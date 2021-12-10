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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
4:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
1:0
32' Гол
Микелтадзе Бека
45' Желтая карточка
Тергейт Ангус
45' Желтая карточка
Clayton Rhys Lewis1
50' Желтая карточка
Эллиот Каллан
2:0
52' Гол
Микелтадзе Бека
3:0
69' Гол
Мурнэйн Дилан
79' Желтая карточка
Болл Дэвид
4:0
80' Гол
Daniel Penha
90'+4
1
Данкан
Джек
3
Хоффман
Джейсон
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
15
Мурнэйн
Дилан
32
Тергейт
Ангус
7
О'Доэрти
Джордан
10
Бумаль
Оливье
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
9
Микелтадзе
Бека
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
8
Benjamin
Old
10
Пископо
Рено
9
Болл
Дэвид
88
Хупер
Гэри
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

40 матчей

30%
15%
55%
12 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.5%
27.5%
45%
11 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
10 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

0:2
1:2
3:0
2:1
4:1
1:1
2:1
0:1
2:3
3:0
5:0
2:2
2:0
3:2
3:1
1:2
2:2
1:3
4:1
5:0
2:3
0:0
1:2
1:1
0:3
ХАЛ
0:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юл Валентино 3 0.75
Микелтадзе Бека 3 (1) 0.75
Daniel Penha 1 0.25
Бумаль Оливье 1 0.25
Мурнэйн Дилан 1 0.25
Тергейт Ангус 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хупер Гэри 2 (1) 0.5
Сотирио Джошуа 1 0.25
Болл Дэвид 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Джек 1 0
Daniel Penha 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 3 0
Руфер Алекс 2 0
Хупер Гэри 1 0
Пейн Тим 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Clayton Rhys Lewis1 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
3
50%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Мельбурн Сити 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
5. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 9 - 6 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
8. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 3 - 8 4
9. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Сидней 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
4. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Сентрал Кост Маринерз 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
6. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Ньюкасл Джетс 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Clayton Lewis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Тергейт Ангус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Микелтадзе Бека бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 4:0 Веллингтон Феникс онлайн


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