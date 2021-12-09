Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
-
90 Диань МбайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чипе ИсмаилВратарь
- Защитник
-
19 Байрам ОмерЗащитник
-
24 Арслан ИшикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
63 Элмаз БартугНападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
Лацио
Галатасарай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|3 (2)
|0.6
|Педро Родригес
|1
|0.2
|Патрик
|1
|0.2
|Андерсон Фелипе
|1
|0.2
|Башич Тома
|1
|0.2
|Альберто Луис
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фегули Софьян
|2
|0.4
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.2
|Бабель Райан
|1
|0.2
|Чикылдэу Александру
|1
|0.2
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Маркан Маркос
|0
|0
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Лейва
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диань Мбайе
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Бабель Райан
|1
|0
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Йедлин Деандре
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3
Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1
Галатасарай
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Галатасарай - Алтай 2:2 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Галатасарай - Фенербахче 1:2
Галатасарай - Бурсаспор 5:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Галатасарай - Истанбулспор 3:3 Галатасарай - Тузласпор 4:3 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Марсель - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Гёзтепе 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Галатасарай - Лацио 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 2:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио - Галатасарай
Исход игры
Лацио
88% (125)
Ничья
10.6% (15)
Галатасарай
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.92% (89)
Меньше
33.08% (44)
Обе команды забьют
Да
70.68% (94)
Нет
29.32% (39)
Популярный счёт
2:1 Лацио
50% (71)
2:0 Лацио
18.3% (26)
3:1 Лацио
8.5% (12)
1:0 Лацио
5.6% (8)
1:1 Ничья
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Лацио
1.4% (2)
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