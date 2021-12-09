Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Селтик Парк
29
Бэйн
Скотт
57
Уэлш
Стивен
30
Шоу
Лиам
12
Соро
Исмаила
11
Абада
Лиэль
13
Силва
Руи
33
Миранда
Хуан
20
Лаинес
Диего
- Основной состав
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шоу ЛиамПолузащитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Запасные игроки
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
47 Маррей ДейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
История личных встреч
Селтик
Бетис
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жота Серран
|2
|0.4
|Фурухаси Кёго
|2
|0.4
|Юранович Йосип
|2 (2)
|0.4
|Тернбулл Дэвид
|1
|0.2
|Абада Лиэль
|1
|0.2
|Айети Альбиан
|1
|0.2
|Ралстон Энтони
|1
|0.2
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|2 (1)
|0.4
|Хуанми Мигель
|2
|0.4
|Тельо Кристиан
|2
|0.4
|Каналес Серхио
|1
|0.2
|Фекир Набиль
|1
|0.2
|Миранда Хуан
|1
|0.2
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Виллиан Жозе
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картер-Викерс Кэмерон
|3
|0
|Рогич Томас
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Ралстон Энтони
|1
|0
|Соро Исмаила
|1
|0
|Уэлш Стивен
|1
|0
|Монтгомери Адам
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|1
|1
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
33%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 1:0 Селтик - Абердин 2:1 Байер Л - Селтик 3:2
Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0 Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:2 Абердин - Селтик 1:2 Селтик - Байер Л 0:4 Селтик - Данди Юнайтед 1:1 Селтик - Райт Роверс 3:0 Ливингстон - Селтик 1:0 Бетис - Селтик 4:3 Селтик - Росс Каунти 3:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0
Бетис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0
Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|3.
|Селтик
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 12
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Селтик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Прогнозы на матч Селтик - Бетис
Исход игры
Селтик
30.2% (45)
Ничья
49% (73)
Бетис
20.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
40.88% (56)
Меньше
59.12% (81)
Обе команды забьют
Да
84.67% (116)
Нет
15.33% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (61)
2:1 Селтик
16.1% (24)
1:2 Бетис
10.7% (16)
2:0 Селтик
7.4% (11)
2:2 Ничья
5.4% (8)
1:0 Селтик
2.7% (4)
3:1 Селтик
2% (3)
0:1 Бетис
2% (3)
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