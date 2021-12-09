Лига Европы 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Лудогорец Арена
19' Желтая карточкаДесподов Кирилл
24' Желтая карточкаСисиньо
28' Желтая карточкаДюр Николас
39' Желтая карточкаПаулиньо VI
74' Желтая карточкаШарлес
Ход матча
19'
24'
28'
39'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
1 Угловые 10
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
25
Баджи
Стефан
23
Кафумана
Шоу
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 СисиньоЗащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Генчев Станислав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Фрауло ОскарПолузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лудогорец
Митьюлланд
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.17
|Пластун Игорь
|1
|0.17
|Сотириу Пиерос
|1
|0.17
|Янков Доминик
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|2 (2)
|0.33
|Исаксен Густав
|2
|0.33
|Святченко Эрик
|1
|0.17
|Дюр Николас
|1
|0.17
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Линн Виктор
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисиньо Неусиано
|3
|1
|Сантана Алекс
|2
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
|Кафумана Шоу
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Jose Ferreira
|1
|1
|Шарлес
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Каюсте Йенс
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
|Паулиньо VI
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Локомотив София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Арда Карджали 4:1 Лудогорец - ЦСКА София 2:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Брага - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Берое 2:0 Лудогорец - Локомотив Горна-Оряховица 3:1 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Брага 0:1 Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1 Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2
Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|2.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Митьюлланд
Исход игры
Лудогорец
28% (40)
Ничья
23.1% (33)
Митьюлланд
49% (70)
Тотал 2.5
Больше
42.14% (59)
Меньше
57.86% (81)
Обе команды забьют
Да
62.14% (87)
Нет
37.86% (53)
Популярный счёт
1:2 Митьюлланд
23.1% (33)
0:1 Митьюлланд
21% (30)
1:1 Ничья
19.6% (28)
2:1 Лудогорец
14% (20)
1:0 Лудогорец
8.4% (12)
2:0 Лудогорец
3.5% (5)
0:2 Митьюлланд
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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