн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Линкольн - Монс Кальпе 3:0 Линкольн - Копенгаген 0:4 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:4
Линкольн - Слован Братислава 1:4 Линкольн - Лайонз Гибралтар 1:0 Линкс - Линкольн 1:7 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Линкольн - Европа 3:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Линкольн - ПАОК 0:2 Линкольн - Рига 3:1 Рига - Линкольн 1:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - Фола 5:0 Фола - Линкольн 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
2. ПАОК Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
3. Слован Братислава Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Линкольн Заявка 6 0 0 6 2 - 17 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Слован Братислава Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. ПАОК Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Линкольн Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. ПАОК Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Слован Братислава Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Линкольн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Живкович Андрия бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
ПАОК 98.4% (124)
X 1.6% (2)
Линкольн 0% (0)
Все прогнозы
Где смотреть матч ПАОК 2:0 Линкольн онлайн


Прогнозы на матч ПАОК 2:0 Линкольн

Исход игры
ПАОК
98.4% (124)
Ничья
1.6% (2)
Линкольн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.45% (70)
Меньше
43.55% (54)
Обе команды забьют
Да
18.55% (23)
Нет
81.45% (101)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
31% (39)
3:0 ПАОК
26.2% (33)
2:1 ПАОК
13.5% (17)
1:0 ПАОК
10.3% (13)
4:0 ПАОК
7.1% (9)
3:1 ПАОК
3.2% (4)
5:0 ПАОК
3.2% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 