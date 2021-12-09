Лига конференций 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
0:1
50' ГолШранц Иван
1:1
64' ГолКрузе Макс
Ход матча
50'
0:1
64'
1:1
История личных встреч
Унион Берлин
Славия Прага
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|2
|0.33
|Авонийи Тайво
|2
|0.33
|Крузе Макс
|1
|0.17
|Триммель Кристофер
|1
|0.17
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.17
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.17
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|3
|0.5
|Шранц Иван
|2
|0.33
|Голеш Томаш
|1
|0.17
|Олайинка Питер
|1
|0.17
|Бах Александр
|1
|0.17
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триммель Кристофер
|0
|1
|Тойхерт Седрик
|0
|1
|Еккель Пауль
|0
|1
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0
Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Славия Прага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сигма Оломоуц - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Теплице 3:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Славия Прага - Яблонец 5:0
Пардубице - Славия Прага 0:5 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:0 Славия Прага - Сигма Оломоуц 1:0 Ческе-Будеевице - Славия Прага 2:2 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Слован Либерец 3:1 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Градец Кралове 4:1 Слован Велвары - Славия Прага 2:4 Богемианс-1905 - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Славия Прага - Словацко 2:1 Карвина - Славия Прага 3:3 Легия - Славия Прага 2:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|4.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|4.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Славия Прага
Исход игры
Унион Берлин
69.8% (88)
Ничья
22.2% (28)
Славия Прага
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (73)
Меньше
41.13% (51)
Обе команды забьют
Да
72.58% (90)
Нет
27.42% (34)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
42.1% (53)
1:0 Унион Берлин
14.3% (18)
1:1 Ничья
13.5% (17)
2:0 Унион Берлин
9.5% (12)
1:2 Славия Прага
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.6% (7)
3:1 Унион Берлин
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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