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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Галатасарай
Прогнозы 145
Лацио 87.6% (127)
X 10.3% (15)
Галатасарай 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Галатасарай
1.68
4.75
6.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Муслера
Фернандо
2
Йедлин
Деандре
25
Нельссон
Виктор
45
Маркан
Маркос
6
Ван
Анхольт
Патрик
89
Фегули
Софьян
4
Антальялы
Тайлан
22
Кутлу
Беркан
7
Актюркоглу
Мухаммед
90
Диань
Мбайе
8
Бабель
Райан
Лацио
4-3-3
Галатасарай
4-3-3

История личных встреч

Лацио
Галатасарай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:1
ММ(
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 (2) 0.6
Педро Родригес 1 0.2
Патрик 1 0.2
Андерсон Фелипе 1 0.2
Башич Тома 1 0.2
Альберто Луис 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фегули Софьян 2 0.4
Актюркоглу Мухаммед 1 0.2
Бабель Райан 1 0.2
Чикылдэу Александру 1 0.2
Ван Анхольт Патрик 0 0
Маркан Маркос 0 0
Моруцан Олимпиу 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Лейва 1 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Катальди Данило 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диань Мбайе 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Бабель Райан 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Йедлин Деандре 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3
Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1
Галатасарай
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Галатасарай - Алтай 2:2 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Галатасарай - Фенербахче 1:2
Галатасарай - Бурсаспор 5:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Галатасарай - Истанбулспор 3:3 Галатасарай - Тузласпор 4:3 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Марсель - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Гёзтепе 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Галатасарай - Лацио 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 2:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
2. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
3. Марсель Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
4. Локомотив Москва Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Марсель Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Локомотив Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Марсель Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Галатасарай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Лацио 87.6% (127)
    X 10.3% (15)
    Галатасарай 2.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Галатасарай
    1.68
    4.75
    6.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Лацио - Галатасарай онлайн


    Прогнозы на матч Лацио - Галатасарай

    Исход игры
    Лацио
    88% (125)
    Ничья
    10.6% (15)
    Галатасарай
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.92% (89)
    Меньше
    33.08% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    70.68% (94)
    Нет
    29.32% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    50% (71)
    2:0 Лацио
    18.3% (26)
    3:1 Лацио
    8.5% (12)
    1:0 Лацио
    5.6% (8)
    1:1 Ничья
    4.2% (6)
    0:0 Ничья
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    3:2 Лацио
    1.4% (2)
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