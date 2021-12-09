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Лига конференций 2021-2022

Унион Берлин
1:1
Конец матча

Стадион:
Славия Прага
0'
0:1
50' Гол
Шранц Иван
1:1
64' Гол
Крузе Макс
90'+6

Ход матча

50'
0:1
Шранц Иван
64'
Крузе Макс
1:1
Прогнозы 126
Унион Берлин 69.8% (88)
X 22.2% (28)
Славия Прага 7.9% (10)
Все прогнозы

История личных встреч

Унион Берлин
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
3:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 2 0.33
Авонийи Тайво 2 0.33
Крузе Макс 1 0.17
Триммель Кристофер 1 0.17
Фогльзаммер Андреас 1 0.17
Рюэрсон Юлиан 1 0.17
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 3 0.5
Шранц Иван 2 0.33
Голеш Томаш 1 0.17
Олайинка Питер 1 0.17
Бах Александр 1 0.17

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триммель Кристофер 0 1
Тойхерт Седрик 0 1
Еккель Пауль 0 1
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0
Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Славия Прага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сигма Оломоуц - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Теплице 3:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Славия Прага - Яблонец 5:0
Пардубице - Славия Прага 0:5 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:0 Славия Прага - Сигма Оломоуц 1:0 Ческе-Будеевице - Славия Прага 2:2 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Слован Либерец 3:1 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Градец Кралове 4:1 Слован Велвары - Славия Прага 2:4 Богемианс-1905 - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Славия Прага - Словацко 2:1 Карвина - Славия Прага 3:3 Легия - Славия Прага 2:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
2. Славия Прага Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
3. Унион Берлин Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
4. Маккаби Хайфа Заявка 6 1 1 4 2 - 7 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Славия Прага Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Маккаби Хайфа Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Унион Берлин Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
3. Славия Прага Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Маккаби Хайфа Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Бекер Шеральдо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Унион Берлин 69.8% (88)
X 22.2% (28)
Славия Прага 7.9% (10)
Все прогнозы
Где смотреть матч Унион Берлин 1:1 Славия Прага онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Славия Прага

Исход игры
Унион Берлин
69.8% (88)
Ничья
22.2% (28)
Славия Прага
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (73)
Меньше
41.13% (51)
Обе команды забьют
Да
72.58% (90)
Нет
27.42% (34)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
42.1% (53)
1:0 Унион Берлин
14.3% (18)
1:1 Ничья
13.5% (17)
2:0 Унион Берлин
9.5% (12)
1:2 Славия Прага
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.6% (7)
3:1 Унион Берлин
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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