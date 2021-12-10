Италия: Серия A 2021-2022
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Луиджи Феррарис
0:1
8' ГолГаббьядини Маноло
35' Желтая карточкаТорсби Мортен
Ход матча
8'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
20
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
20 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шевченко Андрей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Сампдория
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
4 победы 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.35
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.29
|Фарес Мохамед
|2
|0.12
|Кайседо Фелипе
|1
|0.06
|Камбьясо Андреа
|1
|0.06
|Васкес Хоан
|1
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.06
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.35
|Капуто Франческо
|3
|0.18
|Габбьядини Маноло
|3
|0.18
|Йосида Майя
|2
|0.12
|Торсби Мортен
|2
|0.12
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.06
|Экдаль Альбин
|1
|0.06
|Мурру Никола
|1
|0.06
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.06
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Камбьясо Андреа
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бадель Милан
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|8
|0
|Торсби Мортен
|7
|0
|Экдаль Альбин
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|4
|0
|Адриен Силва
|2
|1
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Шабо Юлиан
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
5
71%
2
25%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
36%
2
15%
76-90
Забито
11
12
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
5
45%
4
33%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
4
25%
5
24%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Забито
18
20
2 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
10
56%
6
30%
76-90
Пропущено
30
34
12 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
6
20%
7
21%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
3
10%
9
26%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
5
17%
1
3%
61-75
9
30%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2
Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4
Сампдория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2
Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|8.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 17
|19
|14.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 32
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 27
|16
|16.
|Венеция
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 32
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|12.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|13.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Сампдория
Исход игры
Дженоа
18.4% (25)
Ничья
48.5% (66)
Сампдория
33.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
32.26% (40)
Меньше
67.74% (84)
Обе команды забьют
Да
76.61% (95)
Нет
23.39% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:2 Сампдория
15.4% (21)
0:1 Сампдория
8.1% (11)
2:1 Дженоа
8.1% (11)
1:0 Дженоа
6.6% (9)
0:2 Сампдория
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!