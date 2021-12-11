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  3. Австралия: A-League Men
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Перерыв

Стадион:
Макартур
0'
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Макартур
2.25
3.74
4.10
Все Коэффициенты
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
22
Кутрумбис
Джон
4
Ris
Williams1
3
Траоре
Адама
III
29
Антонис
Терри
8
Угаркович
Стивен
14
Троизи
Джеймс
11
Огава
Кеидзиро
9
Ибини-Исэи
Берни
23
Петратос
Димитри
12
Курто
Филип
20
Ускок
Томислав
23
Мариаппа
Эдриан
15
Сусняр
Александар
14
Наджар
Муди
24
Charles
William
M'Mombwa
11
Оар
Томас
17
Нун
Крэйг
7
Да
Силва
Даниэль
35
Туре
Альхассан
31
Lachlan
Rose
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

2:2
0:1

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0
Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1
Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Макартур
2.25
3.74
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Макартур онлайн


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