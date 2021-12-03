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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Динамо Загреб

История личных встреч

Вест Хэм
Динамо Загреб

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 0.6
Райс Деклан 2 0.4
Антонио Майкл 1 0.2
Боуэн Джаррод 1 0.2
Ярмоленко Андрей 1 0.2
Доусон Крэйг 1 0.2
Диоп Исса 1 0.2
Ноубл Марк 1 (1) 0.2
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Влашич Никола 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 3 (2) 0.6
Оршич Мислав 1 0.2
Иванушец Лука 1 0.2
Менало Лука 1 0.2
Комнен Андрич 1 0.2
Шутало Йосип 1 0.2
Теофил-Катерин Кевин 0 0
Франич Бартол 0 0
Булат Марко 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Диоп Исса 1 0
Райс Деклан 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теофил-Катерин Кевин 1 0
Мишич Йосип 1 0
Комнен Андрич 1 0
Толич Марко 1 0
Батурина Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Загреб - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Риека 1:3 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Генк 1:1
Динамо Загреб - Осиек 1:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Динамо Загреб Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
3. Генк Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
4. Рапид Вена Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Генк Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Генк Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Рапид Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2021, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Вест Хэм 98% (49)
    X 2% (1)
    Динамо Загреб 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Динамо Загреб
    2.08
    3.90
    4.14
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Динамо Загреб онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Динамо Загреб

    Исход игры
    Вест Хэм
    98% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Динамо Загреб
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.27% (31)
    Нет
    36.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    44% (22)
    2:0 Вест Хэм
    24% (12)
    3:1 Вест Хэм
    12% (6)
    1:0 Вест Хэм
    8% (4)
    3:2 Вест Хэм
    4% (2)
    3:0 Вест Хэм
    4% (2)
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