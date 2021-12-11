Индия: Суперлига Индии 2021-2022
20
Котал
Притам
4
Tiri
11
Сингх
Манвир
21
Кришна
Рой
10
Hugo
Boumous
13
Vishal
Kaith
21
Дас
Нараян
15
Тапа
Анируд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
-
4 TiriЗащитник
- Защитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
-
10 Hugo BoumousНападающий
- Запасные игроки
-
33 Prabir DasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Avilash Paul
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
- Основной состав
-
13 Vishal KaithВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim Ali
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
История личных встреч
АТК
Ченнаин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колако Листон
|2
|0.4
|Кришна Рой
|2 (1)
|0.4
|Hugo Boumous
|2
|0.4
|Котал Притам
|1
|0.2
|David Williams III
|1
|0.2
|Сингх Манвир
|1
|0.2
|Кауко Йони
|0
|0
|Ashutosh Mehta
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0.25
|Тапа Анируд
|1
|0.25
|Коман Владимир
|1 (1)
|0.25
|Rahim Ali
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Deepak Tangri
|2
|1
|Кришна Рой
|1
|0
|Макхью Карл
|1
|0
|Hugo Boumous
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ali
|2
|0
|Reagan Singh
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Дамьянович Славко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Джамшедпур - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 1:5 Ист Бенгал - АТК 0:3 АТК - Керала Бластерс 4:2
Насаф - АТК 6:0 АТК - Башундхара Кингс 1:1 Мазия - АТК 1:3 АТК - Бенгалуру 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1 Мумбаи Сити - АТК 2:0 Хайдарабад - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:2 Дели Динамос - АТК 1:4 АТК - Керала Бластерс 3:2 Нортист Юнайтед - АТК 2:1 АТК - Ченнаин 1:0
Ченнаин
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1
Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:4 Ченнаин - АТК 0:0 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Гоа - Ченнаин 1:2 Нортист Юнайтед - Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|5
|4
|0
|1
|16 - 7
|12
|2.
|Дели Динамос
|4
|3
|0
|1
|11 - 7
|9
|3.
|Ченнаин
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|Джамшедпур
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|Хайдарабад
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|АТК
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Керала Бластерс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|9.
|Нортист Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|Гоа
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|11.
|Ист Бенгал
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дели Динамос
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Мумбаи Сити
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|Джамшедпур
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Бенгалуру
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Нортист Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|АТК
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|7.
|Керала Бластерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хайдарабад
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Ченнаин
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|Гоа
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ченнаин
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Мумбаи Сити
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Хайдарабад
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Джамшедпур
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|АТК
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Гоа
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|7.
|Керала Бластерс
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|8.
|Ист Бенгал
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|9.
|Дели Динамос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Бенгалуру
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0