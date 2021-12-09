Второй тайм

94' Пластун Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Сисиньо Неусиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Пластун Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Кафумана Шоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Коолс Дион из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Баджи Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

92' Как он промахнулся? Ману Элвис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Ману Элвис из команды Лудогорец сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Лудогорец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Баджи Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Исаксен Густав оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Серджио Падт перевел мяч на угловой.

86' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

86' Отличные скиллы показывает Феррейра Эвандер , обводя своих соперников

85' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Пластун Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Виктор Линд из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...

84' Плохо сыграл Баджи Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Удар от ворот произведет Лудогорец

82' Жуниньо из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

82' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Лудогорец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Лудогорец

79' Виктор Линд из команды Митьюлланд делает пас партнеру.

78' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

78' Вердон Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Феррейра Эвандер нанес удар издали, а Серджио Падт отбил его обратно в игру!

76' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Серджио Падт не дал случится голу! Феррейра Эвандер должен был забивать, но Серджио Падт сделал отличный сейв

74' Шарлес получил желтую карточку от судьи

71' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

71' Хорошую попытку сделал Шарлес . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Лудогорец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Лудогорец выполняет удар от ворот.

67' Паулиньо VI не смог попасть в створ ударом издали

66' Лудогорец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Кафумана Шоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

65' Гонсалвеш Клод не смог попасть в створ ударом издали

64' Сисиньо Неусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ох, нехорошо это выглядит. Сотириу Пиерос получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Сотириу Пиерос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лудогорец пробьет пенальти!

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

59' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

58' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

57' Пластун Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Кафумана Шоу пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

55' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Лудогорец выполняет удар от ворот.

54' Дюр Николас из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

54' Лудогорец выполняет удар от ворот.

53' Шанс! Жуниньо из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо

53' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

51' Янков Доминик из команды Лудогорец навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

51' Лудогорец выполняет удар от ворот.

49' Гонсалвеш Клод из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

48' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

47' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля