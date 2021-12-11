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Аделаида Юнайтед
0:0
Перерыв

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
26' Желтая карточка
Йенги Кусини
27' Желтая карточка
Родерик Миранда
29' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
31' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
39' Желтая карточка
Халлоран Бен

Ход матча

26'
Йенги Кусини
 
27'
 
Родерик Миранда
29'
 
Дэвидсон Джейсон
31'
Sanchez Cortes Isaias
 
39'
Халлоран Бен
 
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Мельбурн Виктори
2.95
3.78
3.17
Все Коэффициенты
1
Делянов
Джеймс
23
Тратт
Джейкоб
28
Хуанде
Хуан
22
Michael
Jakobsen
II
27
Кавалло
Джошуа
8
Маук
Стефан
10
Sanchez
Cortes
Isaias
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
9
Йенги
Кусини
11
Гудвин
Крейг
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
5
Спиранович
Мэттью
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
6
Броксхэм
Ли
8
Бриллант
Джошуа
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
9
Марджиотта
Франческо
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 22 победы

48 матчей

35.4%
16.7%
47.9%
17 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

31.3%
41.7%
27%
15 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
12 побед 14 ничьих 22 победы

История матчей

0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1
Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Халлоран Бен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Isaias получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Дэвидсон Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Родерик Миранда получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Kusini Yengi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Мельбурн Виктори
2.95
3.78
3.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори онлайн


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