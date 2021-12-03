Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Олимпийский (Лондон)
История личных встреч
Вест Хэм
Динамо Загреб
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3
|0.6
|Райс Деклан
|2
|0.4
|Антонио Майкл
|1
|0.2
|Боуэн Джаррод
|1
|0.2
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.2
|Доусон Крэйг
|1
|0.2
|Диоп Исса
|1
|0.2
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.2
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|3 (2)
|0.6
|Оршич Мислав
|1
|0.2
|Иванушец Лука
|1
|0.2
|Менало Лука
|1
|0.2
|Комнен Андрич
|1
|0.2
|Шутало Йосип
|1
|0.2
|Теофил-Катерин Кевин
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
|Булат Марко
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Комнен Андрич
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Загреб - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Риека 1:3 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Генк 1:1
Динамо Загреб - Осиек 1:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|3.
|Генк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Генк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Генк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Вест Хэм - Динамо Загреб
Исход игры
Вест Хэм
98% (49)
Ничья
2% (1)
Динамо Загреб
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
63.27% (31)
Нет
36.73% (18)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
44% (22)
2:0 Вест Хэм
24% (12)
3:1 Вест Хэм
12% (6)
1:0 Вест Хэм
8% (4)
3:2 Вест Хэм
4% (2)
3:0 Вест Хэм
4% (2)
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