  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Динамо Загреб
Прогнозы 140
Вест Хэм 92.1% (129)
X 6.4% (9)
Динамо Загреб 1.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Динамо Загреб
2.61
3.61
3.70
Все Коэффициенты
13
Ареола
Альфонс
50
Эшби
Харрисон
75
Баптист
Джамал
42
Алез
Аджибола
56
Лонджело
Эммануэль
33
Крал
Алекс
16
Ноубл
Марк
7
Ярмоленко
Андрей
8
Форнальс
Пабло
11
Влашич
Никола
64
Перкинс
Сонни
40
Ливакович
Доминик
37
Шутало
Йосип
28
Теофил-Катерин
Кевин
55
Перич
Дино
13
Ристовски
Стефан
5
Адеми
Ариян
8
Гояк
Амер
3
Стефульж
Даниэль
7
Иванушец
Лука
9
Комнен
Андрич
99
Оршич
Мислав
Вест Хэм
4-2-3-1
Динамо Загреб
3-4-3

История личных встреч

Вест Хэм
Динамо Загреб

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 0.6
Райс Деклан 2 0.4
Антонио Майкл 1 0.2
Боуэн Джаррод 1 0.2
Ярмоленко Андрей 1 0.2
Доусон Крэйг 1 0.2
Диоп Исса 1 0.2
Ноубл Марк 1 (1) 0.2
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Влашич Никола 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 3 (2) 0.6
Оршич Мислав 1 0.2
Иванушец Лука 1 0.2
Менало Лука 1 0.2
Комнен Андрич 1 0.2
Шутало Йосип 1 0.2
Теофил-Катерин Кевин 0 0
Франич Бартол 0 0
Булат Марко 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Диоп Исса 1 0
Райс Деклан 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теофил-Катерин Кевин 1 0
Мишич Йосип 1 0
Комнен Андрич 1 0
Толич Марко 1 0
Батурина Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Загреб - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Риека 1:3 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Генк 1:1
Динамо Загреб - Осиек 1:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Динамо Загреб Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
3. Генк Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
4. Рапид Вена Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Генк Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Генк Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Рапид Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2021, осталось 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Вест Хэм 92.1% (129)
    X 6.4% (9)
    Динамо Загреб 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Динамо Загреб
    2.61
    3.61
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Динамо Загреб онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Динамо Загреб

    Исход игры
    Вест Хэм
    92.3% (131)
    Ничья
    6.3% (9)
    Динамо Загреб
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.67% (88)
    Меньше
    34.33% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    67.91% (91)
    Нет
    32.09% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    47.9% (68)
    2:0 Вест Хэм
    18.3% (26)
    3:1 Вест Хэм
    8.5% (12)
    1:0 Вест Хэм
    7% (10)
    1:1 Ничья
    5.6% (8)
    3:0 Вест Хэм
    3.5% (5)
    3:2 Вест Хэм
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     