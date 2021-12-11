0:0
Перерыв
Стадион: CommBank Stadium
20
Мехиас
Томас
12
Курто
Филип
14
Наджар
Муди
11
Оар
Томас
17
Нун
Крэйг
31
Lachlan
Rose
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Mark Natta
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Наджар МудиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
-
19 Michael Ruhs
-
21 Jake Hollman
-
-
Главный тренер: Миличич Анте
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0
Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1
Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1