Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Велодром
История личных встреч
Марсель
Локомотив Москва
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|3 (1)
|0.6
|Пайе Димитри
|1
|0.2
|Юндер Дженгиз
|1 (1)
|0.2
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камано Франсуа
|1
|0.2
|Анджорин Фаустино
|1
|0.2
|Марадишвили Константин
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пайе Димитри
|2
|0
|Камара Бубакар
|2
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Пап
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Ненахов Максим
|2
|0
|Бека Алексис
|2
|0
|Рыбус Мацей
|1
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Камано Франсуа
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2
Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Прогнозы на матч Марсель - Локомотив Москва
Исход игры
Марсель
90.6% (48)
Ничья
3.8% (2)
Локомотив Москва
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (21)
Меньше
58.82% (30)
Обе команды забьют
Да
41.18% (21)
Нет
58.82% (30)
Популярный счёт
2:0 Марсель
43.4% (23)
2:1 Марсель
24.5% (13)
3:1 Марсель
9.4% (5)
1:0 Марсель
7.5% (4)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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