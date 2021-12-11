1:2
Конец матча
Стадион: Куперс
26' Желтая карточкаЙенги Кусини
27' Желтая карточкаРодерик Миранда
29' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
31' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
39' Желтая карточкаХаллоран Бен
53' Желтая карточкаТратт Джейкоб
0:1
59' ГолМарджиотта Франческо
1:1
70' ГолТратт Джейкоб
1:2
78' ГолNishan Velupillay
88' Вторая желтая карточкаДэвидсон Джейсон
90' Желтая карточкаКруз Робби
Ход матча
26'
27'
29'
39'
53'
59'
70'
1:1
78'
1:2
88'
90'
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Туре МохамедНападающий
- Нападающий
-
18 Joe Caletti
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jerrad Tyson
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 22 победы
48 матчей
35.4%
16.7%
47.9%
17 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
31.3%
41.7%
27%
15 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
29.2%
45.8%
12 побед 14 ничьих 22 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1
Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1