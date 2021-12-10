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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
1:3
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
0:1
7' Гол
Габбьядини Маноло
34' Желтая карточка
Торсби Мортен
0:2
49' Гол
Капуто Франческо
0:3
67' Гол
Габбьядини Маноло
1:3
78' Гол
Дестро Маттиа
84' Желтая карточка
Гильоне Паоло
90' Желтая карточка
Стураро Стефано
90' Желтая карточка
Шабо Юлиан
90'+8

Ход матча

7'
0:1
Габбьядини Маноло
(Кандрева Антонио)
34'
 
Торсби Мортен
49'
0:2
Капуто Франческо
56'
Васкес Хоан
Мазиелло Андреа
 
56'
Дестро Маттиа
Экубан Калеб
 
67'
0:3
Габбьядини Маноло
(Капуто Франческо)
68'
 
Верре Валерио
Габбьядини Маноло
68'
 
Дрэгушин Раду
Берешиньски Бартош
73'
Портанова Маноло
Эрнани Азеведо
 
76'
 
Шабо Юлиан
Торсби Мортен
78'
Дестро Маттиа
(Камбьясо Андреа)
1:3
84'
Гильоне Паоло
 
85'
Каллон Яя
Ванхесден Зиньо
 
90'
Стураро Стефано
 
90'
 
Аскилдсен Кристоффер
Кандрева Антонио
90'
 
Шабо Юлиан

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Дженоа 18.4% (25)
X 48.5% (66)
Сампдория 33.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
3
Ванхесден
Зиньо
5
Мазиелло
Андреа
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
33
Эрнани
Азеведо
50
Камбьясо
Андреа
19
Пандев
Горан
20
Экубан
Калеб
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Альбин
5
Адриен
Силва
2
Торсби
Мортен
10
Капуто
Франческо
23
Габбьядини
Маноло
Дженоа
3-5-2
Сампдория
4-4-2

История личных встреч

Дженоа
Сампдория

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
4 победы 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
К
1:3
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 7 0.41
Кришито Доменико 5 (5) 0.29
Фарес Мохамед 2 0.12
Камбьясо Андреа 1 0.06
Кайседо Фелипе 1 0.06
Васкес Хоан 1 0.06
Бьянки Флавио 1 0.06
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.35
Капуто Франческо 4 0.24
Габбьядини Маноло 4 0.24
Йосида Майя 2 0.12
Торсби Мортен 2 0.12
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.06
Экдаль Альбин 1 0.06
Мурру Никола 1 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 4 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Ровелла Николо 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Каллон Яя 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 8 0
Торсби Мортен 8 0
Экдаль Альбин 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 4 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Адриен Силва 2 1
Кандрева Антонио 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Мурру Никола 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
6
75%
2
18%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

11
12
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
5
45%
4
33%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
4
25%
5
24%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
4
19%
76-90

Забито

19
23
2 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
11
58%
6
26%
76-90

Пропущено

33
35
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
7
21%
7
20%
1-15
3
9%
6
17%
16-30
3
9%
9
26%
31-45
5
15%
5
14%
46-60
6
18%
1
3%
61-75
9
27%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2
Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4
Сампдория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2
Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
12. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
13. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Дженоа 18.4% (25)
X 48.5% (66)
Сампдория 33.1% (45)
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Где смотреть матч Дженоа 1:3 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 1:3 Сампдория

Исход игры
Дженоа
18.4% (25)
Ничья
48.5% (66)
Сампдория
33.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
32.26% (40)
Меньше
67.74% (84)
Обе команды забьют
Да
76.61% (95)
Нет
23.39% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:2 Сампдория
15.4% (21)
2:1 Дженоа
8.1% (11)
0:1 Сампдория
8.1% (11)
1:0 Дженоа
6.6% (9)
0:2 Сампдория
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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