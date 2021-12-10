Австралия: A-Лига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 59'
Стадион: McDonald Jones Stadium
1:0
32' ГолМикелтадзе Бека
45' Желтая карточкаТергейт Ангус
45' Желтая карточкаClayton Rhys Lewis1
49' Желтая карточкаЭллиот Каллан
2:0
52' ГолМикелтадзе Бека
Ход матча
32'
1:0
45'
49'
52'
2:0
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
-
-
40 Alex Paulsen
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
40 матчей
30%
15%
55%
12 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.5%
27.5%
45%
11 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
10 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юл Валентино
|3
|0.75
|Микелтадзе Бека
|3 (1)
|0.75
|Бумаль Оливье
|1
|0.25
|Daniel Penha
|0
|0
|Тергейт Ангус
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|2 (1)
|0.5
|Сотирио Джошуа
|1
|0.25
|Болл Дэвид
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Джек
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|2
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Ньюкасл Джетс
|2:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|8.
|Веллингтон Феникс
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Ньюкасл Джетс
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Веллингтон Феникс
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0