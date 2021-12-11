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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фатих Карагюмрюк
1:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Коньяспор
0'
1:0
12' Гол
Пешич Александар
1:1
29' Гол
Рахманович Амер
38'

Ход матча

12'
Пешич Александар
(Burak Bekaroglu)
1:0
29'
1:1
Рахманович Амер
(Бютюки Зюмер)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Коньяспор
2.44
3.78
3.21
Все Коэффициенты
2
Вивиано
Эмильяно
26
Хеденстад
Вегар
25
Люккассен
Деррик
86
Burak
Bekaroglu
29
Балковец
Юре
10
Дурмаз
Джимми
6
Билья
Лукас
9
Мор
Эмре
91
Бертолаччи
Андреа
92
Карамо
Янн
72
Пешич
Александар
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
10
Гюрлер
Сердар
8
Рахманович
Амер
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Коньяспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
5:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пешич Александар 9 (1) 0.56
Бертолаччи Андреа 7 0.44
Карамо Янн 3 0.19
Муса Ахмед 1 0.06
Балковец Юре 1 0.06
Борини Фабио 0 0
Эркин Джанер 0 0
Билья Лукас 0 0
Озтюмер Эрхун 0 0
Торун Тунай 0 0
Жуканович Эрвин 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Фрей Керим 0 0
Burak Bekaroglu 0 0
Татли Эфе 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 5 0.31
Бардакчи Абдулкерим 3 0.19
Цекици Эндри 3 0.19
Гюрлер Сердар 2 0.13
Рахманович Амер 2 0.13
Дикмен Сонер 2 0.13
Бютюки Зюмер 1 0.06
Хауберт Гильерме 1 (1) 0.06
Хассан Ахмед 1 0.06
Мпоку Поль-Жозе 1 0.06
Хаджиахметович Амир 1 0.06
Михаляк Конрад 1 0.06
Скубич Нейц 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 2 2
Билья Лукас 3 1
Жуканович Эрвин 4 0
Дурмаз Джимми 4 0
Торун Тунай 3 0
Балковец Юре 3 0
Озтюмер Эрхун 3 0
Эркин Джанер 2 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Пешич Александар 2 0
Карамо Янн 2 0
Мор Эмре 2 0
Угур Аднан 2 0
Люккассен Деррик 0 1
Вивиано Эмильяно 1 0
Борини Фабио 1 0
Арвеладзе Вато 1 0
Татли Эфе 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бютюки Зюмер 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Чалык Ахмет 4 0
Гюрлер Сердар 2 0
Скубич Нейц 2 0
Шехич Ибрагим 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Рахманович Амер 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Аничич Марин 1 0
Мпоку Поль-Жозе 1 0
Демирбаг Адиль 1 0
Цекици Эндри 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
13%
1-15
4
36%
3
38%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

9
15
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
5
33%
1-15
5
56%
2
13%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90

Забито

20
23
14 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
10%
6
26%
1-15
9
45%
5
22%
16-30
3
15%
1
4%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
4
20%
6
26%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
13%
2
15%
1-15
6
26%
2
15%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
26%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Сарыер 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3
Фатих Карагюмрюк - Коджаелиспор 4:3 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Алтай - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Бурсаспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 3:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 4:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 4:0 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 3:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 5:1
Коньяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0
Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 12 3 0 31 - 11 39
2. Хатайспор 16 9 2 5 25 - 18 29
3. Коньяспор 1:1 16 7 7 2 24 - 14 28
4. Фенербахче 15 8 3 4 24 - 17 27
5. Истанбул Башакшехир 15 8 1 6 23 - 16 25
6. Аланьяспор 15 7 3 5 20 - 23 24
7. Галатасарай 15 6 5 4 21 - 19 23
8. Фатих Карагюмрюк 1:1 16 6 5 5 23 - 22 23
9. Бешикташ 15 6 3 6 22 - 22 21
10. Адана Демирспор 15 5 5 5 20 - 20 20
11. Кайсериспор 15 5 4 6 20 - 22 19
12. Гиресунспор 15 5 4 6 15 - 13 19
13. Сивасспор 15 4 7 4 21 - 15 19
14. Газиантеп 15 5 3 7 18 - 23 18
15. Антальяспор 15 5 3 7 18 - 22 18
16. Алтай 16 5 3 8 21 - 25 18
17. Малатьяспор 15 4 2 9 12 - 23 14
18. Гёзтепе 15 3 5 7 15 - 21 14
19. Касымпаша 15 2 5 8 14 - 22 11
20. Ризеспор 15 3 1 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 1:1 8 5 3 0 15 - 6 18
2. Трабзонспор 7 5 2 0 15 - 6 17
3. Газиантеп 7 5 2 0 13 - 4 17
4. Истанбул Башакшехир 8 5 1 2 12 - 6 16
5. Хатайспор 8 5 1 2 15 - 9 16
6. Бешикташ 8 5 1 2 15 - 11 16
7. Кайсериспор 7 4 2 1 12 - 5 14
8. Фенербахче 7 4 2 1 14 - 7 14
9. Антальяспор 8 4 1 3 13 - 10 13
10. Аланьяспор 7 4 1 2 14 - 10 13
11. Галатасарай 7 4 1 2 10 - 7 13
12. Фатих Карагюмрюк 1:1 8 3 4 1 13 - 8 13
13. Адана Демирспор 7 3 2 2 9 - 5 11
14. Гиресунспор 8 3 2 3 8 - 7 11
15. Сивасспор 8 2 5 1 14 - 7 11
16. Алтай 8 3 1 4 10 - 11 10
17. Ризеспор 7 3 1 3 8 - 8 10
18. Касымпаша 8 2 3 3 11 - 11 9
19. Малатьяспор 8 2 1 5 9 - 16 7
20. Гёзтепе 8 2 1 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 8 7 1 0 16 - 5 22
2. Фенербахче 8 4 1 3 10 - 10 13
3. Хатайспор 8 4 1 3 10 - 9 13
4. Аланьяспор 8 3 2 3 6 - 13 11
5. Галатасарай 8 2 4 2 11 - 12 10
6. Коньяспор 1:1 8 2 4 2 9 - 8 10
7. Фатих Карагюмрюк 1:1 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Истанбул Башакшехир 7 3 0 4 11 - 10 9
9. Адана Демирспор 8 2 3 3 11 - 15 9
10. Гиресунспор 7 2 2 3 7 - 6 8
11. Сивасспор 7 2 2 3 7 - 8 8
12. Алтай 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Малатьяспор 7 2 1 4 3 - 7 7
14. Гёзтепе 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Бешикташ 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Кайсериспор 8 1 2 5 8 - 17 5
17. Антальяспор 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Касымпаша 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Газиантеп 8 0 1 7 5 - 19 1
20. Ризеспор 8 0 0 8 4 - 23 0
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Коньяспор
2.44
3.78
3.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор онлайн


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