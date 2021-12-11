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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
АТК
0:0
Первый тайм: 15'
Ченнаин
0' 15'
Лучшие коэффициенты
АТК
Ничья
Ченнаин
2.37
3.42
3.05
Все Коэффициенты
1
Сингх
Амриндер
6
Ashutosh
Mehta
20
Котал
Притам
4
Tiri
15
Босе
Субхасиш
11
Сингх
Манвир
22
Deepak
Tangri
7
Кауко
Йони
17
Колако
Листон
21
Кришна
Рой
10
Hugo
Boumous
13
Vishal
Kaith
2
Reagan
Singh
23
Дамьянович
Славко
21
Дас
Нараян
18
Jerry
Lalrinzuala
16
Борысюк
Ариэль
7
Чхангте
Лаллианзуала
77
Коман
Владимир
15
Тапа
Анируд
8
Edwin
Vanspaul
99
Гикевич
Лукаш
АТК
Ченнаин

История личных встреч

АТК
Ченнаин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СИ
1:0
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:3
СИ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колако Листон 2 0.4
Кришна Рой 2 (1) 0.4
Hugo Boumous 2 0.4
Котал Притам 1 0.2
David Williams III 1 0.2
Сингх Манвир 1 0.2
Кауко Йони 0 0
Ashutosh Mehta 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхангте Лаллианзуала 1 0.25
Тапа Анируд 1 0.25
Коман Владимир 1 (1) 0.25
Rahim Ali 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deepak Tangri 2 1
Кришна Рой 1 0
Макхью Карл 1 0
Hugo Boumous 1 0
Босе Субхасиш 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ali 2 0
Reagan Singh 1 0
Дас Нараян 1 0
Дамьянович Славко 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Джамшедпур - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 1:5 Ист Бенгал - АТК 0:3 АТК - Керала Бластерс 4:2
Насаф - АТК 6:0 АТК - Башундхара Кингс 1:1 Мазия - АТК 1:3 АТК - Бенгалуру 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1 Мумбаи Сити - АТК 2:0 Хайдарабад - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:2 Дели Динамос - АТК 1:4 АТК - Керала Бластерс 3:2 Нортист Юнайтед - АТК 2:1 АТК - Ченнаин 1:0
Ченнаин
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1
Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:4 Ченнаин - АТК 0:0 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Гоа - Ченнаин 1:2 Нортист Юнайтед - Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 5 4 0 1 16 - 7 12
2. Дели Динамос 4 3 0 1 11 - 7 9
3. Ченнаин 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
4. Джамшедпур 5 2 2 1 9 - 8 8
5. Хайдарабад 4 2 1 1 5 - 3 7
6. АТК 0:0 5 2 1 2 9 - 9 7
7. Керала Бластерс 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Бенгалуру 5 1 1 3 7 - 10 4
9. Нортист Юнайтед 5 1 1 3 5 - 8 4
10. Гоа 4 1 0 3 6 - 11 3
11. Ист Бенгал 5 0 2 3 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дели Динамос 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Мумбаи Сити 3 2 0 1 8 - 5 6
3. Джамшедпур 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Бенгалуру 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Нортист Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
6. АТК 0:0 3 1 1 1 5 - 7 4
7. Керала Бластерс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хайдарабад 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Ченнаин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ист Бенгал 3 0 1 2 4 - 8 1
11. Гоа 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ченнаин 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Мумбаи Сити 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Хайдарабад 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Джамшедпур 3 1 1 1 6 - 6 4
5. АТК 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Гоа 3 1 0 2 5 - 8 3
7. Керала Бластерс 3 0 2 1 3 - 5 2
8. Ист Бенгал 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Дели Динамос 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Бенгалуру 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Нортист Юнайтед 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АТК
Ничья
Ченнаин
2.37
3.42
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АТК 0:0 Ченнаин онлайн


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