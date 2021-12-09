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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Селтик
 
Позже

Стадион:
Бетис
Прогнозы 150
Селтик 30% (45)
X 49.3% (74)
Бетис 20.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Бетис
3.20
3.96
2.55
Все Коэффициенты
29
Бэйн
Скотт
6
Битон
Нир
57
Уэлш
Стивен
54
Монтгомери
Адам
5
Скэйлз
Лиам
26
Урогиде
Осазе
30
Шоу
Лиам
12
Соро
Исмаила
16
Маккарти
Джеймс
10
Айети
Альбиан
11
Абада
Лиэль
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
14
Карвалью
Вилльям
20
Лаинес
Диего
17
Хоакин
Санчес
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Селтик
4-2-1-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Селтик
Бетис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жота Серран 2 0.4
Фурухаси Кёго 2 0.4
Юранович Йосип 2 (2) 0.4
Тернбулл Дэвид 1 0.2
Абада Лиэль 1 0.2
Айети Альбиан 1 0.2
Ралстон Энтони 1 0.2
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 2 (1) 0.4
Хуанми Мигель 2 0.4
Тельо Кристиан 2 0.4
Каналес Серхио 1 0.2
Фекир Набиль 1 0.2
Миранда Хуан 1 0.2
Бельерин Эктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Виллиан Жозе 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картер-Викерс Кэмерон 3 0
Рогич Томас 1 0
Старфельт Карл 1 0
Ралстон Энтони 1 0
Соро Исмаила 1 0
Уэлш Стивен 1 0
Монтгомери Адам 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 1 1
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Песселья Херман 1 0
Морено Алекс 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
33%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 1:0 Селтик - Абердин 2:1 Байер Л - Селтик 3:2
Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0 Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:2 Абердин - Селтик 1:2 Селтик - Байер Л 0:4 Селтик - Данди Юнайтед 1:1 Селтик - Райт Роверс 3:0 Ливингстон - Селтик 1:0 Бетис - Селтик 4:3 Селтик - Росс Каунти 3:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0
Бетис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0
Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Бетис Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
3. Селтик Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
4. Ференцварош Заявка 5 0 0 5 4 - 12 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Селтик Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Селтик Заявка 3 1 0 2 8 - 9 3
4. Ференцварош Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Селтик 30% (45)
    X 49.3% (74)
    Бетис 20.7% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Бетис
    3.20
    3.96
    2.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Селтик - Бетис онлайн


    Прогнозы на матч Селтик - Бетис

    Исход игры
    Селтик
    30.2% (45)
    Ничья
    49% (73)
    Бетис
    20.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.88% (56)
    Меньше
    59.12% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    84.67% (116)
    Нет
    15.33% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (61)
    2:1 Селтик
    16.1% (24)
    1:2 Бетис
    10.7% (16)
    2:0 Селтик
    7.4% (11)
    2:2 Ничья
    5.4% (8)
    1:0 Селтик
    2.7% (4)
    3:1 Селтик
    2% (3)
    0:1 Бетис
    2% (3)
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