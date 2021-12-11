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  3. Австралия: A-League Men
Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Брисбен Роар
0' 22'
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Брисбен Роар
2.48
3.69
3.10
Все Коэффициенты
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
1
Фрик
Мэклин
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
4
Anton
Mlinaric
3
Браун
Кори
10
Милеуснич
Никола
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
7
Акбари
Рамат
9
Иванович
Люк
23
Лескано
Хуан
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

2:1
1:0
0:1
0:1
0:2

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1
Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4
Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Брисбен Роар
2.48
3.69
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 0:0 Брисбен Роар онлайн


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