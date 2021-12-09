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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Марсель
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
Прогнозы 159
Марсель 87.4% (139)
X 5% (8)
Локомотив Москва 7.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Локомотив Москва
1.56
5.90
9.60
Все Коэффициенты
Новости
30
Манданда
Стив
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Пап
8
Жерсон
Сантос
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
53
Худяков
Даниил
24
Ненахов
Максим
3
Кастро
Пабло
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
8
Бека
Алексис
5
Марадишвили
Константин
75
Бабкин
Сергей
73
Петров
Максим
Вячеславович
9
Смолов
Фёдор
25
Камано
Франсуа
Марсель
3-3-1-3
Локомотив Москва
4-4-2

История личных встреч

Марсель
Локомотив Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 3 (1) 0.6
Пайе Димитри 1 0.2
Юндер Дженгиз 1 (1) 0.2
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камано Франсуа 1 0.2
Анджорин Фаустино 1 0.2
Марадишвили Константин 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ронжье Валентин 3 0
Пайе Димитри 2 0
Камара Бубакар 2 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Пап 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Перес Луан 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0
Бамба Дьенг Амаду 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 0
Тикнизян Наир 1 1
Ненахов Максим 2 0
Бека Алексис 2 0
Рыбус Мацей 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Едвай Тин 1 0
Камано Франсуа 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Сильянов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2
Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
2. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
3. Марсель Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
4. Локомотив Москва Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Марсель Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Локомотив Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Марсель Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 159
    Марсель 87.4% (139)
    X 5% (8)
    Локомотив Москва 7.5% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.56
    5.90
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Марсель - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Марсель - Локомотив Москва

    Исход игры
    Марсель
    87.4% (139)
    Ничья
    5% (8)
    Локомотив Москва
    7.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.8% (60)
    Меньше
    56.2% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    40.88% (56)
    Нет
    59.12% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    32.7% (52)
    2:1 Марсель
    20.1% (32)
    1:0 Марсель
    11.9% (19)
    3:1 Марсель
    9.4% (15)
    3:0 Марсель
    4.4% (7)
    1:2 Локомотив Москва
    3.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (4)
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