Первый тайм

36' Удар от ворот произведет Сампдория

36' Ванхесден Зиньо из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Рефери не любит споров - именно за это Торсби Мортен сейчас получил желтую

33' Торсби Мортен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

33' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Адриен Силва получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Дженоа выполняет удар от ворот.

28' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ауджелло Томмазо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

27' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ванхесден Зиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Габбьядини Маноло из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Удар от ворот произведет Сампдория

23' Кришито Доменико из команды Дженоа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Дженоа выполняет удар от ворот.

22' Плохо сыграл Бадель Милан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Ванхесден Зиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Дженоа выполняет удар от ворот.

20' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Колли Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Сампдория выполняет удар от ворот.

17' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Дженоа выполняет удар от ворот.

3' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Стураро Стефано получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сампдория начинает с центра поля