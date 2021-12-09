  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лудогорец
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Митьюлланд
0'
19' Желтая карточка
Десподов Кирилл
24' Желтая карточка
Сисиньо
28' Желтая карточка
Дюр Николас
38' Желтая карточка
Паулиньо VI
74' Желтая карточка
Шарлес
90'+5

Ход матча

19'
Десподов Кирилл
 
24'
Сисиньо
 
28'
 
Дюр Николас
38'
 
Паулиньо VI
63'
Ману Элвис
Сотириу Пиерос
 
68'
 
Серенсен Оливер
Брумадо Жуниор
74'
 
Шарлес
76'
Ротариу Дорин
Янков Доминик
 
78'
 
Линн Виктор
Систо Пионе
78'
 
Коолс Дион
Дюр Николас
88'
 
Святченко Эрик
Паулиньо VI
90'
Пинас Шакилль
Кафумана Шоу
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 143
Лудогорец 28% (40)
X 23.1% (33)
Митьюлланд 49% (70)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Митьюлланд
7.50
4.33
2.85
Все Коэффициенты
1
Падт
Серджио
22
Икоко
Джордан
30
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
4
Сисиньо
Неусиано
25
Баджи
Стефан
8
Гонсалвеш
Клод
23
Кафумана
Шоу
11
Десподов
Кирилл
19
Сотириу
Пиерос
64
Янков
Доминик
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
73
Jose
Ferreira
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
7
Систо
Пионе
74
Брумадо
Жуниор
Лудогорец
4-3-3
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Лудогорец
Митьюлланд

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.17
Пластун Игорь 1 0.17
Сотириу Пиерос 1 0.17
Янков Доминик 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 2 (2) 0.33
Исаксен Густав 2 0.33
Святченко Эрик 1 0.17
Дюр Николас 1 0.17
Андерссон Йоэль 0 0
Линн Виктор 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 3 1
Сантана Алекс 2 0
Пластун Игорь 1 0
Сотириу Пиерос 1 0
Баджи Стефан 1 0
Жосуэ Са 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Кафумана Шоу 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 3 0
Jose Ferreira 1 1
Шарлес 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Святченко Эрик 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Бо Энриксен 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Паулиньо VI 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Локомотив София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Арда Карджали 4:1 Лудогорец - ЦСКА София 2:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Брага - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Берое 2:0 Лудогорец - Локомотив Горна-Оряховица 3:1 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Брага 0:1 Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1 Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2
Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
2. Брага Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
3. Митьюлланд Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4. Лудогорец Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Црвена Звезда Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Митьюлланд Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Митьюлланд Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Брага Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Лудогорец 28% (40)
X 23.1% (33)
Митьюлланд 49% (70)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Митьюлланд
7.50
4.33
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лудогорец 0:0 Митьюлланд онлайн


Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Митьюлланд

Исход игры
Лудогорец
28% (40)
Ничья
23.1% (33)
Митьюлланд
49% (70)
Тотал 2.5
Больше
42.14% (59)
Меньше
57.86% (81)
Обе команды забьют
Да
62.14% (87)
Нет
37.86% (53)
Популярный счёт
1:2 Митьюлланд
23.1% (33)
0:1 Митьюлланд
21% (30)
1:1 Ничья
19.6% (28)
2:1 Лудогорец
14% (20)
1:0 Лудогорец
8.4% (12)
2:0 Лудогорец
3.5% (5)
0:2 Митьюлланд
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 